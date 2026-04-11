‘নির্বাসন’ কাটিয়ে দেশু ৭-এ ফিরলেন অনির্বাণ! দেবের গুগলি, কী বলছেন স্বরূর বিশ্বাস

‘নির্বাসন’ কাটিয়ে দেশু ৭-এ ফিরলেন অনির্বাণ! দেবের গুগলি, কী বলছেন স্বরূর বিশ্বাস
খবর যদিও আগেই ছিল। শুক্রবার দেশু সাতে অনির্বাণ থাকায় সিলমোহর দেন দেব। এদিকে দেবের ছবিতে অনির্বাণ থাকছেন জানতে পারার পরই সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করা হয় স্বরূপ বিশ্বসারে সঙ্গে। কী প্রতিক্রিয়া এল?
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যুর পর, তোলপাড় টলিউড। রাহুলের বিচার চেয়ে, টলিউডে নিরাপত্তা জোরদার করতে চলতি সপ্তাহে কর্মবিরতিও ডাকা হয়েছিল। আর সেই দিন অভিনেতা থেকে কলাকুশলী, পরিচালক থেকে প্রযোজকরা দফায় দফায় মিটিং করেন। সেদিন একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের মাঝে, দেব সংবাদমাধ্যমের সামনে ঘোষণা করেন, টলিউড থেকে ‘ব্যান কালচার’ সরিয়ে ফেলতে হবে। এমনকী, তিনি সরাসরি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে বলেন ব্যাপারটা দেখতে। এমনকী, স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার অনুরোধও করেন।
এরপরই আসে দেবের মাস্টারস্ট্রোক। শুক্রবার দেশু সাতে অনির্বাণ থাকায় সিলমোহর দেন। যদিও অনির্বাণকে কোন ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে, সেই তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এদিকে দেবের ছবিতে অনির্বাণ থাকছেন জানতে পারার পরই সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করা হয় স্বরূপ বিশ্বসারে সঙ্গে। তবে উলটো দিক থেকে জবাব আসে, ফেডারেশন নাকি এই ব্যাপারটা কিছু জানে না। এই বিষয়ে অবগত নন তাঁরা। এমনকী পরিচালক সংগঠনের কোনও চিঠিও নাকি তিনি এখনও পাননি।
যদিও দেব ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছেন আনন্দবাজারে। বলেছেন, ‘হ্যাঁ, উঠল (ব্যান)। এক জন নয়, সকলের উপর থেকেই উঠল। আমি তো নিজের টাকায় কাজ করছি, আর পরিচালকও আমিই।’ সঙ্গে তিনি অনির্বাণ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন যে, ‘আমার ছবিতে প্রয়োজন ছিল অনির্বাণকে। কাউকে দেখানোর জন্য বা আমি কত বড় ক্ষমতাশীল, সে সব দেখানোর জন্য ওকে নিইনি।’
প্রসঙ্গত, দেশু সাত পরিচালনা করছেন দেব নিজেই। শুক্রবারই তাঁর ঘোষণা হয়। দেব জানিয়েছেন যে, রুক্মিণীই তাঁকে পরিচালনা করার পরামর্শ ও উৎসাহ, দুটোই জুগিয়েছেন। জুন, জুলাই, অগস্ট মাস জুড়ে ৫০ দিন ধরে হবে ছবির শুটিং। ১০ হাজার টেকনিশিয়ান এই ছবিতে কাজ করছেন। আর সব ঠিক থাকলে, পুজোয় আসবে দেব-শুবশ্রীর ম্যাজিক।
প্রসঙ্গত, দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জুটির সপ্তম ছবি হতে চলেছে এটি। যেহেতু নাম ঘোষণা হয়নি, তাই দেশু ৭ নামেই করা হচ্ছে উল্লেখ। তবে তাতে কি, ইতিমধ্যেই 'দেশু ৭' -এর ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোয়ের টিকিট সোল্ড আউট। ছবির নাম না জেনে, সিনেমার বিষয়বস্তু না শুনেও টিকিট কেটে ফেলেছেন হাজার হাজার অনুরাগী। খবর, নববর্ষের দিন দেশু সাতের নাম ঘোষণা হওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
ABOUT THE AUTHOR: Tulika Samadder
