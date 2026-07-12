Dhamaal 4: দ্বিতীয় দিনে লাফিয়ে বাড়ল অজয়ের ধামাল ৪-এর কালেকশন! ২ দিনে কত কোটি আয় করল এই ছবি?

Dhamaal 4: দ্বিতীয় দিনে লাফিয়ে বাড়ল অজয়ের ধামাল ৪-এর কালেকশন! ২ দিনে কত কোটি আয় করল এই ছবি?
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় কমেডি ফ্রাঞ্চাইসি ধামাল-এর চার নম্বর ছবি মুক্তি পেয়েছে এই সপ্তাহে। দু-দিনে কেমন ব্যবসা করল এই ছবি?
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ধামাল’-এর চতুর্থ কিস্তি ‘ধামাল ৪’ (Dhamaal 4) নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ফিরেছেন অজয় দেবগন, আরশাদ ওয়ার্সি, রিতেশ দেশমুখ এবং জাভেদ জাফেরি। মুক্তির প্রথম দিনে দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মেলায় ছবির বক্স অফিস কালেকশন কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। তবে ভালো কমেডি ছবির টানে উইকএন্ডের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শনিবারে সিনেমাটির ব্যবসায় এক অভাবনীয় গতি লক্ষ্য করা গেল। প্রথম দিনের খরা কাটিয়ে এক ধাক্কায় প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি গ্রোথ দেখাল এই ছবি।
দ্বিতীয় দিনের বক্স অফিস কালেকশন
ট্রেড ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’ (Sacnilk)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবারে ১০,৬৬৯টি শো থেকে ‘ধামাল ৪’ ভারতের বাজারে মোট ১৪ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে (শনিবার) ছবির টিকিট বিক্রির হার এক লাফে অনেকটাই বেড়ে যায়।
সিনেমাটি শনিবার ১০,৯৫৩টি শো থেকে মোট ২২.৫০ কোটি টাকা নেট আয় করেছে এই ছবি। অর্থাৎ প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে ছবির ব্যবসায় ৬০.৭% বড় লাফ দেখা গিয়েছে এবং সিনেমা হলের আসনভর্তির হার ২৪% থেকে বেড়ে ৩৩% হয়েছে।
এই মুহূর্তে ভারতে ‘ধামাল ৪’-এর মোট দুই দিনের নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৩৬.৫০ কোটি টাকা।
‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ এবং অজয়ের আগের ছবিগুলোর সাথে তুলনা
গত ২৬শে জুন মুক্তি পাওয়া ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল (Welcome To The Jungle)-এর ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে ‘ধামাল ৪’। ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ দ্বিতীয় দিনে ২০ কোটি আয় করে দুই দিনে ৩৯ কোটি টাকা তুলেছিল।
দে দে পেয়ার দে ২ (De De Pyaar De 2): ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া অজয়ের এই ছবির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ধামাল ৪। ‘দে দে পেয়ার দে ২’ দ্বিতীয় দিনে ১২.২৫ কোটি আয় করে দুই দিনে মোট ২১ কোটি টাকা কামিয়েছিল।
সন অফ সর্দার ২ (Son of Sardaar 2): অজয়ের এই ছবিটির থেকেও ভালো পারফর্ম করছে ধামাল ৪। ‘সন অফ সর্দার ২’ দ্বিতীয় দিনে ৮.২৫ কোটি আয়সহ দুই দিনে মোট ১৫.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।
টোটাল ধামাল (Total Dhamaal): ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় পার্টটি দ্বিতীয় দিনেই ২০.৪০ কোটি কামিয়েছিল এবং লাইফটাইম ১৫৫.৬৭ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। সেই তুলনায় ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ পার্টটি শুরুর দিকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।
কেমন হলো ‘ধামাল ৪’?
ইন্দ্র কুমার পরিচালিত এবং টি-সিরিজ, প্যানোরামা স্টুডিওজ ও দেবগন ফিল্মসের প্রযোজনায় তৈরি এই ছবিতে অজয়-রিতেশদের পাশাপাশি সঞ্জয় মিশ্র, রবি কিষান, সঞ্জীদা শেখ এবং এষা গুপ্তার মতো একঝাঁক তারকা রয়েছেন। তবে সমালোচকদের মন জয় করতে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে এই ছবি। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’ ওঁর রিভিউতে লিখেছে— “ধামাল নামের এই ছবিতে মজার উপাদান খুবই কম। পুরোনো গল্প, মিউজিক এবং কমেডি ব্র্যান্ডকেই এখানে নতুন করে পরিবেশন করা হয়েছে নস্টালজিয়াকে ভরসা করে, যা শেষ পর্যন্ত ক্লিক করেনি।”
তবে সিনেমাটির পোস্ট-ক্রেডিট সিনে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে যে খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে ‘ধামাল ৫’ (Dhamaal 5), যার চিত্রনাট্য লিখবেন ফরহাদ সামজি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More