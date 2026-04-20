আদৌ কি ধুরন্ধর ৩ আসার সম্ভাবনা আছে? কী জানালেন কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া
ধুরন্ধর কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া ছবির তৃতীয় অংশের গুজব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কী জানিয়েছেন তিনি?
রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসে সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই হাই-অক্টেন ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেক পোস্টই চোখে পড়ছে, যেখানে দাবি তোলা হয়েছে যে তৃতীয় কিস্তিও নাকি আসবে। এই জল্পনার সূত্রপাত একটি স্ক্রিনশট থেকে, যেখানে ধুরন্ধর ৩-এর মুক্তির তারিখ নিয়ে কিছু তথ্য দেখা যায়। তবে সেই জল্পনায় এবার জল ঢাললেন ধুরন্ধর৩-এর কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া।
এই প্রসঙ্গে ‘জুম’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুকেশ ছাবড়া স্পষ্ট বলেন, ‘(এরকম কিছুই ঘটছে না। সবটাই গুজব’। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে যদি এমন কোনও গুজব সামনে আসে যা স্পষ্ট করা দরকার, তবে তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (টুইটার)-এ তা জানাবেন।
অন্যদিকে, ‘মিড-ডে’-কে দেওয়া আরেকটি সাক্ষাৎকারে মুকেশ রণবীর সিং এবং সারা অর্জুনের সঙ্গে ‘ধুরন্ধর ২’-এ কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। রণবীর সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘তিনি একজন দুর্দান্ত অভিনেতা। তিনি একজন কঠোর পরিশ্রমী অভিনেতা। আমার মনে আছে তাঁর প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা আমার দ্বারা করা হয়েছিল। লুটেরার সময় আমি তার সঙ্গে অনেকবার দেখা করেছি, তারপরে আমি ৮৩-ও করেছি। এটি অবশ্যই ১৫-১৬ বছর আগের কথা। আমার কাছে এখনো কিছু পুরোনো ছবি আছে। তিনি সবসময়ই একজন মহান অভিনেতা। তিনি কী করতে পারেন তা সবাইকে দেখানোর জন্য তার কেবল একটি সুযোগের দরকার ছিল।’
ধুরন্ধর ছবির কাহিনি গোপন গোয়েন্দা অভিযানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, যেখানে কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১ সালের সংসদ হামলা এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলির প্রভাব দেখা যায়।
সিক্যুয়ালটিতে করাচির আন্ডারওয়ার্ল্ডে রণবীর সিংয়ের চরিত্র হামজা আলি মাজারির উত্থান দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি জসকিরত সিং রাঙ্গি হিসেবে তাঁর অতীতও তুলে ধরা হয়েছে।
ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদী-সহ একাধিক তারকা। সমালোচক এবং দর্শক—দু’দিক থেকেই ছবিটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।
স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, এক মাসেরও বেশি সময় পর ধুরন্ধর ২ -এর ভারতে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৩০০ কোটিরও বেশি। এটি প্রথম পার্টের ৮৯০ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গিয়ে দেশের বাজারে সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমায় পরিণত হয়েছে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।