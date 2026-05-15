নেটফ্লিক্সের পর, ধুরন্ধর ২ নিয়ে ঘোষণা হটস্টারের! কোন প্ল্যাটফর্মে দেখবে ভারতীয়রা

নেটফ্লিক্সের পর, ধুরন্ধর ২ নিয়ে ঘোষণা হটস্টারের! কোন প্ল্যাটফর্মে দেখবে ভারতীয়রা
Dhurandhar 2 Ott Release: বক্স অফিসে প্রচুর আয় করার পরে 'ধুরন্ধর ২' এখন ওটিটিতে মুক্তির অপেক্ষায়। নেটফ্লিক্স এবং জিও হটস্টার উভয় প্ল্যাটফর্মই এই মর্মে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে।
Dhurandhar 2 OTT Release: রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে ৫৮ দিন পূর্ণ করেছে। এবার ছবিটি ওটিটিতে আসার জন্য প্রস্তুত। তবে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসবে তা নিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত। তবে খুশির খবর হল, এই স্পাই থ্রিলার ছবিটি নেটফ্লিক্স এবং জিওহটস্টার উভয় ক্ষেত্রেই স্ট্রিম হবে। তবে নির্মাতাদের এই সিদ্ধান্ত পৃথক দর্শকদের কথা মাথায় রেখে।
নেটফ্লিক্সে আজই মুক্তি ‘ধুরন্ধর ২’-এর
নির্মাতারা নেটফ্লিক্সের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের কাছে 'ধুরন্ধর ২' পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অফিসিয়াল ঘোষণায় বলা হয়েছে, ভারতের মানুষের জন্য জিওহটস্টারে মুক্তি পাবে 'ধুরন্ধর ২'। একই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া ইত্যাদির মতো দেশগুলিতে ছড়িয়ে থাকা দর্শকদের জন্য, ছবিটি আজ অর্থাৎ ১৫মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাচ্ছে।
জিও হটস্টারে কবে আসবে 'ধুরন্ধর ২'?
মুক্তির ৫৮ দিন পরেও হলে রমরমিয়ে চলছে ধুরন্ধর ২। এই কারণে নির্মাতারা ভারতীয়দের জন্য এটি ওটিটিতে এখনো প্রকাশ করেননি। জিও হটস্টার ‘ধুরন্ধর ২’-এর ট্রেলার শেয়ার করেছে এবং স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ছবিটি ভারতীয়দের জন্য তাদের প্ল্যাটফর্মে আসবে, তবে মুক্তির তারিখ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।
'ধুরন্ধর ২' এর বক্স অফিস সংগ্রহ
স্যাকনিলকের রিপোর্ট অনুসারে, 'ধুরন্ধর ২' ৫৭তম দিন পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে ১,১৪৪.৫৬ কোটি টাকা আয় করেছে। একই সময়ে, ছবিটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,৭৯৬.৫১ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।
এটি ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হিন্দি চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে। এটি প্রথম হিন্দি সিনেমা যা ভারতীয় বক্স অফিসে ১০০০ কোটির ঘরে প্রবেশ করে। সঙ্গে সবচেয়ে বড় উদ্বোধনের খেতাবও এই ছবির দখলে। ছবিটি প্রথম দিনে ১০২.৫৫ কোটি টাকা আয় করে টপকে যায় ‘জওয়ান’-কে। বিশ্বব্যপী আয়ের দিক থেকে বাহুবলী ২-কে ছড়িয়ে গিয়েছে ধুরন্ধর ২। এখন 'দঙ্গল'-এর পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ভারতীয় সিনেমা এটি। এটি বিশ্বব্যাপী দ্রুততম ৫০০ কোটির ঘরে প্রবেশ করেও নয়া রেকর্ড নিজের নামে করেছে। 'ধুরন্ধর' এর দুটি অংশ একসাথে বিশ্বব্যাপী ৩১০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। এখন পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি এত বেশি আয় করতে পারেনি।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More