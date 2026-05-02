    Dilip Joshi: 'বড় তারকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি…', রাকেশ নিয়ে যা বললেন ‘জেঠালাল’ দিলীপ জোশি

    Dilip Joshi: 'ধুরন্ধর ২' এবং এর চরিত্রগুলি কেবল সমালোচকদের দ্বারাই প্রশংসিত হয়নি, তারকারা প্রশংসা করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে, 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা'র জেঠালাল ওরফে অভিনেতা দিলীপ জোশি 'ধুরন্ধর' অভিনেতা রাকেশ-র সঙ্গে কাজ করার দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।

    May 2, 2026, 20:40:40 IST
    By Swati Das Banerjee
    Dilip Joshi: বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক আদিত্য ধর বর্তমানে তাঁর ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর সাফল্য উপভোগ করছেন। ছবিটি বক্স অফিসে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে এর সামনে অনেক বড় ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ১৯ মার্চ, ২০২৬-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধুরন্ধর ২' নিয়ে কেবল ভারতেই নয়, পাকিস্তানেও আলোচনা হচ্ছে।

    রাকেশ নিয়ে যা বললেন ‘জেঠালাল’ দিলীপ জোশি
    রাকেশ নিয়ে যা বললেন ‘জেঠালাল’ দিলীপ জোশি

    রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২' প্রথম দিন থেকেই দুর্দান্ত আয় করছে। 'ধুরন্ধর ২' এবং এর চরিত্রগুলি কেবল সমালোচকদের দ্বারাই প্রশংসিত হয়নি, তারকারাও প্রশংসা করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে, টেলিভিশনের জনপ্রিয় সিটকম 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা'-র জেঠালাল ওরফে অভিনেতা দিলীপ জোশি 'ধুরন্ধর' অভিনেতা রাকেশ বেদি-র সঙ্গে কাজ করার দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।

    ১৯৯৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হাম সব এক হ্যাঁ' শো-তে দিলীপ জোশি রাকেশের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সম্প্রতি IANS-এর সঙ্গে কথা বলার সময়, 'ধুরন্ধর'-এ জামিল জামালি চরিত্রে তাঁর বন্ধু রাকেশ বেদি-র সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে দিলীপ বলেছিলেন, 'আজ, গোটা বিশ্ব তাঁর কাজের প্রশংসা করছে এবং রাকেশজি-র সম্পর্কে কথা বলার জন্য আমি খুবই ছোট।'

    দিলীপ জোশি আরও বলেন, 'তিনি একজন সিনিয়র অভিনেতা এবং বহু বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রির অংশ। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান অভিনেতা। তিনি সবসময় ভালো কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করে যাবেন।'

    দিলীপ পুরনো স্মৃতিতে ডুবে ১৯৯৮ সালের সিচুয়েশনাল কমেডি শো 'হাম সব এক হ্যাঁ'-তে Rakesh-এর সঙ্গে কাজ করার কথা স্মরণ করেন, যা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের পটভূমিতে একটি যৌথ পরিবারকে নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। তিনি বড় তারকা হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন।

    দিলীপ বলেন, 'হাম সব এক হ্যাঁ'-এর সময়, রাকেশ জি ইতিমধ্যেই একজন অত্যন্ত বড় তারকা ছিলেন, তবুও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। যখন আমরা ১৯৯৮ সালে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম, তখন তিনি কাউকে এটা অনুভব করতে দেননি যে তিনি এত কিংবদন্তী শিল্পী বা এত বড় তারকা। আমরা তখন বেশ নতুন ছিলাম, এবং আমরা একটি দলের মতো একসঙ্গে কাজ করেছিলাম।

    'ধুরন্ধর' সম্পর্কে

    'ধুরন্ধর ২' হল ২০২২-এর হিট ছবি 'ধুরंधर'-এর সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবিতে দেখানো হয়েছিল কিভাবে হামজা, পাকিস্তানের লিয়ারি-তে একটি বালুচ গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ধ্বংস করে। এই সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে কিভাবে পরিস্থিতির কারণে জসকিরাত হামজা হয়ে ওঠে। রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদি, দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্য শিল্পীরা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন।

    News/Entertainment/Dilip Joshi: 'বড় তারকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি…', রাকেশ নিয়ে যা বললেন ‘জেঠালাল’ দিলীপ জোশি
