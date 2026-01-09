Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অদ্ভুত কারণে এই ছবিতে অভিনয় করতে চাননি ধর্মেন্দ্র! সেটাই হয় বছরের সেরা হিট

    আজ আমরা আপনাকে ১৯৬৫ সালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী চলচ্চিত্রের কথা বলছি। চলচ্চিত্রটি ৫টি ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার জিতেছে। ধর্মেন্দ্র ছবিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি ছবিতে বড় ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে চাননি।  

    Published on: Jan 09, 2026 6:19 AM IST
    By HT Bangla Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনি যদি পুরানো সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন তবে আমরা আপনাকে ১৯৬৫ সালের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলছি যাকে আপনি একটি কাল্ট ফিল্মও বলতে পারেন। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তিন বড় তারকাকে। আমরা যে চলচ্চিত্রের কথা বলছি তা ছিল ১৯৬৫ সালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী চলচ্চিত্র। আপনি কি এই সিনেমার নাম চিনতে পারেন? যদি তা না হয় তবে আসুন আমরা আপনাকে বলি। এই ছবির নাম ‘ওয়কত’। ‘ওয়কত’ ওই সালের সর্বাধিক উপার্জনকারী চলচ্চিত্র ছিল। ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন বি আর চোপড়া, যিনি মহাভারত তৈরি করেছিলেন। একইসঙ্গে ছবিটি পরিচালনা করেছেন যশ চোপড়া। সেই সময় ছবিটি যতটা পছন্দ হয়েছিল ততটাই পছন্দ হয়েছিল ছবিটির সংগীত। আজকের সময়েও ছবির সংগীত বেশ জনপ্রিয়।

    অদ্ভুত কারণে এই ছবিতে অভিনয় করতে চাননি ধর্মেন্দ্র! সেটাই হয় বছরের সেরা হিট (Youtube Video Grab)
    অদ্ভুত কারণে এই ছবিতে অভিনয় করতে চাননি ধর্মেন্দ্র! সেটাই হয় বছরের সেরা হিট (Youtube Video Grab)

    ছবিতে প্রধান চরিত্রে দেখা গেছে শশী কাপুর, সুনীল দত্ত ও রাজ কুমারকে। যশ চোপড়া চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র রাজ কুমারের চরিত্রে অভিনয় করুক। কিন্তু ধর্মেন্দ্র তা চাননি। ধর্মেন্দ্র একটি পুরানো সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি রাজ কুমারের চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব পেয়েছিলেন। ছবিতে শশী কাপুর ও সুনীল দত্তের বড় ভাইয়ের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল রাজ কুমারকে। যশ চোপড়া যখন এই চরিত্রটি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন যে তাঁর উচিত তাকে মধ্যম ভাইয়ের চরিত্রটি দেওয়া উচিত। ধর্মেন্দ্র আশঙ্কা করেছিলেন যে যদি তিনি এই ছবিতে বড় ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন, তবে পরে তাকে কেবল বড় ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। মধ্যম ভাইয়ের চরিত্র নিয়ে যশ চোপড়ার সঙ্গে কথা হলে তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন যশ চোপড়া। এরপরই ধর্মেন্দ্র সেই ভূমিকা প্রত্যাখ্যান করেন।

    वक्त फिल्म की एक तस्वीर (IMDb)
    वक्त फिल्म की एक तस्वीर (IMDb)

    ছবির বাজেট ও আয়ের sacnilk.com অনুযায়ী, সেই সময় ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। একই সময়ে, চলচ্চিত্রটি ভারতে ৫.৯০ কোটি মোট সংগ্রহ করেছিল এবং চলচ্চিত্রটি বিশ্বব্যাপী ৬ কোটি সংগ্রহ করেছিল।

    সিনেমাটির আইএমডিবি রেটিং কত? টাইমের IMDb রেটিং 7.6। একই সময়ে, চলচ্চিত্রটি পাঁচটি ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার জিতেছে। আপনি জিও হটস্টারে ছবিটি দেখতে পারেন। এই ছবির জন্য রাজ কুমার শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। যশ চোপড়া শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সেরা গল্পের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরষ্কারও পেয়েছিলেন। ছবিটি সেরা সংলাপ লেখা এবং সেরা সিনেমাটোগ্রাফির জন্য ফিল্মফেয়ার পুরষ্কারও জিতেছে।

    News/Entertainment/অদ্ভুত কারণে এই ছবিতে অভিনয় করতে চাননি ধর্মেন্দ্র! সেটাই হয় বছরের সেরা হিট
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes