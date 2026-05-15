'ধুরন্ধর ২'-এর গান নিয়ে বিতর্ক, ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত! ঠিক কী ঘটেছে?

'ধুরন্ধর ২'-এর গান নিয়ে বিতর্ক, ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত! ঠিক কী ঘটেছে?
'ধুরন্ধর ২' ছবির ‘ওয়ে ওয়ে’ গানটিকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। এবার এই প্রসঙ্গে দিল্লি হাইকোর্ট একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। আদালত কারও পক্ষেই রায় দেয়নি। তবে, আদালত সুপার ক্যাসেটস (টি-সিরিজ)-কে চার সপ্তাহের মধ্যে আদালতে ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
'ধুরন্ধর ২' ছবির ‘ওয়ে ওয়ে’ গানটিকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। এবার এই প্রসঙ্গে দিল্লি হাইকোর্ট একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। আদালত কারও পক্ষেই রায় দেয়নি। তবে, আদালত সুপার ক্যাসেটস (টি-সিরিজ)-কে চার সপ্তাহের মধ্যে আদালতে ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
ত্রিমূর্তি ফিল্মস (ত্রিমূর্তি সিনেমার প্রযোজক) বলছে যে, তাদের সিনেমার 'তিরচি টোপিওয়ালে' গানটির সুর 'ধুরন্ধর ২'-এর 'রং দে লাল (ওই ওই)' গানের ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাও কোনও অনুমতি ছাড়াই। ত্রিমূর্তি ফিল্মস ছবিটির মুক্তি, গানের স্ট্রিমিং এবং প্রচারের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল।
আদালত কী রায় দিয়েছে?
বিচারপতি তুষার রাও গেডেলা এই বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি 'ধুরন্ধর ২' চলচ্চিত্রটির ওটিটি মুক্তি, গানের স্ট্রিমিং এবং প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি সুপার ক্যাসেটস (টি-সিরিজ)-কে চার সপ্তাহের মধ্যে আদালতে ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।
কে ৫০ লক্ষ টাকা পাবে?
আদালতের আদেশ অনুযায়ী, এই অর্থ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের নামে এবং স্বয়ংক্রিয় নবায়নযোগ্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা রাখা হবে। বিচারকার্য শেষ হওয়ার পর, অর্থটি বিজয়ী পক্ষকে প্রদান করা হবে।
উভয় পক্ষের যুক্তি
ত্রিমূর্তি ফিল্মসের বক্তব্য: তাদের দাবি, 'তিরচি টোপিওয়ালে' গানটির সুরের স্বত্ব তাদের কাছে রয়েছে এবং 'ধুরন্ধর ২'-এর নির্মাতারা এই সুরটি অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে।
সুপার ক্যাসেটস এবং বি৬২ ফিল্মসের অবস্থান: সুপার ক্যাসেটস যুক্তি দেখিয়েছে যে ত্রিমূর্তি ফিল্মস আদালতের কাছে সত্য গোপন করেছে। তারা জানিয়েছে যে 'ত্রিদেব'-এর গান আগেও অন্যান্য ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোতে ত্রিমূর্তি কোনও আপত্তি জানায়নি। অন্যদিকে, বি৬২ ফিল্মস জানিয়েছে যে ছবিটি ইতোমধ্যে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এবং মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে না।
শুনানিতে কী হয়েছিল?
আদালত এর আগে উভয় পক্ষকে নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর কথা বলেছিল কিন্তু সেই আলোচনার মাধ্যমে কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি। আদালত এখনও এ বিষয়ে কোনও রায় দেয়নি। জামানত হিসেবে ৫০ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে ত্রিমূর্তি ফিল্মস মামলায় জিতলে ক্ষতিপূরণ পেতে তাঁর কোনও দেরি না হয়।
'ধুরন্ধর ২' ওটিটি-তে মুক্তি
নেটফ্লিক্স নিশ্চিত করেছে যে, বিদেশে থাকা দর্শকদের জন্য 'ধুরন্ধর ২' আগামী ১৫ মে থেকে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হবে। ভারতীয়দের জন্য ছবিটি জিওহটস্টারে পাওয়া যাবে। তবে, জিওহটস্টার এখনও ছবিটির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেনি।
Home/Entertainment/'ধুরন্ধর ২'-এর গান নিয়ে বিতর্ক, ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত! ঠিক কী ঘটেছে?