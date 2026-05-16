    পাকিস্তানেও ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে! ওটিটি রিলিজের পর ক্র্যাশ করল নেটফ্লিক্স

    'ধুরন্ধর ২' এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে। তবে, ভারতের আগে ছবিটি পাকিস্তানে মুক্তি পেয়েছে। পাকিস্তানেও 'ধুরন্ধর ২' ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির পর নেটফ্লিক্স কিছু সময়ের জন্য ক্র্যাশ হয়ে গিয়েছিল।

    May 16, 2026, 09:40:51 IST
    By Sayani Rana
    রণবীর সিং অভিনীত ছবি 'ধুরন্ধর ২' ভারত ও বিদেশে রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে। ছবিটি ১৯ মার্চ মুক্তি পায় এবং এখনও প্রেক্ষাগৃহে চলছে। 'ধুরন্ধর ২' এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে। তবে, ভারতের আগে ছবিটি পাকিস্তানে মুক্তি পেয়েছে। পাকিস্তানেও 'ধুরন্ধর ২' ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। পাকিস্তানে ছবিটি নেটফ্লিক্সে দেখা যাচ্ছে এবং এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

    পাকিস্তানেও ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে! ওটিটি রিলিজের পর ক্র্যাশ করল সাইট
    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির পর নেটফ্লিক্স কিছু সময়ের জন্য ক্র্যাশ হয়ে গিয়েছিল।

    পাকিস্তানি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মাভিয়া উমর ফারুকী তাঁর 'কাম ওয়ালি বাত' পেজে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ পাকিস্তানে 'ধুরন্ধর' মুক্তি পেয়েছে এবং সার্ভার ক্র্যাশ করেছে। পাকিস্তানিরা নেটফ্লিক্স থেকে ছবিটি ডাউনলোড করে একসঙ্গে ছবি তোলার জন্য মধ্যরাতের অপেক্ষায় ছিল। এভাবেই এখানে 'ধুরন্ধর' নিয়ে উন্মাদনা দেখা গিয়েছে।' কন্টেন্ট ক্রিয়েটরা আরও বলেছেন যে, ছবিটির বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচুর রাজনৈতিক আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানিরা ছবিটি দেখতে চায়।

    তিনি আরও বলেন, ‘চিত্রণটি সত্য না মিথ্যা, সেটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু পাকিস্তানিরা দেখতে চায় সিনেমাটিতে পরিণতি কী হল। রণবীর সিংয়ের চরিত্রটি কেমন, তা সবাই জানে। লিয়ারিতে এই ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছিল কি না, সেটা পরের ব্যাপার।’ মজার ব্যাপার হল, ছবিটিতে লিয়ারি টাস্ক ফোর্সের পুলিশ কর্মকর্তা এএসপি ওমর হায়দারের চরিত্রে অভিনয় করা আদিত্য উন্নালও ভিডিয়োটিতে লাইক করেছেন।

    'ধুরন্ধর ২'-এর সংগ্রহ

    ‘ধুরন্ধর ২’-এর কথা বলতে গেলে, এটি ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৮ বিলিয়নের বেশি বেশি আয় করেছে, যা এটিকে সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় ছবিতে পরিণত করেছে।

    ছবিটিতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী, দানিশ পান্ডোর এবং সারা অর্জুন। ধুরন্ধর-এর আগের পর্বটি গত বছরের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল।

    'ধুরন্ধর'-এর প্রথম অংশটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ৫১,৩০০ কোটিরও বেশি আয় করেছিল। প্রথম পর্বে অক্ষয় খান্নাসহ একঝাঁক তারকা অভিনয় করেছিলেন।

    উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি 'ধুরন্ধর ২'-এর একটি আনকাট সংস্করণ স্ট্রিম করা হয়েছে। তবে, এইন আনকাট সংস্করণটি ভারতে নয়, বরং বিদেশে স্ট্রিম করা হচ্ছে। কিন্তু, এই আনকাট সংস্করণটিতে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা ভারতে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যেমন আরও বেশি হিংস্র দৃশ্য। অশালীন শব্দ ইত্যাদি।

    ভারতে ওটিটি-তে এটি কবে আসবে?

    ৪ জুন থেকে ভারতে জিও হটস্টারে ওটিটি-তে ‘ধুরন্ধর ২’ দেখা যাবে।

