দিলজিৎ দোসাঞ্জের দিল্লির কনসার্টে পুলিশের না! ১৮ হাজার টাকার টিকিট কেটে বিপাকে অনুরাগীরা
৩০ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ছিল দিলজিৎ দোসাঞ্জের ‘অরা ইন্ডিয়া ট্যুর’-এর প্রথম কনসার্ট। কিন্তু নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে দিল্লি পুলিশ। শেষ পর্যন্ত কি বাতিল হবে দিল্লির শো, নাকি পিছিয়ে যাবে তারিখ?
বলিউড ও পঞ্জাবি সংগীতপ্রেমীদের জন্য খারাপ খবর! দিলজিৎ দোসাঞ্জের দিল্লির কনসার্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আগামী ৩০ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে তাঁর ‘অরা ইন্ডিয়া ট্যুর’-এর প্রথম অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই কনসার্টের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে দিল্লি পুলিশ। ফলে যাঁরা ইতিমধ্যেই টিকিট কেটে ফেলেছেন কিংবা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। কেন এই সিদ্ধান্ত পুলিশের? দিল্লির অনুষ্ঠান কি শেষ পর্যন্ত বাতিল হবে, নাকি পিছিয়ে যাবে?
কেন অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ?
এইচটি সিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, টিকিট বিক্রির সংস্থা বুকমাইশোকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন দিল্লি পুলিশের দক্ষিণ জেলার ডেপুটি কমিশনার। সেখানে ২০২৬ সালের ১৪ অক্টোবর জমা পড়া আবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে দিলজিৎ দোসাঞ্জের ‘অরা ইন্ডিয়া ট্যুর’-এর অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল।
কিন্তু নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা, উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফলে নির্ধারিত দিনে দিল্লিতে দিলজিতের অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
কত টাকা দিলজিতের কনসার্টের টিকিটের দাম?
প্রায় দু’বছর পর ভারতে কনসার্ট করতে চলেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। তাঁর ‘অরা ইন্ডিয়া ট্যুর’ শুরু হওয়ার কথা ৩০ অক্টোবর দিল্লি থেকে। ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ট্যুরের টিকিটের সর্বোচ্চ মূল্য ১৮ হাজার টাকা। ফলে চড়া দাম দিয়ে টিকিট কেটেও প্রিয় গায়ককে সরাসরি মঞ্চে দেখতে পাবেন কি না, তা নিয়ে চিন্তায় অনুরাগীরা।
কোন কোন শহরে অনুষ্ঠান করবেন দিলজিৎ?
দিল্লি ছাড়াও ভারতের একাধিক শহরে অনুষ্ঠান করার কথা রয়েছে দিলজিৎ দোসাঞ্জের। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী—
- ইন্দোর: ১৫ নভেম্বর ২০২৬
- আমেদাবাদ: ২১ নভেম্বর ২০২৬
- মুম্বই: ২৭ নভেম্বর ২০২৬
- বেঙ্গালুরু: ২৯ নভেম্বর ২০২৬
- লখনউ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৬
এ ছাড়াও চণ্ডীগড়ে দিলজিতের একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। তবে সেই কনসার্টের তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
দিল্লির কনসার্ট কি পিছিয়ে যাবে?
দিল্লি পুলিশের অনুমতি না মেলায় দিলজিতের অনুরাগীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন—কী হবে ৩০ অক্টোবরের অনুষ্ঠানটির? এখনও পর্যন্ত দিলজিৎ দোসাঞ্জের টিমের তরফে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। তাই দিল্লির কনসার্ট বাতিল হবে, নাকি অন্য কোনও দিনে আয়োজন করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরবর্তী ঘোষণার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন অনুরাগীরা।
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