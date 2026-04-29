Aratrika Sinha: ‘…কাকিমার বেইমানি’, অভয়ার মা'কে কটাক্ষ করে গান গেয়েছেন আরাত্রিকা? সত্যিটা জানাল খুদে কমরেড

Aratrika Sinha: ‘…কাকিমার বেইমানি’, অভয়ার মা'কে কটাক্ষ করে গান গেয়েছেন আরাত্রিকা? সত্যিটা জানাল খুদে কমরেড
আরজি কর-কাণ্ডের নির্যাতিতার মা-কে নিয়ে তৈরি বিতর্কিত গান এবং খুদে শিল্পী আরাত্রিকা ভট্টাচার্য-র নাম জড়িয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তার অবসান ঘটাল স্বয়ং আরাত্রিকাই। বামপন্থী নেতা শতরূপ ঘোষের শেয়ার করা সেই গান ঘিরে যখন নেটপাড়ায় সমালোচনার ঝড় বইছে, তখন শিল্পী নিজে সামনে এসে সবটা পরিষ্কার করে দিল।
গত কয়েক দিন ধরে সমাজমাধ্যমের পাতায় একটি গান ঘুরপাক খাচ্ছে— ‘কাকিমার বেইমানি’। আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা বিজেপি-র প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এবার তাঁকে নিয়েই তৈরি আস্ত একটা গান। তাঁর উদ্দেশে তৈরি এই গানটি বাম শিবিরের অনেকেই শেয়ার করেছেন। অভিযোগ উঠেছিল, 'সারেগামাপা' খ্যাত খুদে শিল্পী আরাত্রিকা ভট্টাচার্য এই গানটি গেয়েছেন। অবশেষে এই নিয়ে নীরবতা ভাঙল খোদ শিল্পী।
‘এটি আমি গাইনি!’
নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে আরাত্রিকা সপাটে জানিয়েছে, এই বিতর্কিত গানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে লিখেছে, 'অনেকেই জানতে চাইছেন কাকিমাকে নিয়ে গানটি আমি গেয়েছি কি না! উত্তর হলো— না। আমি এই গান গাইনি।'
তীর কি তবে এআই-এর দিকে?
আরাত্রিকা কেবল অস্বীকার করেই থামেনি, এই রহস্যময় গানের কণ্ঠের উৎস নিয়েও ইঙ্গিত দিয়েছে সে। তার অনুমান, ‘মনে হয় এটি AI generated (এআই জেনারেটেড)।’ অর্থাৎ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তার কণ্ঠস্বর নকল করে বা অন্য কোনো ভাবে এই গানটি তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করছে এই খুদে শিল্পী।
তর্ক-বিতর্ক ও নীতিবোধ:
বামপন্থী আদর্শের প্রতি অনুরাগী হওয়ার কারণে আরাত্রিকার দিকে আঙুল তোলা সহজ হয়েছিল অনেকের পক্ষে। কিন্তু শিল্পী নিজেই জানিয়ে দিল, রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, সন্তানহারা এক মায়ের শোককে বিদ্রুপ করার মতো কাজে সে লিপ্ত নয়।
এর আগে বাম নেতা শতরূপ ঘোষ এই গানটি শেয়ার করায় নেটিজেনদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, সন্তানহারা একজন মা-কে এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা কি শোভনীয়? এখন আরাত্রিকার এই সাফাইয়ের পর সেই বিতর্ক নতুন মোড় নিল। আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করে কীভাবে শিল্পীদের বিপাকে ফেলা হচ্ছে, এই ঘটনা যেন আরও একবার সেই বিপদের দিকেই আঙুল তুলল।
পানিহাটি কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন অভয়ার মা, রত্না দেবনাথ। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছেন সিপিএমের কলকান দাশগুপ্ত এবং তৃণমূলের তীর্থঙ্কর ঘোষ। এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে কে থাকবেন এক নম্বরে? জবাব মিলবে আগামী সোমবার।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।