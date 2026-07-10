Dhamaal 4 Day 1 Box Office Prediction: ধামাল ৪-এর অগ্রিম বুকিংয়ে বড় চমক! কত টাকা দিয়ে বক্স অফিসে খাতা খুলতে পারে ছবিটি

Dhamaal 4 Day 1 Box Office Prediction: ধামাল ৪-এর অগ্রিম বুকিংয়ে বড় চমক! কত টাকা দিয়ে বক্স অফিসে খাতা খুলতে পারে ছবিটি
Dhamaal 4 Day 1 Box Office Prediction: অজয় দেবগনের ছবি 'ধামাল 4' মুক্তি পাচ্ছে আজ শুক্রবার অর্থাৎ ১০ জুলাই। ছবিটির অগ্রিম বুকিং সম্পর্কে কথা বললে, ছবিটি ব্লক সিটের ডেটা-সহ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৪.২৮ কোটি আয় করেছে।
অজয় দেবগনের কমেডি ছবি ধামাল ৪ শুক্রবার ১০ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মুক্তির আগে থেকেই ছবিটি নিয়ে উত্তেজিত ভক্তরা। যা দেখা যাচ্ছে অগ্রিম বুকিংয়ে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছবিটি ৫ কোটি টাকার কাছাকাছি আয় করে ফেলেছে। আর এই ধারা বজায় থাকলে, শুক্রবার এটি ১৫ কোটি দিয়ে খাতা খুলতে পারে।
sacnilk.com অনুসারে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তথ্য ধরলে ধামাল ৪ এর অগ্রিম বুকিংয়ে ভারতে ৬২,০০০ এরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। ছবিটি ১.৫৮ কোটি আয় করেছে (ব্লক আসন ছাড়া)। একই সময়ে, ব্লক আসন সহ ডেটা ৪.২৮ কোটি।
ধামাল 4: অজয়ের ছবি প্রথম দিনে কত আয় করতে পারে?
ট্রেড বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে ছবিটি প্রথম দিনে ১৫ থেকে ১৬ কোটি আয় করতে পারে। ধামাল ৪ এর সুবিধা হ'ল এটি ভারতের অন্যতম সফল ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজি। এছাড়াও, ধামাল ৪-এর সঙ্গে কোনও বড় ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। এই কারণে, ধামাল ৪ একটি দুর্দান্ত ওপেনিং পাবে।
যদি ট্রেড অ্যানালিস্টদের বক্তব্য সত্যি হয়, তবে ধামাল ৪ তার দুটি সিকোয়েন্স সিনেমা ধামাল (২০০৭) এবং ডাবল ধামাল (২০১১) এর চেয়ে প্রথম দিনে বেশি আয় করবে। ধামাল প্রথম দিনে ২.৩৮ কোটি আয় করেছিল। ডাবল ধামাল প্রথম দিনে ৭.৬০ কোটি আয় করেছিল। একই সময়ে, যদি আমরা ছবির তৃতীয় অংশের কথা বলি, তবে এর তৃতীয় অংশ টোটাল ধামাল ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি প্রথম দিনে ১৬.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।
ধামাল ৪-এর তারকা কাস্টের কথা বললে, ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইন্দ্র কুমার। ছবিতে অজয় দেবগণ ছাড়াও অভিনয় করেছেন আরশাদ ওয়ারসি, রীতেশ দেশমুখ, জাভেদ জাফরি, রবি কিষাণ, সঞ্জয় মিশ্র, সঞ্জিদা শেখ, এশা গুপ্তা, অঞ্জলি আনন্দ প্রমুখ।
ধামাল ৪ একটি অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ফিল্ম হবে। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি অজয় দেবগন এই ছবির অন্যতম প্রযোজক। অজয় দেবগন ছাড়াও ছবির প্রযোজকদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্র কুমার, আনন্দ পণ্ডিত, অশোক ঠাকেরিয়া, কৃষাণ কুমার, ভূষণ কুমার এবং কুমার মঙ্গত পাঠক।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More