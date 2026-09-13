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হেমা মালিনী বা প্রকাশ কৌর নন, এই পাকিস্তানি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেতেন ধর্মেন্দ্র

ধর্মেন্দ্রর প্রথম প্রেম: ধর্মেন্দ্রর নামের সঙ্গে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মীনা কুমারী, প্রকাশ কৌর এবং হেমা মালিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এর আগে আরও একটি মেয়ে ছিল, যার প্রেমে তিনি পড়েছিলেন।

Published on: Sep 13, 2026, 14:59:06 IST
By Swati Das Banerjee
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বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র তাঁর পর্দার জীবন ছাড়াও অফস্ক্রিন জীবন নিয়েও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনায় ছিলেন। ধর্মেন্দ্রর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর ভক্তরা ভালোভাবেই জানেন। ধর্মেন্দ্র দু'বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং উভয়ের সঙ্গে তিনি সম্পর্কগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন। হেমা মালিনীকে ধর্মেন্দ্রর সত্যিকারের প্রেম হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু অনেকেই জানে না, হেমা মালিনীর আগে ধর্মেন্দ্র অন্য এক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন?

এই পাকিস্তানি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন ধর্মেন্দ্র
এই পাকিস্তানি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন ধর্মেন্দ্র

হ্যাঁ, এখানে প্রকাশ কৌরের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে না সিনেমা জগতের কোনও পরিচিত নায়িকার কথা। এ গল্পটি একটু আলাদা। জানুন ধর্মেন্দ্রর সেই প্রথম প্রেমের গল্পটি, যা অপূর্ণ রয়ে গেছে।

ধর্মেন্দ্রর দুই স্ত্রী (প্রকাশ কৌর ও হেমা মালিনী) নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ জানেন। হেমা মালিনীর আগে ১৯৬০-এর দশকে ধর্মেন্দ্রর নাম আরও এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী মীনা কুমারীর সঙ্গে জুড়ে ছিল। তবে এর বাইরে আজ আমরা আপনাকে বলব বলিউডের হিমানের এক অন্য গল্প। ধর্মেন্দ্র যখন সলমন খানের শো 'দশ কা দম'-এ নিজের পুত্র ববি দেওল এবং সানি দেওলকে নিয়ে আসেন, তখন তিনি তাঁর স্কুলের দিনের প্রেমের কথা বলেন। তা ছিল একটি অবুঝ প্রেম, যা অপরিণত রয়ে গেছে, কিন্তু আজও তাঁর হৃদয়ের কোনো একটি কোণে জীবিত।

ধর্মেন্দ্র শোয়ে এসে বলেছিলেন যে তাঁর স্কুলের দিনগুলিতে একটি মেয়ে ছিল, যার নাম ছিল হামিদা। এই মেয়ে ছিলেন তাঁর স্কুল শিক্ষকের কন্যা। ধর্মেন্দ্রর এই স্মৃতি তাঁর স্কুল জীবন থেকে, সেই সময়ের পাঞ্জাবের, যখন দেশটি ভাগ হয়নি। বহু দশক পরে সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ধর্মেন্দ্র জানান যে তিনি সেই অনুভূতিগুলোকে একটি কবিতার রূপ দিয়েছিলেন। ধর্মেন্দ্র নিজের জীবনের একটা বড় সময় পাঞ্জাবের একটি গ্রামের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। যখন তিনি ক্লাস সিক্সে ছিলেন, তখন হামিদার জন্য তাঁর ভালোবাসা তৈরি হয় কিন্তু সেই ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি কোনওদিন।

Home/Entertainment/হেমা মালিনী বা প্রকাশ কৌর নন, এই পাকিস্তানি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেতেন ধর্মেন্দ্র
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