Dharmendra: ধর্মেন্দ্রর ভাইও ছিলেন সুপারস্টার, কীভাবে মারা গেলেন তিনি?
Dharmendra: হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে চেনেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অনেকেই জানেন না অভিনেতার এক ভাই ছিলেন এবং তিনিও ছিলেন সুপারস্টার। ধর্মেন্দ্রর সেই ভাইয়ের নাম বীরেন্দ্র সিং। দুজনেই একসঙ্গে বড় হয়েছেন। একদিকে ধর্মেন্দ্র হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শাসন করছিলেন। অন্যদিকে বীরেন্দ্র পাঞ্জাবি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উপর তার দখল ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু একদিন সরেহামে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
বীরেন্দ্র সিংয়ের আসল নাম সুভাষ ধাদওয়াল, যিনি বীরেন্দ্র সিং নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ধর্মেন্দ্রর খুড়তুতো ভাই ছিলেন। বীরেন্দ্র সিংয়ের সাথে কাজ করা বা তাঁর কাজ দেখেছেন এমন অনেকেই বলেছেন যে বীরেন্দ্র সিং যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তিনি হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বড় সুপারস্টারের চেয়ে কম হতেন না।
বীরেন্দ্র সিং অনেক হিট ছবি দিয়েছিলেন
বীরেন্দ্র সিং ১৯৭৫ সালে অভিনয়ের জগতে পা রেখেছিলেন। তিনি পাঞ্জাবি ছবি 'তেরি মেরি এক জিন্ডি' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই ছবির পরে, তিনি একাধিক পাঞ্জাবি চলচ্চিত্র পেতে শুরু করেছিলেন। তিনি 'বান্টওয়ারা', 'লম্বারদারানি', 'বলবিরো ভাবী', 'দুশমণি দি আগ'-এর মতো হিট ছবি দিয়েছিলেন।
দীর্ঘদিন পাঞ্জাবি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার পরে, বীরেন্দ্র হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেছিলেন। তিনি 'খেল মুকাদ্দার কা' এবং 'দো চেহরে'র মতো ছবিতে কাজ করেছিলেন এবং ছবিগুলিও সফল হয়েছিল। বীরেন্দ্র কেবল একজন পেশাদার অভিনেতাই ছিলেন না, একজন দুর্দান্ত পরিচালক এবং প্রযোজকও ছিলেন।
তিনি তাঁর ১২ বছরের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে প্রায় ২৫টি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল, এই সমস্ত ছবিগুলি ব্লকবাস্টার ছিল। কীভাবে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল? ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে, বীরেন্দ্র লুধিয়ানার কাছে তাঁর ছবি 'জাট তে জমিন'-এর শুটিং করছিলেন এবং তারপরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বীরেন্দ্রর মৃত্যুর পরে পুরো চলচ্চিত্র শিল্প শোকে গিয়েছিল। তখন বীরেন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ৪০ বছর।
কে গুলি করেছিল তাঁকে?
বীরেন্দ্র হত্যার রহস্য কখনও সমাধান হয়নি। অনেক সূত্র জানিয়েছে যে বীরেন্দ্রের জনপ্রিয়তা তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছে। একই সময়ে, কেউ কেউ বলছেন যে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের বুলেটের শিকার হয়েছিলেন।