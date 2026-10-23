পুলিশের ‘না’, তবু বেপরোয়া দিলজিৎ দোসাঞ্জ! অনুমতি নেই, তবুও প্রচার চালাচ্ছেন দিল্লি কনসার্টের

পুলিশের ‘না’, তবু বেপরোয়া দিলজিৎ দোসাঞ্জ! অনুমতি নেই, তবুও প্রচার চালাচ্ছেন দিল্লি কনসার্টের
৩০ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্ট হওয়ার কথা। নিরাপত্তার কারণে অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ বলে খবর। এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘আর মাত্র ৭ দিন’ লিখে শোয়ের প্রচার করেছেন গায়ক। তা হলে কি নির্ধারিত দিনেই হবে অনুষ্ঠান?
দিল্লিতে দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্ট আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আগামী ৩০ অক্টোবর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে তাঁর অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে দিল্লি পুলিশ অনুমতি দেয়নি বলে খবর। তবে পুলিশের আপত্তির খবর সামনে আসার পরেও কনসার্টের প্রচার বন্ধ করেননি গায়ক। বরং নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অনুষ্ঠানের একটি প্রচারমূলক রিল শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আর মাত্র ৭ দিন বাকি’। তাঁর এই পোস্ট ঘিরেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।
দিলজিতের টিমের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকেও অনুষ্ঠানের প্রচার করা হয়েছে। সেখানে পঞ্জাবিতে লেখা হয়েছে, ‘খাসা জোর লাগজু মিটাউন ওয়াস্তে, ৩০ অক্টোবর দিল্লি’। অর্থাৎ, নির্ধারিত দিনে দিল্লিতে অনুষ্ঠান আয়োজনের বার্তাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশের অনুমতি সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কনসার্ট হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।
এই অনুষ্ঠান দিয়েই দিলজিৎ দোসাঞ্জের ‘অরা ট্যুর’-এর ভারতীয় পর্ব শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা সংক্রান্ত আপত্তির জেরে সেই পরিকল্পনা এখন অনিশ্চয়তার মুখে। একদিকে গায়কের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অনুষ্ঠানের কাউন্টডাউন চলছে, অন্যদিকে পুলিশের সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। ফলে অনুরাগীদের মধ্যেও বিভ্রান্তি বাড়ছে।
কেন অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ?
প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশের দফতর থেকে টিকিট বিক্রির প্ল্যাটফর্ম বুকমাইশোকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেখানে কনসার্ট আয়োজনের অনুমতি না দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ব্যবস্থার বিষয়টিও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত বলে খবর।
তবে পুলিশের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আয়োজকেরা আবেদন করেছেন কি না, কিংবা বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। আয়োজকদের তরফে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কেও বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়নি।
টিকিট কাটা অনুরাগীদের কী হবে?
দিলজিতের অনুষ্ঠান দেখার জন্য ইতিমধ্যেই টিকিট কিনেছেন বহু অনুরাগী। তাঁদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ৩০ অক্টোবর কনসার্ট হবে, নাকি তা পিছিয়ে দেওয়া হবে কিংবা অন্য কোনও জায়গায় আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠান না হলে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম কী হবে, তা নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ রয়েছে।
এই মুহূর্তে কনসার্ট বাতিল, স্থগিত বা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত কোনও ঘোষণা সামনে আসেনি। তাই আয়োজকদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির অপেক্ষা করতে হবে অনুরাগীদের। দিলজিৎ দোসাঞ্জের প্রচারমূলক পোস্ট থেকে অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না।
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