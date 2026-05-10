Dhurandhar 2 Box Office Collection: ৫২তম দিনেও ধুরন্ধর ২ ঘরে তুলল ৯০ লাখ, বক্স অফিসে সুনামি তোলা ছবির মোট আয় কত হল?

Dhurandhar 2 Box Office Collection: ৫২তম দিনেও ধুরন্ধর ২ ঘরে তুলল ৯০ লাখ, বক্স অফিসে সুনামি তোলা ছবির মোট আয় কত হল?
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' এবং রীতেশ দেশমুখের 'রাজা শিবাজি' বর্তমানে 'ধুরন্ধর ২' এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তা সত্ত্বেও, 'ধুরন্ধর ২' এখনও প্রচুর পরিমাণে আয় করছে। 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ছবির শনিবারের কালেকশন প্রকাশ্যে এসেছে।
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 52: প্রখ্যাত বলিউড পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' এতটাই নজর কেড়েছে যে এটি অন্যান্য অনেক বড় ছবিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া 'ধুরন্ধর ২' শুধু ভারতেই নয়, পাকিস্তানেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। শনিবার ছবিটির মুক্তির ৫২ দিন পূর্ণ হল। তবে, ছবির গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসতে শুরু করেছে। এখন 'ধুরন্ধর ২'-এর অষ্টম শনিবারের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, ৫২তম দিনে 'ধুরন্ধর ২' কত টাকা আয় করেছে।
শুক্রবার ফ্লপ করেছে ‘ধুরন্ধর ২’
'ধুরন্ধর ২'-এ রণবীর সিংয়ের শক্তিশালী অভিনয় সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। শুধু 'ধুরন্ধর ২'-এর গল্পই নয়, এর গানগুলোও অনলাইনে ঝড় তুলেছে। ‘ধুরন্ধর ২’ বর্তমানে অক্ষয় কুমারের ‘ভূত বাংলা’ এবং রীতেশ দেশমুখের ‘রাজা শিবাজি’-র সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ‘ধুরান্ধর ২’ এখনও বেশ ভালোই আয় করছে।
‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর শনিবারের সংগ্রহের হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। সিনেমাটি অগ্রিম বুকিং থেকে ৪৩.০০ কোটি টাকা আয় করে। উদ্বোধনী দিনে এটি ১০২.৫৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এরপর বক্স অফিসে রীতিমতো সুনামি ফেলে দেয়। স্যাকনিল্ক-এর তথ্য অনুযায়ী, শনিবারের ‘ধুরন্ধর ২’ ০.৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। ভারতে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর ৫২ দিনের সংগ্রহ ১,১৪১.৯৯ কোটি টাকা (নেট কালেকশন)।
'ধুরন্ধর ২'-এর দিনভিত্তিক সংগ্রহ দেখে নিন-
|প্রথম সপ্তাহ
|৬৭৪.১৭ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় সপ্তাহ
|২৬৩.৬৫ কোটি টাকা
|তৃতীয় সপ্তাহ
|১১০.৬০ কোটি টাকা
|চতুর্থ সপ্তাহ
|৫৪.৭০ কোটি টাকা
|পঞ্চম সপ্তাহ
|১৯.৫২ কোটি টাকা
|ষষ্ঠ সপ্তাহ
|১২.৪৫ কোটি টাকা
|সপ্তম সপ্তাহ
|৫.৫৮ কোটি টাকা
|৫১তম দিন
|৪২ লাখ টাকা
|৫২তম দিন
|৯০ লাখ টাকা
|মোট সংগ্রহ
|১,১৪১.৯৯ কোটি টাকা
'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে
'ধুরন্ধর ২' হল ২০২৫ সালের হিট ছবি 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি এলাকায় একটি বেলুচ গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করে এবং একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ভেঙে দেয়। এই সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে, কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি জসকিরাত নামের এক দেশভক্ত পঞ্জাবিকে হামজায় পরিণত করে। রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদি, দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্য অভিনেতারা ছবিটিতে তাদের নিজ নিজ চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করেছেন।
