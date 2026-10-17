Desu7 BO Day 1: প্রথম দিনেই বক্স অফিসে রাজত্ব দেব-শুভশ্রীর! দেশু৭ পিছনে ফেলল পুজোর বাকি সব ছবিকে, আয় কত?

Desu7 BO Day 1: প্রথম দিনেই বক্স অফিসে রাজত্ব দেব-শুভশ্রীর! দেশু৭ পিছনে ফেলল পুজোর বাকি সব ছবিকে, আয় কত?
Desu7 BO Day 1: বক্স অফিসের লড়াইয়ে এগিয়ে থেকেই শুরু করলেন দেব-শুভশ্রী। ধুমকেতুর রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও ষষ্ঠীর দিন ৭০ লাখ টাকার ব্যবসা দিল এই জুটি।
দুর্গোৎসবের মরসুমে টলিউডের চার মেগা বক্স অফিস যুদ্ধের ছবিটা এবার পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ষষ্ঠীর শুভ দিনে সিনেমা হলে শুভমুক্তি পেয়েছে দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘দেশু ৭’ (DESHU 7)। আর মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ঝড় তুলল এই মেগা বাজেট ছবি! অন্যদিকে একদিন আগে, অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর শুভমুক্তি পাওয়া বাকি তিন ছবি— ‘দ্য একেন’, ‘বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু’ এবং ‘এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-র দুই দিনের বক্স অফিস কালেকশনের পরিসংখ্যানও সামনে এসেছে। অফিসিয়াল কালেকশন প্রকাশ্য়ে না এলেও sacnilk.com-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে বক্স অফিসের লড়াইয়ের ছবিটা পরিষ্কার।
‘দেশু ৭’ (প্রথম দিন কালেকশন):
প্রথম দিনেই প্রেক্ষাগৃহে দেব-শুভশ্রী ম্যাজিক অব্যাহত! একদিনেই ছবিটি ১ কোটি টাকার কাছাকাছি ব্যবসা করেছে। পরিচালক দেবের প্রথম ছবি ধূমকেতুর রেকর্ড ভাঙতে না পরলেও প্রথম দিন বক্স অফিসে আয় করেছে ৭০ লাখ (নেট)। যার পুজোর বাকি তিন ছবির চেয়ে অনেকটা বেশি।
‘দ্য একেন - কেরালায় কুরুক্ষেত্র’ (দুই দিনের মোট কালেকশন):
ডিটেকটিভ একেনবাবুর জনপ্রিয়তা এবারও বজায় রয়েছে দর্শকদের মধ্যে। তিন ছবির মধ্যে ব্যবসার নিরিখে আপাতত বেশ এগিয়ে জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের এই ছবি। দুই দিনের মোট আয় ১.২২ কোটি টাকা। প্রথম দিন বক্স অফিসে ছক্কা হাঁকিয়ে অনির্বাণ চক্রবর্তী অভিনীয় ছবি আয় করেছিল ৫৫ লাখ টাকা, ষষ্ঠীর দিন তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭ লক্ষে।
. ‘বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু’ (দুই দিনের মোট কালেকশন):
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ছবি প্রথম দিনে কিছুটা ধীরগতিতে শুরু করলেও ষষ্ঠীর দিন ব্যবসায় বেশ গতি ধরেছে। তবে এখনও ১ কোটির গণ্ডি পার করতে পারেনি ছবিটি।
প্রথম দিন (১৫ই অক্টোবর) ছবিটি ব্যবসা করেছিল ৩৪ লাখের। দ্বিতীয় দিন (ষষ্ঠী - ১৬ই অক্টোবর) তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। অর্থাৎ দু-দিনে মোট ৮৪ লাখের ব্যবসা করেছে এই ছবি।
‘এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ (দুই দিনের মোট কালেকশন):
সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পিরিয়ড ড্রামাটি কন্টেন্টের দিক থেকে প্রশংসা পেলেও প্রথম দু’দিনে বক্স অফিসে ব্যবসা ধীরগতিতেই এগোচ্ছে। ছবির হল সংখ্যাও সীমিত। দুদিনে ছবির আয মাত্র ২৩ লাখ।
প্রথম দিন: ১০ লাখ
দ্বিতীয় দিন: ১৩ লাখ
উৎসবের মরসুমে ষষ্ঠীর এই প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দিচ্ছে যে দুর্গাপুজোর ছুটিতে সিনেপ্রেমী বাঙালি প্রেক্ষাগৃহে ফিরেছে পুরোদমে। সপ্তমী ও অষ্টমীর উইকএন্ডে এই চার ছবির বক্স অফিস লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে ফিল্ম ট্রেড অ্যানালিস্টরা!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More