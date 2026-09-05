Tor Shudhu Tor: ‘তোর শুধু তোর…’, লাদাঘের রাস্তায় রোম্যান্সে ডুবে দেব-শুভশ্রী! লাভ অ্যান্থমের ঝলক

Tor Shudhu Tor: ‘তোর শুধু তোর…’, লাদাঘের রাস্তায় রোম্যান্সে ডুবে দেব-শুভশ্রী! লাভ অ্যান্থমের ঝলক
Dev and Subhashree: প্রেমে বুঁদ দেব-শুভশ্রী, ফিরল নস্টালজিয়া। দেশু৭-এর প্রথম গানের ঝলকে আর কী ধরা পড়ল?
বাংলা সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও চর্চিত অনস্ক্রিন জুটির অন্যতম দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ বিরতির পর আবারও তাঁদের রসায়নে মাততে চলেছে টলিউড। এই পুজোয় ফিরছে দেব-শুভশ্রী জুটি। প্রাক্তন প্রেমকে কাজে লাগিয়ে ছবির প্রচারের অভিযোগ উঠছে দুজনের বিরুদ্ধে। তাতে অবশ্য কুছ পরোয়া নেই দেশু ভক্তদের। 'দেশু৭' (DeSu7)-এর প্রথম গান ‘তোর শুধু তোর’-এর টিজার প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে।
লাদাখের বুকে পুরোনো নস্টালজিয়া:
প্রকাশ্যে আসা টিজারে লাদাখের পাহাড়ি রূপকথার পটভূমিতে একে অপরের প্রেমে মগ্ন হতে দেখা গিয়েছে দেব ও শুভশ্রীকে। দেবের চোখের সানগ্লাস আর শুভশ্রীর আবেদনময়ী লুক মুহূর্তেই মনে করিয়ে দিচ্ছে ‘চ্যালেঞ্জ’ বা ‘পরান যায় জ্বলিয়া রে’-র সেই সোনালী দিনগুলোর কথা।
টিজারটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘কিছু সম্পর্ক কখনোই মিলিয়ে যায় না...সেগুলো কেবলই ফিরে আসার পথ খুঁজে নেয়।’ ক্যাপশনের এই দুটো লাইন যেন কেবল ছবির কাহিনীর জন্যই নয়, বাস্তব জীবনেও তাঁদের দীর্ঘ কাজের যাত্রাকে ছুঁয়ে যায়।
দর্শকদের উত্তেজনা তুঙ্গে:
‘দেশু’ ভক্তদের জন্য এই গানটি নিঃসন্দেহে এক বিশাল উপহার। বহু বছর পর দুজনকে আবার একটি খাঁটি কমার্শিয়াল রোম্যান্টিক গানে এভাবে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত অনুগামীরা। গানটির সুর ও দৃশ্যায়ন যে এই বছরের অন্যতম বড় 'লাভ অ্যান্থম' (Love Anthem) হতে চলেছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল এই প্রথম ঝলকেই।রাজ চক্রবর্তীর ঘরনী হিসেবে শুভশ্রী আজ সংসারী ও দুই সন্তানের মা, আর দেবও নিজের ব্যক্তিগত জীবনে রুক্মিণীর সঙ্গে থিতু। তবে পুরোনো প্রেমের আঁচ কি কোথাউ চাপা আছে? টিজার দেখে প্রশ্ন অনেকের।
‘এবার ফিরলে একা ফিরব না, তোমাকে নিয়ে ফিরব’, শুভশ্রীকে কথা দিয়েছেন দেব। টিজারের পর ছবির গানেও দেব-শুভশ্রী ম্যাজিক। দেবের পরিচালনায় তৈরি হয়েছে এই ছবি। দেব-শুভশ্রী ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More