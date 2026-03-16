
    এক দিনেই বন্ধ টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী রেজিস্ট্রেশনের কাজ, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী...', বললেন দেব

    Mar 16, 2026, 14:48:51 IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ১৪ মার্চ টলিউডের টেকনিশিয়ানদের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রেজিস্ট্রেশন করার প্রথম দিন ছিল। প্রথম দিনের সেই ক্যাম্পে দেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোয়েল। খুব সম্প্রতি টালিগঞ্জের ৭০০০ জন টেকনিশিয়ানদের হাতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড তুলে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন দেব, সেইভাবেই শুর হয় কাজ।

    ১৪ মার্চের পর ১৬ মার্চ দ্বিতীয় দিনের ক্যাম্প হওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন টেকনিশিয়ানরা কিন্তু সঠিক সময়ে পৌঁছে গেলেও জানা যায়, আপাতত বন্ধ স্বাস্থ্য সাথী তৈরির কাজ। কিন্তু কেন? প্রথম দিনের পরেই কেন আচমকা বন্ধ হয়ে গেল টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্য সাথী তৈরীর কাজ।

    স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কাজ বন্ধ হওয়ার নেপথ্যের কারণ জানানোর জন্য এদিন লাইভে আসেন দেব। লাইভে এসেই দেব বলেন, ‘একটা জরুরী কথা বলার জন্য লাইভে এসেছি। আমরা ঘোষণা করেছিলাম স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেওয়া হবে আজ, তবে এটাও আমি বলেছিলাম যদি মডেল কোরাপ্ট কনডেক্ট লেগে যায় তাহলে এই পরিষেবা আমরা শুরু করতে পারবো না আর সেটাই হলো। গতকাল ভোটের দিনক্ষণ ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয়েছে, তাই আপাতত বন্ধ রাখতে হচ্ছে স্বাস্থ্য সাথী তৈরির কাজ।’

    দেব আরও বলেন, ‘ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে যে সরকার থাকে সেই সরকারের যে কাজ চলে সেটা মডেল কোরাপ্ট কনডেক্ট- এর কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার যখন নতুন সরকার আসবে বা যে সরকার আসুক না কেন তখন আবার সেই কাজ শুরু হয়ে যায়। তবে আজকে আমার টিমের তরফ থেকে আমাকে জানানো হয় যে সকাল থেকেই অনেকেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর জন্য ক্যাম্পে এসেছেন লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য।’

    দেবের কথায়, ‘আমি যে ফেসবুক পোস্ট করেছিলাম সেটা হয়তো সবার কাছে পৌঁছতে পারেনি তাই অনেকেই জানতে পারেননি যে এই পরিষেবা আপাতত বন্ধ হয়েছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী সকলের কাছে। এই কারণেই আজ এই লাইভ করলাম যাতে এটার মাধ্যমে সবাই জানতে পারেন যে আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে যতক্ষণ না ভোট হচ্ছে।’

    দেব বলেন, ‘৪ তারিখ অবধি অপেক্ষা করুন তবে আমি কথা দিচ্ছি ভোটের ফলাফলের পর এই পরিষেবা আবার আমরা শুরু করব এবং অনেক বড় ভাবে শুরু করব। অনেক টেকনিশিয়ান আছেন যারা এখন বাড়িতে বসে রয়েছেন। এখন শরীর খারাপ মানেই জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাওয়া। তাই সবার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আপনারা সকলে পাশে থাকবেন।'

