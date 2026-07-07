বলেছিলেন 'আরবানাতে থাকতে গেলে যোগ্যতা লাগে…', জানেন কতদূর লেখাপড়া করেছেন রচনা?
রচনার বলা ‘আরবানায় থাকতে যোগ্যতা লাগে’কে তাঁর অহংকার হিসেবেই দেখছে আমজনতা। নেটপাড়াতেও পড়তে হয়েছে ট্রোলের মুখে। তা ‘যোগ্যতা’র কথা বলা রচনা পড়াশোনা করেছেন কতদূর?
শুধু বাংলা নয়, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, হিন্দি ভাষার সিনেমাতে কাজ করেছেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয় ছোট পর্দা। প্রায় ১৩ বছর ধরে তিনি জড়িত ছিলেন জি বাংলার গেম শো ‘দিদি নম্বর ১’ দিয়ে। তবে টিভির দিদি হিসেবে যে খ্য়াতি পেয়েছিলেন, তাতে যেন আচমকাই ভাঁটা। পিছনে রচনার বলা কিছু বিতর্কিত কথা। বিশেষ করে, ‘আরবানায় থাকতে যোগ্যতা লাগে’কে তাঁর অহংকার হিসেবেই দেখছে আমজনতা। তা ‘যোগ্যতা’র কথা বলা রচনা পড়াশোনা করেছেন কতদূর?
রচনা দ্বাদশ শ্রেণি পাশ। কলকাতার ন্যাশনাল গার্লস হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর ভর্তি হন সাউথ সিথি কলেজে। তবে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার আগেই ছাড়তে হয় লেখাপড়া। অভিনয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কলেজের পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি।
আসলে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ ছিল রচনার। ১৯৯১ সালে যখন স্নাতকের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন, তখন তিনি 'মিস কলকাতা' প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং বিজয়ী হন। এরপর রচনা অংশ নিয়েছিলেন আরও কয়েকটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়। পেয়েছিলেন, ‘মিস বিউটিফুল স্মাইল’-এর খেতাবও। আর তাই মোড় ঘুরিয়ে দেয় রচনার জীবনের।
অনেকেরই জানা নেই যে, ১৯৯২ সালে তিনি মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছিলেন রচনা। যদিও ফাইনালের কাছাকাছি পৌঁছলেও খেতাব জিততে পারেননি। তারপরই তাঁর কাছে আসে পরিচালক সুখেন দাসের সিনেমা ‘দান প্রতিদান’-এ অভিনয়ের সুযোগ।
আপাতত দিদি নম্বর ১-থেকে আচমকাই তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে জি বাংলা। রাজনৈতিক কেরিয়ারেও টানাপোড়েন। নাম লিখিয়েছিলেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদদের তালিকাতে। যদিও বিগত কয়েকবছরে নিজের আয়ের ভিন্ন পথ খুলে রেখেছিলেন তিনি। শাড়ির ব্যবসা শুরু করেন প্রথমে। তারপর নিয়ে আসেন নিজস্ব বিউটি প্রডোক্ট ব্যান্ড।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৪ কোটি ৭০ লাখ টাকার বেশি। এমনকী আরবানা-র যে ফ্ল্যাটটি নিয়ে তাঁর এত ‘গর্ব’, সেটি কিনতেও খরচ হয়েছিল মোটা টাকা। যখন 'আরবানা' তৈরি হচ্ছিল, তখন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ কোটি টাকারও বেশি দামে ফ্ল্যাটটি কিনেছিলেন। আর সেটির বাজারমূল্য এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৪০ লাখ টাকায়।
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