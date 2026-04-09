    Dhurandhar 2: এখনও বড় পর্দায় ছুটছে ‘ধুরন্ধর ২’, এর মধ্যেই এল ওটিটি-তে মুক্তির খবর, কবে থেকে দেখতে পাবেন?

    Dhurandhar 2 Ott Release: রণবীর সিং-এর 'ধুরন্ধর ২' সিনেমাটি বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। এবার এই ছবিটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিও হটস্টার-এ মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে।

    Apr 9, 2026, 16:55:52 IST
    By Swati Das Banerjee
    Dhurandhar 2 Ott Release: রণবীর সিং-এর ব্লকবাস্টার ছবি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' বর্তমানে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। অনেকেই এই ছবিটি সিনেমা হলে দেখেছেন। আবার অনেকে এর ওটিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে, ছবিটির ওটিটি মুক্তির জন্য এখনও কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে। কেন? আসুন জেনে নিই।

    ওটিটি-তে মুক্তির ঘোষণা, কবে আসছে ‘ধুরন্ধর ২’?
    ওটিটি মুক্তির বিলম্বের কারণ কী?

    সাধারণত, বড় বলিউড ছবিগুলো সিনেমা হলে মুক্তি পাওয়ার ৮ সপ্তাহ পর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায়। তবে, 'ধুরন্ধর ২' তার মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহেও বক্স অফিসে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। তাই নির্মাতারা তাড়াহুড়ো করে এটি ওটিটি-তে মুক্তি দিতে আগ্রহী নন।

    তাহলে ছবিটি কবে আসছে?

    'ধুরন্ধর'-এর স্বত্ব কিনেছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম Netflix। অন্যদিকে, 'ধুরন্ধর ২' মুক্তি পাবে JioHotstar-এ। ট্রেড এক্সপার্ট এবং ইন্ডাস্ট্রির সূত্র অনুযায়ী, JioHotstar ছবিটি মে ২০২৬-এর শেষ সপ্তাহে বা জুন ২০২৬-এর প্রথম সপ্তাহে স্ট্রিম করবে। এর কারণ হল, এই সময় আইপিএল চলছে এবং JioHotstar-এ লক্ষ লক্ষ দর্শক শুধুমাত্র আইপিএল দেখার জন্যই আসছেন। সম্ভাবনা রয়েছে যে আইপিএল-এর কারণে 'ধুরন্ধর ২' ততটা দর্শক নাও পেতে পারে।

    উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত নির্মাতা এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে ছবিটির ওটিটি মুক্তি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে এটা নিশ্চিত যে রণবীর সিং-এর এই স্পাই থ্রিলার ছবিটি JioHotstar-এই আসবে।

    বক্স অফিসে ঐতিহাসিক আয় গত ১৯ মার্চ ২০২৬-এ মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি বিশ্বজুড়ে আয়ের নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে এখন পর্যন্ত ১,০৪২.২০ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ছবিটি ১,৬৪৩ কোটি টাকার অঙ্ক ছাড়িয়েছে।

    'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে:

    আদিত্য ধরের পরিচালনায় নির্মিত 'ধুরন্ধর ২'-এ রণবীর সিং জাসকিরাত সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি হামজা আলি মাজারি সেজে পাকিস্তানে থাকেন এবং ভারতের জন্য কাজ করেন। এই ছবিতে রণবীর সিং ছাড়াও রয়েছেন অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী এবং সারা অর্জুন।

