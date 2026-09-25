Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

৪৮-এ নতুন শুরু সৃজিতের! ‘চন্দ্রমুখী’ কৌশানির আনা কেকে জমলো রাজকীয় সেলিব্রেশন

কেকের প্রথম টুকরো নায়িকার মুখেই পুরলেন পরিচালক। 'এম্পায়ার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-র হাত ধরেই ফিল্মি কেরিয়ারে একদম নয়া সফর শুরু করছেন সৃজিত। 

Published on: Sep 25, 2026, 15:30:27 IST
By Priyanka Mukherjee
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ৪৮ বছরে পা দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji)। ৪৮তম জন্মদিনের ঠিক পরপরই, বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এল তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত পুজো রিলিজ ছবি 'এম্পায়ার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' (Empire Vs Sarat Chandra)-র নতুন গান ‘দিল কে দাগ’! আর এই মিউজিক লঞ্চের অনুষ্ঠানটিই রূপ নিল পরিচালকের এক জমকালো বিলম্বিত জন্মদিন উদযাপনে!

৪৮-এ নতুন শুরু সৃজিতের! ‘চন্দ্রমুখী’ কৌশানির আনা কেকে জমলো রাজকীয় সেলিব্রেশন
৪৮-এ নতুন শুরু সৃজিতের! ‘চন্দ্রমুখী’ কৌশানির আনা কেকে জমলো রাজকীয় সেলিব্রেশন

গানের লঞ্চে ছবিটির 'চন্দ্রমুখী' অবতারের নায়িকা কৌশানি মুখোপাধ্যায় (Koushani Mukherjee)-এর রূপ দেখে চোখ ফেরানো দায় হচ্ছিল উপস্থিত সকলের! লাল রঙের গর্জিয়াস আনারকলি, সঙ্গে নিখুঁত সাজে একেবারে রাজকীয় লুকে ধরা দেন তিনি।

কৌশানির বিশেষ চমক ও কেক কাটিং:

লঞ্চের মঞ্চে পরিচালক সৃজিতের ৪৮ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ছিল নায়িকা কৌশানির পক্ষ থেকে বিশেষ সারপ্রাইজ কেক! দুজনে মিলে আনন্দমুখর পরিবেশে কেক কাটেন এবং কৌশানী নিজের হাতে পরিচালককে কেক খাইয়ে শুভকামনা জানান।

শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, নীল পোশাকে সৃজিত ও লাল আনারকলিতে কৌশানি শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরের মেঝেতে বসে খোশমেজাজে জন্মদিনের এই উদযাপনে মেতে উঠেছেন। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ও।

সৃজিতের নতুন শুরু

পরিচালক-চিত্রনাট্যকার সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে তো সবাই চেনে। কিন্তু ‘রাজকাহিনি’ পরিচালকের বহু গুণ আজও অচেনা। সুরকার সৃজিতের ঝলক দর্শক আগেই পেয়েছে। তবে প্রথমবার কোনও ছবির গোটা অ্যালবাম কম্পোজ করেছেন পরিচালক নিজে। তাই নিঃসন্দেহে এই ছবি সৃজিতের কেরিয়ারের অন্যতম মাইলস্টোন। ‘দিল কে দাগ’ গানটি লিখেছেন সৃজিতের বন্ধু শ্রীজাত। আর গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল।

ছবিতে কৌশানিকে দেখা যাবে স্পেশ্যাল অ্যাপিয়ারেন্সে। পুজোয় ‘বহুরূপী- দ্য গোল্ডেন ডাকু’ নিয়ে হাজির হচ্ছেন নায়িকা। তবে সৃজিতের ডাকে 'এম্পায়ার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'র এই বিশেষ ডান্স নাম্বারে দেখা মিলবে তাঁর। ‘এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ মূলত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য, তাঁর সময়কাল এবং সেই সময়ের অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। সেই বৃহত্তর আখ্যানের মধ্যে কৌশানির চন্দ্রমুখী-র উপস্থিতি ছবিতে যোগ করবে এক বিশেষ সাহিত্যিক ও আবেগঘন মাত্রা।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/৪৮-এ নতুন শুরু সৃজিতের! ‘চন্দ্রমুখী’ কৌশানির আনা কেকে জমলো রাজকীয় সেলিব্রেশন
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes