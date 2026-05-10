    Dhurandhar 2 Box Office Collection: ৫২তম দিনেও ধুরন্ধর ২ ঘরে তুলল ৯০ লাখ, বক্স অফিসে সুনামি তোলা ছবির মোট আয় কত হল?

    অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' এবং রীতেশ দেশমুখের 'রাজা শিবাজি' বর্তমানে 'ধুরন্ধর ২' এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তা সত্ত্বেও, 'ধুরন্ধর ২' এখনও প্রচুর পরিমাণে আয় করছে। 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ছবির শনিবারের কালেকশন প্রকাশ্যে এসেছে।

    May 10, 2026, 09:58:50 IST
    By Tulika Samadder
    Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 52: প্রখ্যাত বলিউড পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' এতটাই নজর কেড়েছে যে এটি অন্যান্য অনেক বড় ছবিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া 'ধুরন্ধর ২' শুধু ভারতেই নয়, পাকিস্তানেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। শনিবার ছবিটির মুক্তির ৫২ দিন পূর্ণ হল। তবে, ছবির গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসতে শুরু করেছে। এখন 'ধুরন্ধর ২'-এর অষ্টম শনিবারের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, ৫২তম দিনে 'ধুরন্ধর ২' কত টাকা আয় করেছে।

    ধুরন্ধর ২-এর বক্স অফিস কালেকশন।

    শুক্রবার ফ্লপ করেছে ‘ধুরন্ধর ২’

    'ধুরন্ধর ২'-এ রণবীর সিংয়ের শক্তিশালী অভিনয় সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। শুধু 'ধুরন্ধর ২'-এর গল্পই নয়, এর গানগুলোও অনলাইনে ঝড় তুলেছে। ‘ধুরন্ধর ২’ বর্তমানে অক্ষয় কুমারের ‘ভূত বাংলা’ এবং রীতেশ দেশমুখের ‘রাজা শিবাজি’-র সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ‘ধুরান্ধর ২’ এখনও বেশ ভালোই আয় করছে।

    ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর শনিবারের সংগ্রহের হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। সিনেমাটি অগ্রিম বুকিং থেকে ৪৩.০০ কোটি টাকা আয় করে। উদ্বোধনী দিনে এটি ১০২.৫৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এরপর বক্স অফিসে রীতিমতো সুনামি ফেলে দেয়। স্যাকনিল্ক-এর তথ্য অনুযায়ী, শনিবারের ‘ধুরন্ধর ২’ ০.৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। ভারতে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর ৫২ দিনের সংগ্রহ ১,১৪১.৯৯ কোটি টাকা (নেট কালেকশন)।

    'ধুরন্ধর ২'-এর দিনভিত্তিক সংগ্রহ দেখে নিন-

    প্রথম সপ্তাহ ৬৭৪.১৭ কোটি টাকা
    দ্বিতীয় সপ্তাহ২৬৩.৬৫ কোটি টাকা
    তৃতীয় সপ্তাহ১১০.৬০ কোটি টাকা
    চতুর্থ সপ্তাহ৫৪.৭০ কোটি টাকা
    পঞ্চম সপ্তাহ১৯.৫২ কোটি টাকা
    ষষ্ঠ সপ্তাহ১২.৪৫ কোটি টাকা
    সপ্তম সপ্তাহ৫.৫৮ কোটি টাকা
    ৫১তম দিন৪২ লাখ টাকা
    ৫২তম দিন৯০ লাখ টাকা
    মোট সংগ্রহ১,১৪১.৯৯ কোটি টাকা

    'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে

    'ধুরন্ধর ২' হল ২০২৫ সালের হিট ছবি 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি এলাকায় একটি বেলুচ গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করে এবং একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ভেঙে দেয়। এই সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে, কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি জসকিরাত নামের এক দেশভক্ত পঞ্জাবিকে হামজায় পরিণত করে। রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদি, দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্য অভিনেতারা ছবিটিতে তাদের নিজ নিজ চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করেছেন।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

