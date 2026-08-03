Urmila-Ram Gopal: গোপনে মন্দিরে বিয়ে উর্মিলা মাতন্ডকর আর রামগোপাল বর্মার? বিস্ফোরক দাবি সাংবাদিকের

Urmila-Ram Gopal: গোপনে মন্দিরে বিয়ে উর্মিলা মাতন্ডকর আর রামগোপাল বর্মার? বিস্ফোরক দাবি সাংবাদিকের
নব্বইয়ের দশকে উর্মিলা মাতন্ডকর ও রাম গোপাল বর্মার সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা ছিল। এবার সেই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করলেন প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতি ভেঙ্কটেশ। তাঁর দাবি, দু'জনে নাকি গোপনে বিয়েও করেছিলেন। এমনকি এই তথ্য তিনি অভিনেতা চিরঞ্জীবীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন বলে জানান।
১৯৯০-এর দশকে বলিউডে উর্মিলা মাতন্ডকর ও পরিচালক রামগোপাল বর্মার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর গুঞ্জন ছিল। এবার সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতি ভেঙ্কটেশ। তাঁর দাবি, উর্মিলা ও রামগোপাল বর্মা নাকি গোপনে বিয়ে করেছিলেন। আর এই তথ্য তিনি জানতে পেরেছিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জীবীর কাছ থেকে।
সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কাননের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জ্যোতি ভেঙ্কটেশ জানান, প্রথমবার চিরঞ্জীবীর মুখ থেকেই তিনি উর্মিলা ও রামগোপাল বর্মার গোপন বিয়ের কথা শুনেছিলেন। বিষয়টি শুনে তিনি নিজেও বিস্মিত হয়ে যান।
চিরঞ্জীবীর সঙ্গে সেই কথোপকথনের স্মৃতি তুলে ধরে সাংবাদিক বলেন, অভিনেতা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনি তো একজন সাংবাদিক হিসেবে সবার সম্পর্কে লেখেন। তাহলে রামগোপাল বর্মা ও উর্মিলার বিয়ের খবর কেন লেখেননি?’
জ্যোতির দাবি, তিনি তখন চিরঞ্জীবীর কাছে প্রমাণ চান। জবাবে অভিনেতা জানান, অন্ধ্রপ্রদেশের একটি মন্দিরে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেই বিয়ে যিনি সম্পন্ন করেছিলেন, সেই পুরোহিতের ফোন নম্বরও নাকি তিনি সাংবাদিককে দিয়েছিলেন।
খবর প্রকাশের আগে বিষয়টি যাচাই করতে উর্মিলা মাতন্ডকরের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন বলে জানান জ্যোতি। তাঁর কথায়, উর্মিলা তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি আমার সম্পর্কে এভাবে কীভাবে লিখতে পারেন? আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর থেকেই আপনি আমাকে চেনেন।’
একই বিষয়ে রামগোপাল বর্মার কাছেও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে সাংবাদিকের দাবি, পরিচালক এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।
জ্যোতি ভেঙ্কটেশ আরও দাবি করেন, উর্মিলা এই সম্পর্ককে আইনিভাবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামগোপাল বর্মা তাতে রাজি ছিলেন না। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।
তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উর্মিলা মাতন্ডকর বা রামগোপাল বর্মা— কেউই কখনও এই গোপন বিয়ের দাবি প্রকাশ্যে স্বীকার বা নিশ্চিত করেননি। ফলে বিষয়টি এখনও শুধুই সাংবাদিকের দাবি হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।
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