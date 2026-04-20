    আদৌ কি ধুরন্ধর ৩ আসার সম্ভাবনা আছে? কী জানালেন কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া

    ধুরন্ধর কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া ছবির তৃতীয় অংশের গুজব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কী জানিয়েছেন তিনি?

    Apr 20, 2026, 13:16:42 IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসে সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই হাই-অক্টেন ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেক পোস্টই চোখে পড়ছে, যেখানে দাবি তোলা হয়েছে যে তৃতীয় কিস্তিও নাকি আসবে। এই জল্পনার সূত্রপাত একটি স্ক্রিনশট থেকে, যেখানে ধুরন্ধর ৩-এর মুক্তির তারিখ নিয়ে কিছু তথ্য দেখা যায়। তবে সেই জল্পনায় এবার জল ঢাললেন ধুরন্ধর৩-এর কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া।

    আদৌ কি ধুরন্ধর ৩ আসছে? (instagram)
    এই প্রসঙ্গে ‘জুম’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুকেশ ছাবড়া স্পষ্ট বলেন, ‘(এরকম কিছুই ঘটছে না। সবটাই গুজব’। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে যদি এমন কোনও গুজব সামনে আসে যা স্পষ্ট করা দরকার, তবে তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (টুইটার)-এ তা জানাবেন।

    অন্যদিকে, ‘মিড-ডে’-কে দেওয়া আরেকটি সাক্ষাৎকারে মুকেশ রণবীর সিং এবং সারা অর্জুনের সঙ্গে ‘ধুরন্ধর ২’-এ কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। রণবীর সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘তিনি একজন দুর্দান্ত অভিনেতা। তিনি একজন কঠোর পরিশ্রমী অভিনেতা। আমার মনে আছে তাঁর প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা আমার দ্বারা করা হয়েছিল। লুটেরার সময় আমি তার সঙ্গে অনেকবার দেখা করেছি, তারপরে আমি ৮৩-ও করেছি। এটি অবশ্যই ১৫-১৬ বছর আগের কথা। আমার কাছে এখনো কিছু পুরোনো ছবি আছে। তিনি সবসময়ই একজন মহান অভিনেতা। তিনি কী করতে পারেন তা সবাইকে দেখানোর জন্য তার কেবল একটি সুযোগের দরকার ছিল।’

    ধুরন্ধর ছবির কাহিনি গোপন গোয়েন্দা অভিযানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, যেখানে কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১ সালের সংসদ হামলা এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলির প্রভাব দেখা যায়।

    সিক্যুয়ালটিতে করাচির আন্ডারওয়ার্ল্ডে রণবীর সিংয়ের চরিত্র হামজা আলি মাজারির উত্থান দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি জসকিরত সিং রাঙ্গি হিসেবে তাঁর অতীতও তুলে ধরা হয়েছে।

    ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদী-সহ একাধিক তারকা। সমালোচক এবং দর্শক—দু’দিক থেকেই ছবিটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।

    স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, এক মাসেরও বেশি সময় পর ধুরন্ধর ২ -এর ভারতে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৩০০ কোটিরও বেশি। এটি প্রথম পার্টের ৮৯০ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গিয়ে দেশের বাজারে সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমায় পরিণত হয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/আদৌ কি ধুরন্ধর ৩ আসার সম্ভাবনা আছে? কী জানালেন কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া
