আগাম বুকিং-এ দেবের থেকে পিছিয়ে জিৎ! খোঁচা রানার, ‘বিকৃত মানসিকতা’ নিয়ে কটাক্ষ, পালটা জবাব ধূমকেতু প্রযোজকের

আগাম বুকিং-এ দেবের থেকে পিছিয়ে জিৎ! খোঁচা রানার, ‘বিকৃত মানসিকতা’ নিয়ে কটাক্ষ, পালটা জবাব ধূমকেতু প্রযোজকের
কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত, জিতের কেরিয়ারের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং ছবি। ছক ভাঙার চেষ্টায় নায়ক। কিন্তু দেবের সঙ্গে তুলনা পিছু ছাড়ে না তাঁর। এবার কি খেলা ঘুরবে?
স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে মেগাস্টার জিতের বায়োপিক ধর্মী ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ (KBBKBD)। তবে ছবির মুক্তির ঠিক আগের মুহূর্তেই টলিউডের চিরপরিচিত দেব-জিৎ রেষারেষি উসকে সোশাল মিডিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করলেন প্রযোজক রানা সরকার।
জিতের নতুন ছবির অগ্রিম বুকিংয়ের (Advance Booking) গতিকে খোঁচা দিতেই এক বছর আগের দেব ও শুভশ্রী অভিনীত ‘ধূমকেতু’ ছবির হাউসফুল অগ্রিম বুকিংয়ের স্ক্রিনশট শেয়ার করে বিতর্ক তৈরি করেন তিনি।
দেবের 'ধূমকেতু' বনাম জিতের ছবি: রানার খোঁচা
সোশাল মিডিয়ায় 'ধূমকেতু'-র টিকিটের চাহিদা তুলে ধরে জিতের অনুরাগীদের উসকে দিয়ে রানা সরকার লেখেন, টজিদ্দার ফ্যানদের একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই পোস্ট... এক বছর আগে ১৪ই অগস্ট (ছবি) রিলিজের দু’দিন আগে ১২ই অগস্ট এটা ছিল ধুমকেতুর আগাম বুকিং দুটো সিনেমা প্লেক্সে, কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাতের আগাম বুকিং খুলে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি করুন জিৎ ভক্তরা, প্রমাণ করুণ জিৎ সেরা।'
এই পোস্টের মাধ্যমে প্রযোজক স্পষ্ট বোঝাতে চান যে, মুক্তির মুখে জিতের নতুন ছবির টিকিট বিক্রির গতি দেবের পুরানো রেকর্ড ভাঙা ‘ধূমকেতু’-র অগ্রিম বুকিংয়ের তুলনায় পিছিয়ে।
‘Sadist Mentality!’— জিৎ ভক্তের কড়া জবাব
রানার এই উসকানিমূলক তুলনার কড়া সমালোচনা করেন জিতের ক্ষুব্ধ ভক্তরা। এভাবে এক তারকার ছবির সাথে অন্য তারকার তুলনা টেনে খাটো করাকে 'sadist mentality' বা 'পরপীড়ক বিকৃত মানসিকতা' বলে তোপ দাগেন জিতের এক অনুরাগী।
তিনি কমেন্ট বক্সে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, 'আপনি কি এসব করে খুব মজা পান? এরকম স্য়াডিস্ট মেন্টালিটি কেন?
‘চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করবে না?’— রানা সরকারের পাল্টা হুঙ্কার
তবে ট্রোল বা ভক্তদের ক্ষোভের মুখেও পিছু হটেননি রানা সরকার। সেই কটাক্ষের উত্তর দিতে গিয়ে জিতের ভক্তদের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিস্ফোরক মন্তব্য ছুড়ে দেন তিনি।
প্রতিবাদকারী অনুরাগী ও জিতের ফ্যান ক্লাবের উদ্দেশ্যে প্রযোজক পাল্টা লেখেন, ‘কী? চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করবে না?’ দেব বনাম জিৎ, এই দ্বৈরথ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বরাবরের। স্বাধীনতা দিবসেও মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবার জল্পনা তৈরি হয়েছিল দুই তারকার। তবে গত মাসেই নিজের আসন্ন ছবি ‘বাইক অ্য়াম্বুলেন্স দাদা’র মুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেন দেব। যদিও জিৎ জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেবের কোনও কথা হয়নি। পুরোটাই নাকি দেব এবং নন্দী মুভিজের সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে দেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে তাঁর কোনও মনোমালিন্য নেই, তাও স্পষ্ট করেছেন নায়ক।
রানা সরকারের এই উত্তর যেন চলতি বক্স অফিস লড়াইয়ে নতুন আগুনে ঘি ঢেলে দিল। প্রযোজক বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন— একে সস্তা তুলনা না ভেবে সুস্থ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করুক অনুরাগী মহল। সব মিলিয়ে, স্বাধীনতা দিবসের বক্স অফিস যুদ্ধের আগে দেব-জিতের এই ভার্চুয়াল রেষারেষি এখন তুঙ্গে!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More