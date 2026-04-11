Dev Luxury Watch Price: দেবের সব প্রথমের সঙ্গী শুভশ্রী! নতুন চমক নায়কের, চোখ টানল তাঁর হাতঘড়ি, দাম শুনলে পিলে চমকাবে!

Dev Luxury Watch Price: দেবের সব প্রথমের সঙ্গী শুভশ্রী! নতুন চমক নায়কের, চোখ টানল তাঁর হাতঘড়ি, দাম শুনলে পিলে চমকাবে!
টলিউড সুপারস্টার দেবের শৌখিনতার কথা কার না জানা! তবে এবার পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশের দিনে তিনি যে ঘড়িটি পরেছিলেন, তার দাম জানলে আপনার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য।
টলিউড সুপারস্টার দেব এখন পরিচালক। তাঁর আসন্ন ছবি ‘দেশু সেভেন’ নিয়ে শুক্রবার রাতে বড় ঘোষণা সেরেছেন নায়ক। দেব-শুভশ্রী জুটির কামব্যাক নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে, সেই উত্তেজনা শতগুণ বেড়ে গেল দেবের ঘোষণা। এবার পরিচালনায় হাতেঘড়ি হচ্ছে দেবের। এই ছবির চিত্রনাট্যও লিখছেন দেব।
নায়কের সব শুরুর সঙ্গী প্রাক্তন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রযোজনায় তৈরি প্রথম ছবি ধুমকেতুর নায়িকা শুভশ্রী, এবার পরিচালক দেবের প্রথম নায়িকাও রাজের পরিণীতা। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন ভুলে ক্যামেরার সামনে এদিন দেব-শুভশ্রীর রসায়ন জমে ক্ষীর। সঙ্গে চমক অনির্বাণ। এই ছবিতে প্রত্য়াশামতোই থাকছেন তিনি। কিন্তু সেই মিষ্টি কেমিস্ট্রির মাঝেই নেটিজেনদের বাজপাখির মতো চোখ আটকে গেল দেবের বাঁ হাতের ডাইনামিক ঘড়িটিতে। কার্টিয়ে (Cartier) ব্র্যান্ডের এই ঘড়িটির স্পেসিফিকেশন আর দাম শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য।
বিলাসিতা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন: কার্টিয়ে সান্তোস ক্রোনোগ্রাফ
দেব যে ঘড়িটি পরেছেন সেটি সাধারণ কোনও ঘড়ি নয়, এটি Cartier Santos Chronograph (WSSA0017)। ঘড়ি বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি আভিজাত্য এবং সাহসিকতার প্রতীক। কেন এই ঘড়ি এত বিশেষ? দেখে নিন এর খুঁটিনাটি:
বিশাল সাইজ ও মজবুত গড়ন: ৪৩.৩ মিমি চওড়া এই ঘড়িটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। এর স্পোর্টি লুক দেবের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একেবারে মানানসই।
অটোমেটিক মুভমেন্ট: এই ঘড়িটি চলে '1904 CH MC' মেকানিজমে। এতে রয়েছে ৪৮ ঘণ্টার পাওয়ার রিজার্ভ। অর্থাৎ, দু'দিন হাতে না পরলেও নিখুঁত সময় দেবে এই ঘড়ি।
ক্রোনোগ্রাফ ও ডেট: সময় দেখার পাশাপাশি এতে রয়েছে নিখুঁত স্টপওয়াচ বা ক্রোনোগ্রাফ ফিচার। ৬ টার ঘরে রয়েছে তারিখ দেখার ছোট্ট উইন্ডো।
নীলকান্তমণির কাঁচ: ঘড়িটিতে রয়েছে ‘অ্যান্টি রিফ্লেক্টিভ’ স্যাফায়ার ক্রিস্টাল গ্লাস। ফলে কড়া রোদেও সময় দেখতে কোনও অসুবিধা হয় না এবং এই কাঁচে সহজে আঁচড় পড়ে না।
রাবার স্ট্র্যাপের ম্যাজিক: সাধারণত কার্টিয়ে মেটাল চেনে দেখা গেলেও, দেবের এই ঘড়িতে রয়েছে প্রিমিয়াম ব্ল্যাক রাবার স্ট্র্যাপ। যা ঘড়িটিকে আরও বেশি ক্যাজুয়াল এবং আধুনিক করে তুলেছে। এমনকি ১০০ মিটার গভীর জলেও এটি সমান কার্যকর।
পকেটে কতটা চাপ?
দেবের হাতের এই ‘সান্তোস’ ক্রোনোগ্রাফটির দাম প্রায় ৪৭,৫০০ সৌদি রিয়াল।বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী, ৪৭,৫০০ সৌদি রিয়াল মানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা (ট্যাক্স এবং অন্যান্য চার্জ বাদে)। অর্থাৎ, কব্জিতে আস্ত একখানা বিলাসবহুল গাড়ি বা কলকাতার উপকণ্ঠে একটি ছোট ফ্ল্যাটের দাম নিয়ে ঘুরছেন এই অভিনেতা-সাংসদ।
পুরনো সমীকরণ বনাম নতুন চমক
শুভশ্রীর সঙ্গে দেবের এই ফ্রেমে ফেরা নিয়ে যখন টলিপাড়া সরগরম, তখনই দেবের এই রাজকীয় জীবনযাত্রা আরও একবার প্রমাণ করে দিল কেন তিনি ইন্ডাস্ট্রির এক নম্বর তারকা।‘দেশু সেভেন’-এর এই হাই-ভোল্টেজ ঘোষণা আপাতত সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং।
