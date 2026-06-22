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    দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে খালিস্তানপন্থী, পতাকা নিয়ে নাচতে গিয়ে গ্রেফতার

    দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে ফের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন এক খালিস্তানপন্থী সমর্থক। খালিস্তানি পতাকা হাতে ওই ব্যক্তি মঞ্চে উঠে পড়েন এবং দিলজিৎয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করেন।

    Jun 22, 2026, 19:30:42 IST
    By Tulika Samadder
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    গায়ক ও অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জের ক্যালিফোর্নিয়ার কনসার্টে নিরাপত্তা ভেঙে খালিস্তানি পতাকা হাতে মঞ্চে উঠে পড়েন এক ব্যক্তি। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, ওই ব্যক্তি দিলজিৎয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নাচ শুরু করেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ঘটনাস্থল থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    দিলজিৎ দোসাঞ্জ।
    দিলজিৎ দোসাঞ্জ।

    ক্যালিফোর্নিয়ার কনসার্টে কী ঘটেছিল?

    বর্তমানে নিজের বিশ্ব সফর নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। সেই সূত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর চেজ সেন্টারে একটি কনসার্টে পারফর্ম করছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান চলাকালীন আচমকাই এক ব্যক্তি খালিস্তানি পতাকা হাতে মঞ্চে উঠে পড়েন।

    ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, দিলজিৎ গান গাইছেন, এমন সময় ওই ব্যক্তি মঞ্চে উঠে শিল্পীর থেকেও সামনে গিয়ে নাচ শুরু করেন। ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য পারফরম্যান্স থেমে যায়। এরপর নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত মঞ্চে উঠে ওই ব্যক্তিকে ধরে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়।

    গ্রেফতারের ভিডিয়ো ছড়াল সোশ্যাল মিডিয়ায়

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া আরও একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, মার্কিন পুলিশ ওই ব্যক্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে ভেন্যু থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, নিরাপত্তা বিধি ভঙ্গ করে অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    এর আগেও দিলজিৎয়ের শোয়ে বিক্ষোভ

    এটাই প্রথম নয়। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে কানাডায় দিলজিৎ দোসাঞ্জের একটি কনসার্টেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় কিছু খালিস্তানপন্থী বিক্ষোভকারী অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং পতাকা প্রদর্শন করেন। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

    বিক্ষোভ নিয়ে আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন দিলজিৎ

    মে মাসে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বাইরে থেকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা সবার অধিকার হলেও, কনসার্টে ঢুকে তাঁর ভক্তদের বিরক্ত করা বা অনুষ্ঠান ব্যাহত করার কোনও অধিকার কারও নেই।

    দিলজিৎ লিখেছিলেন, ‘বাইরে দাঁড়িয়ে যে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ ভেতরে ঢুকে আমার ভক্তদের বিরক্ত করেন, তাহলে তা মেনে নেওয়া হবে না। কেউ যদি কোনও পতাকা বা ব্যানার নিয়ে আসে, আমি ধরে নিই সে তার পরিচয় তুলে ধরতে চায় এবং আমার সমর্থক। কিন্তু সেই ব্যানার বা পতাকা ব্যবহার করে যদি আমার ভক্তদের গালিগালাজ করা হয়, অনুষ্ঠানস্থলে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করা হয় বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে খালিস্তানপন্থী, পতাকা নিয়ে নাচতে গিয়ে গ্রেফতার
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