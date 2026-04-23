    Dhurandhar 2 Box Office: ৩৫-এও নট আউট! পুষ্পা-বাহুবলী-জওয়ানকে পিছনে ফেলে দাদাগিরি ধুরন্ধর ২-র, মোট আয় কত?

    Dhurandhar 2 Box Office day 35: আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসে এখনও টিকে আছে। ভূত বাংলা মুক্তির পরেও ছবিটি ভালো আয় করছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক বুধবারের আয় কত হল?

    Apr 23, 2026, 07:30:45 IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২’ বক্স অফিসে এখনও শক্ত দখল ধরে রেখেছে। এর মধ্যেই একাধিক নতুন ছবি মুক্তি পেলেও, আদিত্য ধর পরিচালিত ছবির দাপট কমেনি। যদিও গত কয়েক দিনে ছবির আয় কিছুটা কমছিল, তবে মঙ্গলবার আবার একবার বক্স অফিস সংগ্রহে উত্থান দেখা যায়। যদিও বুধবারে আবারও আয় কিছুটা কমেছে।

    ধুরন্ধর ২।

    কত কোটি টাকা আয় করল

    সাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘ধুরন্ধর 2’ মঙ্গলবার ১.৭০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এই হিসেবে ছবির ভারতের মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১,৩৪১.৯০ কোটি টাকা। অন্যদিকে নেট কালেকশন হয়েছে ১,১২১.০৯ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী ছবিটি ১,৭৬৩.৯০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। ট্রেড ওয়েবসাইট স্যাকনিল্ক-এর তথ্য অনুযায়ী, বুধবার ‘ধুরান্ধর ২’ ভারতে১.৩৭ কোটি টাকা নেট সংগ্রহ করেছে >

    ‘ধুরন্ধর ২’-এর গল্প

    ‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম পর্বে দেখা গিয়েছিল, জসকিরত ওরফে জস্সি একজন ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে পাকিস্তানের লিয়ারিতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমন করে। প্রথম ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। এটি গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল।

    ‘ধুরন্ধর ২’-এর সম্পূর্ণ কাস্ট

    ‘ধুরন্ধর 2’-এ জসকিরতের গল্প তুলে ধরা হয়েছে—কীভাবে সে একজন ভারতীয় গুপ্তচর হয়ে ওঠে। এবং কীভাবে পাকিস্তানের ভিতরে থাকা সন্ত্রাসবাদ ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়। দ্বিতীয় পর্বে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, দানিশ পন্ডোর, রাকেশ বেদি এবং সারা অর্জুন। প্রথম ছবিতেও প্রায় একই কাস্ট ছিল, তবে সেখানে অক্ষয় খান্না ছিলেন রেহমান ডাকাতের ভূমিকায়। যদিও প্রথম পর্বেই তাঁর চরিত্রের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় পর্বে অক্ষয়ের অনুপস্থিতি দর্শকেরা বেশ অনুভব করেছেন, কারণ প্রথম ছবিতে তাঁর লুক, বিশেষ করে হেয়ারস্টাইল এবং নাচের স্টেপ সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হয়েছিল।

    প্রথম সপ্তাহ৬৭৪.১৭ কোটি
    দ্বিতীয় সপ্তাহ২৬৩.৬৫ কোটি
    তৃতীয় সপ্তাহ১১০.৬০ কোটি
    চতুর্থ সপ্তাহ৫৪.৭০ কোটি
    মোট সংগ্রহ১১২১.০৯ কোটি

    ওটিটিতে কবে মুক্তি পাবে

    ‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম পর্ব নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল। আর ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ এবার জিও হটস্টারে স্ট্রিম হবে। জানা গেছে, ছবিটির ওটিটি স্বত্ব ১৫০–১৫৫ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে। মে অথবা জুন মাসে ছবিটি স্ট্রিম হতে পারে।

    আরও একটি রেকর্ড গড়ল ছবি

    রণবীর সিং আবারও এক নতুন রেকর্ড গড়েছে। যুক্তরাজ্যে সর্বাধিক আয় করা ভারতীয় ছবির তালিকায় ‘ধুরন্ধর ২’ শীর্ষে উঠে এসেছে। এই ছবি শাহরুখ খানের ‘পাঠান’-কেও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

    ট্রেড অ্যানালিস্ট তরন আদর্শের রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি যুক্তরাজ্যে ৪.৩৮৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এর আগে ‘পাঠান’ সেখানে ৪.৩৮০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল।

    ৩০০০ কোটি ক্লাবে প্রথম ভারতীয় ফিল্ম সিরিজ

    শুধু তাই নয়, ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর 2’—দুই ছবির মোট সংগ্রহ মিলিয়ে আদিত্য ধরের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৩০০০ কোটি টাকার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। এটিই প্রথম ভারতীয় ফিল্ম সিরিজ, যা ৩০০০ কোটির মাইলস্টোন স্পর্শ করল।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

