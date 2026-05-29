    Saini Johre: মাদক খাইয়ে তরুণীকে ধর্ষণ, প্রমাণ পেতেই সাইনির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ বলিউডের

    ধুরন্ধর সিনেমার প্রযোজনা ডিজাইনার সাইনি এস জোহরকে একটি মেয়ের দ্বারা যৌন হয়রানি এবং মারধরের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আদিত্য ধরের প্রযোজনায় নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা।

    May 29, 2026, 22:31:55 IST
    By Swati Das Banerjee
    আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’ সিনেমা আবারও আলোচনায় এসেছে। তবে, এইবার সিনেমার প্রযোজনা ডিজাইনার সাইনি এস জোহরকে কেন্দ্র করে আলোচনা চলছে। আসলে, সাইনি এস জোহরকে একটি মেয়ে যৌন হয়রানি ও মারধরের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। ওই যুবতী আদিত্য ধর এবং লোকেশ ধরের প্রযোজনা সংস্থা B62 Studios-এও প্রযোজনা ডিজাইনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন, এবং পোস কমিটির অধীনে সাইনি এস জোহরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

    সাইনির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ টলিউডের (Social Media)
    পোস কমিটিতে গত বছর দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে, B62 Studios-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অক্টোবর ২০২৫-এ দায়ের করা হয়েছিল। এরপর স্টুডিওর পোস কমিটি বিষয়টির গভীর তদন্ত করেছে। মার্চের শেষের দিকে এই মামলার তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং জোহরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

    ছয় মাস ধরে চলা পোস কমিটির তদন্ত, দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রযোজনা ডিজাইনারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি মিডিয়া পোর্টালকে জানিয়েছে যে, এই তদন্ত প্রায় ৬ মাস ধরে চলেছে এবং জোহরকে দুটি কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত, যৌন হয়রানির অভিযোগে এবং দ্বিতীয়ত, প্রমাণের সঙ্গে হস্তক্ষেপের অভিযোগে। কমিটিকে এই মামলায় প্রাপ্ত সব তথ্য অভিযোগকারী যুবতীকে জানানো হয়েছে।

    যখন এই ঘটনা সামনে আসে, তখন সিনেমার ক্রেডিট থেকে জোহরের নাম মুছে দেওয়া হয়। তবে, সিনেমার ওটিটি ভার্সনে তার নাম ক্রেডিটে রয়েছে। ২২ মে ধুরন্ধরের রো এবং আনসেন্সরড ভার্সন ওটিটি-তে মুক্তি পেয়েছে, তাতে সাইনি এস জোহরের নাম অনুপস্থিত।

    কী ঘটনা?

    ইন্ডিয়া টুডের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, চণ্ডীগড়ে শুটিংয়ের সময় জোহর ওই যুবতীকে তার হোটেল কক্ষে ডেকে নেয়। সেখানে জোহর যুবতীর সঙ্গে যৌন হয়রানি করে। যখন ভিকটিম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তখন জোহর তার সঙ্গে মারধরও করে। শুধু তাই নয়, বিরুদ্ধে মেয়ের পানীয়তে মাদক মিশিয়ে তাকে কক্ষে বন্দী করার অভিযোগ রয়েছে।

    পোস কমিটির সঙ্গে অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি যুবতী ২০ এপ্রিল পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। চণ্ডীগড় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। তবে, পরে জেলা আদালত থেকে জামিন হয়ে যায়।

