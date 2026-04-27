‘Dhurandhar 2’ box office: ৪০ দিনের দোরগোড়ায়! ধুরন্ধর ২-র বিজয়রথ থামার নামই নিচ্ছে না, ভারতেই টপকে গেল ১৩০০ কোটি

‘Dhurandhar 2’ box office: ৪০ দিনের দোরগোড়ায়! ধুরন্ধর ২-র বিজয়রথ থামার নামই নিচ্ছে না, ভারতেই টপকে গেল ১৩০০ কোটি
গত কয়েক দিনের আয়ের ধারা দেখলে বোঝা যায়, সপ্তাহের কর্মদিবসে সামান্য পতন হলেও সপ্তাহান্তের কাছাকাছি সময়ে সংগ্রহ বাড়ছে। দেখুন ধুরন্ধর ২-এর ৩৯ দিনের মোট সংগ্রহ।
স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির ৩৯তম দিনে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ভারতে ২,৯৮৮টি শো থেকে মোট ৩.৪০ কোটি টাকা আয় করেছে। ৩৭তম দিনের ১.৬০ কোটি টাকার তুলনায় এটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, যা ছবিটির বক্স অফিসে নতুন গতি এবং দর্শক উপস্থিতির স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
গত কয়েক দিনের আয়ের ধারা দেখলে বোঝা যায়, সপ্তাহের কর্মদিবসে সামান্য পতন হলেও সপ্তাহান্তের কাছাকাছি সময়ে সংগ্রহ বাড়ছে। যেমন— ৩২তম দিনে ৫.২০ কোটি, ৩৩তম দিনে ১.৬২ কোটি, ৩৪তম দিনে ২.১০ কোটি, ৩৫তম দিনে ১.৭০ কোটি, ৩৬তম দিনে ১.৪০ কোটি, ৩৭তম দিনে ১.৬০ কোটি এবং ৩৯তম দিনে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪০ কোটিতে।
বিদেশের বাজারেও ছবিটির পারফরম্যান্স স্থির রয়েছে। ৩৯তম দিনে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আরও ০.৫০ কোটি টাকা যোগ হয়েছে, যা এর বিশ্বব্যাপী আয়কে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
দিনভিত্তিক ধুরন্ধর ২-এর বক্স অফিস সংগ্রহ-
- প্রথম দিন (পেইড প্রিভিউ): ৪৩.০০ কোটি টাকা
- প্রথম দিন (বৃহস্পতিবার): ১০২.৫৫ কোটি টাকা
- দ্বিতীয় দিন (শুক্রবার): ৮০.৭২ কোটি টাকা
- তৃতীয় দিন (শনিবার): ১১৩.০০ কোটি টাকা
- চতুর্থ দিন (রবিবার): ১১৪.৮৫ কোটি টাকা
- ৫ম দিন (সোমবার): ৬৫.০০ কোটি টাকা
- ৬ষ্ঠ দিন (মঙ্গলবার): ৫৬.৬০ কোটি টাকা
- ৭ম দিন (বুধবার): ৪৭.৭০ কোটি টাকা
- ৮ম দিন (বৃহস্পতিবার): ৪৯.৭০ কোটি টাকা
- ৯ম দিন (শুক্রবার): ৪১.৫৫ কোটি টাকা
- ১০ম দিন (শনিবার): ৬২.৮৫ কোটি টাকা
- ১১তম দিন (রবিবার): ৬৮.১০ কোটি টাকা
- ১২তম দিন (সোমবার): ২৫.৩০ কোটি টাকা
- ১৩তম দিন (মঙ্গলবার): ২৭.৭৫ কোটি টাকা
- ১৪তম দিন (বুধবার): ২০.১০ কোটি টাকা
- ১৫তম দিন (বৃহস্পতিবার): ১৭.৮০ কোটি টাকা
- ১৬তম দিন (শুক্রবার): ২১.৫৫ কোটি টাকা
- ১৭তম দিন (শনিবার): ২৫.৬৫ কোটি টাকা
- ১৮তম দিন (রবিবার): ২৮.৭৫ কোটি টাকা
- ১৯তম দিন (সোমবার): ১০.০০ কোটি টাকা
- ২০তম দিন (মঙ্গলবার): ১০.১০ কোটি টাকা
- ২২তম দিন (বৃহস্পতিবার): ৭.১৫ কোটি টাকা
- ২৩তম দিন (শুক্রবার): ৬.৭০ কোটি টাকা
- ২৫তম দিন (রবিবার): ১৪.৭৫ কোটি টাকা
- ২৬তম দিন (সোমবার): ৫.২০ কোটি টাকা
- ২৭তম দিন (মঙ্গলবার): ৭.০৫ কোটি টাকা
- ২৮তম দিন (বুধবার): ৪.০৫ কোটি টাকা
- ২৯তম দিন (বৃহস্পতিবার): ৩.৪০ কোটি টাকা
- ৩০তম দিন (শুক্রবার): ২.৭০ কোটি টাকা
- ৩২তম দিন: ৫.২০ কোটি টাকা
- ৩৩তম দিন: ১.৬২ কোটি টাকা
- ৩৪তম দিন: ২.১০ কোটি টাকা
- ৩৫তম দিন: ১.৭০ কোটি টাকা
- ৩৬তম দিন: ১.৪০ কোটি টাকা
- ৩৭তম দিন: ১.৬০ কোটি টাকা
- ৩৯তম দিন: ৩.৪০ কোটি টাকা
সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সিনেমার মোট সংগ্রহ এখন দাঁড়িয়েছে-
ভারতে মোট নেট আয়: ১,১৩০.৫৯ কোটি টাকা
ভারতে মোট গ্রস আয়: ১,৩৫৩.২৭ কোটি টাকা
বিদেশে মোট আয়: ৪২৪.২৫ কোটি টাকা
বিশ্বব্যাপী মোট আয়: ১,৭৭৭.৫২ কোটি টাকা।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More