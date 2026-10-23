Sourav Ganguly: বায়োপিক মুক্তির আগেই বড় ধাক্কা ‘দাদা’র, সৌরভের আবেদন খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে, দুসরার মুক্তি আটকালো না

Sourav Ganguly: বায়োপিক মুক্তির আগেই বড় ধাক্কা ‘দাদা’র, সৌরভের আবেদন খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে, দুসরার মুক্তি আটকালো না
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আইনি আবেদনে সায় দিল না দিল্লি হাইকোর্ট। অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিত্বের স্বত্ব (Personality Rights) ব্যবহারের অভিযোগে ‘দুসরা’ছবির মুক্তি স্থগিত রাখার যে আবেদন সৌরভ এবং তাঁর বায়োপিকের প্রযোজনা সংস্থা ‘লাভ ফিল্মস’ জানিয়েছিল, তা খারিজ করে দিয়েছে আদালত।
ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আনা ব্যক্তিত্বের স্বত্ব ও বাণিজ্যিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ সত্ত্বেও ‘দুসরা’ (Doosra) ছবির মুক্তি স্থগিত করতে অস্বীকার করল দিল্লি হাইকোর্ট। সৌরভের করা আইনি আবেদনের শুনানি শুক্রবারও (২৩ অক্টোবর) জারি থাকবে, তবে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তির পথ আপাতত খোলাই রাখা হয়েছে।
আদালতের সামনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল অভিযোগ:
সংবাদসংস্থা এএনআই (ANI)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দিল্লি হাইকোর্টে জানিয়েছেন যে ‘দুসরা’ ছবিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব, নাম এবং ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন কিছু আইকনিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যা তাঁর বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিত্বের স্বত্বকে সরাসরি ক্ষুণ্ন করে।
ন্যাটওয়েস্ট সিরিজের স্মরণীয় মুহূর্ত: মামলায় বিশেষ করে ২০০২ সালের লর্ডসের ব্যালকনিতে ভারত অধিনায়ক হিসেবে সৌরভের ঐতিহাসিক জামা খুলে উদযাপনের মুহূর্তটি অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মহারাজ।
অনুমতি ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের এই ধরনের বাণিজ্যিক ব্যবহার আটকানোর জন্য আদালতের কাছে আইনি সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন তিনি। আবেদনকারীদের দাবি, এভাবে সৌরভের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করলে সাধারণ দর্শকরা ছবিটিকে তাঁর অফিসিয়াল বায়োপিক বা অনুমোদিত প্রজেক্ট বলে মনে করতে পারেন। এছাড়া, সৌরভের মূল বায়োপিক বানানোর স্বত্ব আগেই নিয়েছে ‘লাভ ফিল্মস এলএলপি’।
‘দুসরা’ ছবির নির্মাতাদের আইনজীবী আদালতে স্পষ্ট করেন যে, ছবিটি কোনোভাবেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নয়। এটি রাজস্থানের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের গল্প, যে সৌরভের আইকনিক ক্রিকেটীয় মুহূর্তগুলো থেকে প্রেরণা পায়।
প্রয়োজনীয় অনুমতি: ছবিতে যে সমস্ত ক্রিকেটের দৃশ্য ও ফুটেজ দেখানো হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থার থেকে বৈধ অনুমতি নেওয়া রয়েছে।
এই মামলাটি ভারতীয় ক্রীড়া ও বিনোদন জগতে এক নতুন আইনি চর্চার জন্ম দিয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা কোনো খ্যাতনামা খেলোয়াড় বা ব্যক্তিত্বের জীবন, অর্জন ও ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকে কতখানি স্বাধীনতা নিয়ে সিনেমার গল্পে ব্যবহার করতে পারেন, আর তা কখন স্বত্ব লঙ্ঘনের আওতায় পড়বে—তা নিয়ে আদালত আইনি বিচারবিবেচনা করছে।
সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের আদালতগুলোতে পাবলিক ফিগারদের নিজেদের নাম, ছবি ও পরিচয়ের বাণিজ্যিক অপব্যবহার আটকানোর জন্য মামলা করার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আপাতত শুক্রবার ছবিটির স্ক্রিনিং ও মুক্তির পথে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি না হলেও, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কী হয়, সেদিকেই নজর দেশের ক্রীড়া ও বিনোদনপ্রেমীদের।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More