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    Urmila-Ram Gopal: গোপনে মন্দিরে বিয়ে উর্মিলা মাতন্ডকর আর রামগোপাল বর্মার? বিস্ফোরক দাবি সাংবাদিকের

    নব্বইয়ের দশকে উর্মিলা মাতন্ডকর ও রাম গোপাল বর্মার সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা ছিল। এবার সেই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করলেন প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতি ভেঙ্কটেশ। তাঁর দাবি, দু'জনে নাকি গোপনে বিয়েও করেছিলেন। এমনকি এই তথ্য তিনি অভিনেতা চিরঞ্জীবীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন বলে জানান।

    Published on: Aug 3, 2026, 08:30:03 IST
    By Tulika Samadder
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    ১৯৯০-এর দশকে বলিউডে উর্মিলা মাতন্ডকর ও পরিচালক রামগোপাল বর্মার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর গুঞ্জন ছিল। এবার সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতি ভেঙ্কটেশ। তাঁর দাবি, উর্মিলা ও রামগোপাল বর্মা নাকি গোপনে বিয়ে করেছিলেন। আর এই তথ্য তিনি জানতে পেরেছিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জীবীর কাছ থেকে।

    গোপনে বিয়ে করেছিলেন রামগোপাল বর্মা ও উর্মিলা মাতন্ডকর? (Instagram and IMDb)
    গোপনে বিয়ে করেছিলেন রামগোপাল বর্মা ও উর্মিলা মাতন্ডকর? (Instagram and IMDb)

    সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কাননের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জ্যোতি ভেঙ্কটেশ জানান, প্রথমবার চিরঞ্জীবীর মুখ থেকেই তিনি উর্মিলা ও রামগোপাল বর্মার গোপন বিয়ের কথা শুনেছিলেন। বিষয়টি শুনে তিনি নিজেও বিস্মিত হয়ে যান।

    চিরঞ্জীবীর সঙ্গে সেই কথোপকথনের স্মৃতি তুলে ধরে সাংবাদিক বলেন, অভিনেতা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনি তো একজন সাংবাদিক হিসেবে সবার সম্পর্কে লেখেন। তাহলে রামগোপাল বর্মা ও উর্মিলার বিয়ের খবর কেন লেখেননি?’

    জ্যোতির দাবি, তিনি তখন চিরঞ্জীবীর কাছে প্রমাণ চান। জবাবে অভিনেতা জানান, অন্ধ্রপ্রদেশের একটি মন্দিরে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেই বিয়ে যিনি সম্পন্ন করেছিলেন, সেই পুরোহিতের ফোন নম্বরও নাকি তিনি সাংবাদিককে দিয়েছিলেন।

    খবর প্রকাশের আগে বিষয়টি যাচাই করতে উর্মিলা মাতন্ডকরের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন বলে জানান জ্যোতি। তাঁর কথায়, উর্মিলা তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি আমার সম্পর্কে এভাবে কীভাবে লিখতে পারেন? আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর থেকেই আপনি আমাকে চেনেন।’

    একই বিষয়ে রামগোপাল বর্মার কাছেও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে সাংবাদিকের দাবি, পরিচালক এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

    জ্যোতি ভেঙ্কটেশ আরও দাবি করেন, উর্মিলা এই সম্পর্ককে আইনিভাবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামগোপাল বর্মা তাতে রাজি ছিলেন না। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।

    তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উর্মিলা মাতন্ডকর বা রামগোপাল বর্মা— কেউই কখনও এই গোপন বিয়ের দাবি প্রকাশ্যে স্বীকার বা নিশ্চিত করেননি। ফলে বিষয়টি এখনও শুধুই সাংবাদিকের দাবি হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Urmila-Ram Gopal: গোপনে মন্দিরে বিয়ে উর্মিলা মাতন্ডকর আর রামগোপাল বর্মার? বিস্ফোরক দাবি সাংবাদিকের
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