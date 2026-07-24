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    Dev: ‘তুমি এবার বিয়েটা করে ফেলো’, ৯২ বছরের প্রৌঢ় প্রতিযোগির আবদার, কী বললেন দেব?

    ৬৩ বছরের সফল দাম্পত্য। জীবনের চড়াই-উতরাইয়ে স্ত্রীর হাত ধরে থাকার মর্ম বোঝালেন ৯২ বছরের প্রণব মুখোপাধ্যায়। কী জবাব দেবের?

    Published on: Jul 24, 2026, 12:00:29 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    জি বাংলার জনপ্রিয় গেম শো ‘দাদাগিরি’ (Dadagiri)-তে এখন সঞ্চালকের আসনে টলিউড সুপারস্টার দেব (Dev)। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সময় যেমন বারেবারে উঠে আসত ডোনার প্রসঙ্গ, তেমনই নতুন সঞ্চালক দেবের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর বহুল চর্চিত ‘বিয়ে’ নিয়ে কৌতূহল ও মজা লেগেই রয়েছে দাদাগিরির মঞ্চে।

    ‘তুমি এবার বিয়েটা করে ফেলো’, ৯২ বছরের প্রৌঢ় প্রতিযোগির আবদার, কী বললেন দেব?
    ‘তুমি এবার বিয়েটা করে ফেলো’, ৯২ বছরের প্রৌঢ় প্রতিযোগির আবদার, কী বললেন দেব?

    গত সপ্তাহে ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা এসে দেবের বিয়ের জল্পনা উসকে দিয়েছিলেন। আর চলতি সপ্তাহে ‘দম্পতিদের বিশেষ পর্বে’ উপস্থিত হয়ে দেবকে বিয়ের সেরা পরামর্শটি দিয়ে গেলেন ৯২ বছরের প্রবীণ প্রতিযোগী প্রণব মুখোপাধ্যায়!

    ‘আজও ওর হাতটা শক্ত করে ধরে আছি’

    চলতি সপ্তাহের বিশেষ পর্বে হাজির হয়েছিলেন প্রবীণ দম্পতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘ ৬৩ বছরের দাম্পত্য জীবনের গল্প শোনাতে গিয়ে ৯২ বছরের প্রণব বাবু দেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘১৯৬৩ সালে আমি বিয়ে করেছিলাম। আজ এতগুলো বছর পার হয়েও ওর হাতটা একইভাবে শক্ত করে ধরে আছি।’

    আজকালকার দিনে যেখানে মাত্র কয়েক মাসেই সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে ভালোবাসার আসল মানে হলো শেষ পর্যন্ত হাতটা ধরে রাখা, বোঝালেন প্রণব বাবু। এরপরই সঞ্চালক দেবকে তাঁর সটান আবদার, ‘তুমি এবার বিয়েটা করে ফেলো’। এই স্নেহবৎসল কথা শুনে লাজুক হাসেন দেব।

    প্রবীণ দম্পতির এই সুন্দর কথা শুনে মঞ্চে উপস্থিত দর্শকরা হাততালিতে ভরিয়ে দেন এবং দেব নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ওদিকে চুপ থাকার পাত্র নন AI মহাশয়।

    তিনিও সুযোগের সৎ ব্যবহার করে বলেন, ‘আজকের দম্পতিরা বেশ মিষ্টি, কবে হবে দেবদার শুভদৃষ্টি’।

    দেবের বিয়ে নিয়ে নতুন করে চর্চা

    দেব ও রুক্মিণী মৈত্রের প্রেম নিয়ে টলিপাড়ায় গোপন কিছু নেই। ভক্তদের একটাই প্রশ্ন— কবে বাঁধন পড়বেন দেব? দাদাগিরির মঞ্চে প্রতি পর্বেই প্রতিযোগী থেকে শুরু করে অতিথিরা দেবের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলছেন। গত সপ্তাহে ফুটবল তারকা সুনীল ছেত্রীকে দেবকে বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য় সাজেশন দেন। চলতি সপ্তাহে প্রতিযোগী দম্পতির থেকে দাম্পত্য জীবনের টিপস নেবেন ৪৩-এও ব্যাচেলার

    সৌরভ বনাম দেব: দাদাগিরির নতুন মেজাজ

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন সঞ্চালক ছিলেন, তখন প্রতিযোগী ও সহ-তারকারা ডোনার নাম তুলে মহারাজকে খোঁচা দিতেন। এখন দাদাগিরির নতুন সঞ্চালক হিসেবে দেবের ব্যক্তিগত জীবন ও বিয়ের প্ল্যান নিয়ে সমান তালে কাটাছেঁড়া চলছে, যা দর্শক বেশ উপভোগ করছেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Dev: ‘তুমি এবার বিয়েটা করে ফেলো’, ৯২ বছরের প্রৌঢ় প্রতিযোগির আবদার, কী বললেন দেব?
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