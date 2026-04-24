Rakesh Bedi: ‘জামিল’-এর জন্য রাকেশকে বাড়তি টাকা দেন প্রযোজক? মজার ছলে সত্যিটা জানালেন অভিনেতা

Rakesh Bedi: ‘জামিল’-এর জন্য রাকেশকে বাড়তি টাকা দেন প্রযোজক? মজার ছলে সত্যিটা জানালেন অভিনেতা
Rakesh Bedi: বলিউড পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' সব জায়গায় তাদের প্রভাব ফেলেছে। এই ছবিটি বক্স অফিসে এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে অনেক ব্লকবাস্টার ছবির কালেকশন এর সামনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ছবিতে রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন-এর মতো অভিনেতারা তাদের শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের মন জয় করেছেন। অন্যদিকে, ছবিতে 'জামিল জামালি' চরিত্রে অনবদ্য প্রত্যাবর্তন করেছেন রাকেশ বেদী। তাঁর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে।
আদিত্য ধরের পরিচালনায় এই ছবিতে তিনি 'জামিল জামালি'-র ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে, খবর যে রাকেশ বেদীর এই অসাধারণ সাফল্যের কথা মাথায় রেখে প্রযোজকরা তাকে কয়েক কোটি টাকা বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে, এবার রাকেশ বেদী নিজেই এই খবরের সত্যতা প্রকাশ করেছেন।
বলিউড হাঙ্গামা-র প্রতিবেদন অনুসারে, 'ধুরন্ধর'-এর প্রযোজকরা রাকেশ বেদীর অভিনয়ে 'খুব খুশি' এবং তারা তাকে সম্মান জানাতে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি এন্টারটেইনমেন্ট পোর্টালের একটি সূত্র দাবি করেছে, 'জমিল জামালি' চরিত্রে রাকেশ বেদী দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন, আনন্দ দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণরূপে জয় করেছেন। তাঁর সংলাপগুলি মিম জগতে অমর হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে সিক্যুয়েলে তাঁর চরিত্রের আশেপাশের মোড়গুলি তাঁর প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
সূত্র আরও জানিয়েছে, ‘প্রযোজকরা এই চরিত্রটিকে এত স্মরণীয় করে তোলার জন্য তাঁর কঠোর পরিশ্রমে খুব খুশি হয়েছেন। ধন্যবাদ জানানোর জন্য, তারা তাকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবর, রাকেশ বেদীকে প্রাথমিকভাবে ’ধুরন্ধর'-এর দুটি ছবির জন্য তাঁর ভূমিকার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা অফার করা হয়েছিল। তবে, আদিত্য ধর এবং প্রযোজকরা সম্প্রতি তাঁকে বোনাস হিসাবে ১ কোটি টাকার একটি চেক দিয়েছেন।
এই সব গুজবের পরেই রাকেশ বেদী এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেছেন, ‘আজকাল ইন্টারনেটে একটি ভিডিও খুব ভাইরাল হচ্ছে। অনেকেই আমাকে ভিডিওটি পাঠাচ্ছেন, মিডিয়া, বন্ধুরা সবাই পাঠাচ্ছেন। ভিডিওটি হল যে আমি প্রোডাকশন হাউস থেকে ’ধুরন্ধর'-এর পরে ১ কোটি টাকা পেয়েছি।' আরে ভাই, কোথায় আছে সেটা, কার বাড়িতে আছে, কার পকেটে আছে। আমাকে বলুন, কে লুকিয়ে রেখেছে, আমাকে বলুন... আমি নিয়ে নেব, কারণ আমার অ্যাকাউন্টে তো এখনও আসেনি।'
রাকেশ বেদী এই ভিডিওতেই আরও বলেছেন, 'আর যদি এসেও থাকে তবে বলব বা হয়তো বলব না, কিন্তু আপাতত তো পাইনি ভাই। এখনও পর্যন্ত কিছুই না। যদি আপনি দিতে পারেন তবে দয়া করে দিন ভাই।' সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা এই ভিডিও শেয়ার করে গুজবে জল ঢেলেছেন।
রাকেশ বেদীর কেরিয়ার
রাকেশ বেদী গত ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত। এই অভিনেতা শুধু ছবিতেই কাজ করেননি, বরং টেলিভিশন শো এবং থিয়েটারেও কাজ করেছেন। তিনি কমেডি জনরায় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের মন জয় করেছেন। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে তিনি হিন্দি সিনেমার এক পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন, যখন তিনি 'এক দুজে কে লিয়ে' এবং 'সোনী মহিওয়াল'-এর মতো ছবিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রাকেশকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখা হয় তাঁর কাল্ট সিটকম 'ইয়ে জো জিন্দেগি হ্যায়'-এ রঞ্জিত চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। এই শো একটি বড় হিট হয়েছিল এবং তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিতি এনে দিয়েছিল।