Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dhurandhar 2 box office day 24: রণবীরের ধুরন্ধর ২ এখনো বক্স অফিসে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে! ২৪তম দিনে শনিবারের আয় কত ছিল

    শুক্রবার গতি সামান্য ধীর থাকলেও, আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর ২' ছবিটি চতুর্থ শনিবার ফের খেল দেখিয়েছে। ধুরন্ধর ২-কে এখন পুষ্পা ২-কে পিছনে ফেলতে হবে। 

    Apr 12, 2026, 11:50:33 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Dhurandhar 2 box office collection day 24: রণবীর সিং এবং আদিত্য ধর-এর জুটি ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ দিয়ে বক্স অফিসের সমস্ত রেকর্ড নাড়িয়ে দিয়েছে। ধুরন্ধর ২ হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে প্রথম এমন ছবি হয়ে উঠেছে, যা ১০০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। ছবিটি খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই রেকর্ড গড়ে ফেলেছে।

    যদিও এখন ছবির আয়ের গতি কিছুটা কমেছে, তবুও এই ছবির প্রভাব আগামী ছবিগুলোর ওপরও পড়তে পারে। ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি ২৩ দিনের মধ্যেই ১,০৬০.৫৬ কোটির বিশাল ব্যবসা করেছে। বিশ্বব্যাপী এর আয় ১,৬৭০.০৬ কোটিরও বেশি। এখন চতুর্থ সপ্তাহান্তের আয়ের দিকে নজর রয়েছে, যেখানে আশা করা হচ্ছে ছবিটি প্রায় ২০ কোটি পর্যন্ত আয় করতে পারে।

    চতুর্থ শুক্রবারে ছবিটির সংগ্রহে কিছুটা হ্রাস দেখা গেলেও শনিবার দ্রুত পুনরুদ্ধার হয় বক্স অফিস। স্যাকনিলকের সর্বশেষ আপডেটে বলা হয়েছে যে ধুরন্ধর ২ মুক্তির ২৪ তম দিনে ১৩.৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

    ধুরন্ধর ২-এর আয়

    আদিত্য ধরের পরিচালনায় তৈরি প্রথম ছবি ধুরন্ধর ৮৪০ কোটির বেশি ব্যবসা করেছিল। অন্যদিকে ধুরন্ধর ২ ইতিমধ্যেই ১,০৬০.৫৬ কোটি টাকার বেশি আয় করে ফেলেছে এবং মোট মিলিয়ে প্রায় ২৪০০ কোটি টাকার ব্যবসা ছুঁয়ে ফেলেছে।

    এদিকে ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ২৫০ থেকে ২৮০ কোটি টাকা। সেই হিসেবে নির্মাতারা প্রায় ২০০০ কোটির বেশি লাভ করেছেন। এছাড়া স্যাটেলাইট ও ডিজিটাল রাইটস বিক্রি করেও বিপুল আয় হয়েছে।

    ‘পুষ্পা ২’-এর রেকর্ড ভাঙার পথে

    ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চায়েজি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কেজিএফ চ্যাপ্টার ২ এবং বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন-এর মতো বড় ছবিগুলোকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখন আশা করা হচ্ছে, শীঘ্রই আল্লু অর্জুন-এর পুষ্পা ২: দ্য রুল-এর রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারে।

    ‘পুষ্পা ২’ ১০ সপ্তাহে ভারতীয় বক্স অফিসে ১,২৩৪.১০ কোটি টাকা আয় করেছিল। আগামী দিনে ধুরন্ধর ২ সেই রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারে। তবে বিশ্বব্যাপী আমির খান-এর দঙ্গলের রেকর্ড ভাঙা এখনও যে কোনও ভারতীয় ছবির জন্য কঠিন বলেই মনে করা হচ্ছে।

    অক্ষয়ের ছবির ওপর প্রভাব?

    জানিয়ে রাখা ভালো, ধুরন্ধর ২-এর ঝড় চতুর্থ সপ্তাহেও অব্যাহত রয়েছে। আগামী সপ্তাহে অক্ষয় কুমার-এর ভূত বাংলা মুক্তি পেতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে, ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রভাব এই ছবির ওপর খুব বেশি পড়বে না। তবে শনিবার ও রবিবারের আয়ের দিকে এখন সকলের নজর রয়েছে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes