    Dev Anand: ইন্দিরা গান্ধীর বিপক্ষে মুখ খোলেন দেব আনন্দ, গঠন করেন রাজনৈতিক দলও

    Dev Anand: বলিউডের কিংবদন্তী অভিনেতা দেব আনন্দ তাঁর সময়ে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। কিন্তু এক সময় এই অভিনেতাই জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন?

    May 1, 2026, 21:27:51 IST
    By Swati Das Banerjee
    Dev Anand: বলিউডের চিরসবুজ নায়ক হিসেবে পরিচিত দেব আনন্দ তাঁর কর্মজীবনে বহু ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন। তাঁর ভক্তের সংখ্যাও ছিল অগণিত। দেব আনন্দের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি কোনও বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পিছপা হতেন না। অবাক করার বিষয় হল, এক সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি আলাদা দলও তৈরি করেছিলেন।

    ইন্দিরা গান্ধীর বিপক্ষে মুখ খোলেন দেব আনন্দ
    হিন্দুস্তান টাইমসের ২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেব আনন্দ জরুরি অবস্থার সমর্থনে দূরদর্শনে কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ তিনি এর বিরোধী ছিলেন। শুধু তাই নয়, জরুরি অবস্থার ২ বছর পর দেব আনন্দ কিছু চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেন। তিনি ন্যাশনাল পার্টি অফ ইন্ডিয়া নামে একটি দলও গঠন করেন। কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেন কারণ তিনি নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

    ১৯৭৭ সালের ইন্ডিয়া টুডে রিপোর্ট অনুযায়ী, দেব আনন্দ জরুরি অবস্থাকে 'অন্ধকার রাত', 'একটি দুঃস্বপ্ন' এবং 'মানুষের অপমান' বলে অভিহিত করেছিলেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল যে দেব আনন্দ সেই সময় কেন্দ্র সরকার কর্তৃক সৃষ্ট চাপের শিকার হয়েছিলেন। দেব আনন্দ একটি নিউজ ম্যাগাজিনে বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয়েছিল যে আমি যদি প্রার্থীর জন্য প্রচার করি তবে আমার সমস্যাগুলি সমাধান হয়ে যাবে।’ এও জানা যায় এর পরে দেব আনন্দের সিনেমা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দেব আনন্দ সহ অনেক তারকার ছবি মুক্তির আগেই আটকে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, টিভিতেও তাঁর সিনেমা দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

    উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, ‘দেব আনন্দ শুধু একজন তারকা ছিলেন না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তার জন্য লড়াই করতে পিছপা হতেন না। তিনি জরুরি অবস্থা এবং ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ছিলেন।’

    দেব আনন্দের হিট ছবি

    দেব আনন্দ তাঁর কর্মজীবনে 'গাইড', 'সিআইডি', 'জয়েল থিফ', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'জাল', 'দুশমন', 'কালাবাজার', 'বোম্বে কা বাবু'-এর মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হরে রাম হরে কৃষ্ণা' পরিচালনাও করেছিলেন। দেব আনন্দের শেষ ছবি ছিল 'চার্জশিট'।

    উল্লেখ্য, ২০১১ সালে দেব আনন্দের মৃত্যু হয়। সেই সময় দেব আনন্দ তাঁর কাল্ট হিট ছবি 'হরে রাম হরে কৃষ্ণা'-এর সম্প্রসারণের উপর কাজ করার পরিকল্পনা করছিলেন।

    দেব আনন্দের ব্যক্তিগত জীবন

    দেব আনন্দের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তিনি কল্পনা কার্তিকের সাথে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের প্রেম ১৯৫১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বাজি' ছবি থেকে শুরু হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক গোপন রেখেছিলেন এবং তারপর একদিন 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' ছবির শুটিংয়ের সময় দুপুরের খাবারের বিরতিতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে, সুনীল এবং দেবিনা। কল্পনা বিয়ের পর সন্তানদের লালন-পালনের জন্য অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

