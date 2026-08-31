Deshu7: বড়ে মিঁয়া-ছোটে মিঁয়া-চার আনা-র রিইউনিয়ন! ‘আমাকে অবাক করেছে’, দেশু৭-এর গান দেখে অরিত্র

Deshu7: বড়ে মিঁয়া-ছোটে মিঁয়া-চার আনা-র রিইউনিয়ন! ‘আমাকে অবাক করেছে’, দেশু৭-এর গান দেখে অরিত্র
‘সেসব দেখার জন্যে দ্বিগুণ এক্সাইটমেন্ট এনার্জি ধরে রাখুন’, দেশু৭-এর গান দেখে ঘোষণা অরিত্রর। আর কী জানালেন?
ছোটবেলা থেকেই দেব ও শুভশ্রীর সাথে সহ-অভিনেতা হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল শিশুশিল্পী অরিত্র দত্ত বণিকের। তাঁদের ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবনের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছেন তিনি। সম্প্রতি দীর্ঘ সময় পর আবার এই হিট জুটির একসঙ্গে পর্দায় ফেরার ঘোষণার পর, তাঁদের নতুন ছবির টিজার লঞ্চের বিশেষ লাইভ অনুষ্ঠানের ‘অ্যাঙ্কর’ হিসাবে হাজির অরিত্র। দেবের ডাকে সাড়া দিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে হাজির তিনি। সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন অরিত্র। আরও পড়ুন-‘দেখলাম ফোনে দেবের মিস কল, জানতাম যাই হোক আমাকে ওর পাশে দাঁড়াতেই হবে’, প্রাক্তনকে নিয়ে অকপট শুভশ্রী
দেবের ফোন ও অরিত্রর স্মৃতিচারণ
অরিত্র তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানান যে, খোদ দেব ও শুভশ্রী তাঁকে ফোন করে টিজার প্রকাশের এই বিশেষ লাইভে উপস্থিত থাকার জন্য ভালোবেসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ছোটবেলার সহ-অভিনেতাদের এমন আন্তরিক আমন্ত্রণে অরিত্র ভীষণ আপ্লুত।
ক্যামেরার পিছনের কাজে আগ্রহ: দেব অভিনেতা থেকে প্রথমবার পরিচালকের আসনে বসায় তাঁর এই নতুন ভূমিকা দেখার জন্য অরিত্রর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। লাইভে হাজার হাজার মানুষ যুক্ত হয়েছেন এবং টিজারটি শেয়ার করেছেন, যা ছবির দারুণ সূচনার ইঙ্গিত দেয়।
'দেশু' ফ্যানদের উদ্দেশ্যে অরিত্রর বার্তা ও এক্সক্লুসিভ আপডেট
টিজার প্রকাশের পর ভক্তদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখে অরিত্র 'দেশু' (দেব-শুভশ্রী) অনুরাগী ও সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সারপ্রাইজ শেয়ার করেছেন। অরিত্র টিজার দেখেই সমস্ত এক্সাইটমেন্ট খরচ না করার অনুরোধ করেছেন।
এক্সক্লুসিভ গান ও ভিডিও প্রিভিউ: পরিচালক দেব অরিত্রকে এই ছবির কিছু এক্সক্লুসিভ গানের প্রাথমিক ফিল্ম ভার্সন ও দৃশ্য প্রিভিউ দেখিয়েছেন। অরিত্রর মতে, দর্শকরা যা ভাবছেন, তার চেয়েও অনেক দারুণ চমক পরপর আসতে চলেছে।
পরিচালক দেব ও অভিনেত্রী শুভশ্রীকে প্রশংসা
নিজে নায়ক হয়ে এত বড় স্কেলে দেব যেভাবে পরিচালনা করেছেন, তা দেখে অবাক হয়েছেন অরিত্র। অন্যদিকে, এত বছর পরেও ক্যামেরার সামনে অভিনেত্রী হিসেবে শুভশ্রী যেভাবে নিজেকে ধরে রেখেছেন, তারও প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। অরিত্রর বিশ্বাস, এই ছবিটি বক্স অফিসে বিশাল ইতিহাস তৈরি করবে। আপাতত বড়পর্দায় দেব-শুভশ্রীর ম্যাজিক দেখবার অপেক্ষা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More