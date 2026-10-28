৫৫ হাজার দর্শক, ২০০০ নিরাপত্তারক্ষী!দিলজিতের শো ঘিরে দিল্লিতে বড়সড় প্রস্তুতি, ৭০০ মিটার পর্যন্ত গাড়ি চলাচলে বিধিনিষেধ
নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের জেরে প্রথমে অনুমতি মেলেনি, পরে পুলিশের সবুজ সংকেত পেয়ে দিল্লিতে কনসার্ট করতে চলেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। আগামী ৩০ অক্টোবর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে তাঁর অনুষ্ঠান ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। ভিড় সামলাতে মোতায়েন করা হতে পারে প্রায় ২০০০ বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী।
দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ৩০ অক্টোবরের দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে নিরাপত্তায় এক বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কনসার্টস্থলে ভক্তদের ভিড় সামলাতে এবং চারপাশের যানজট এড়াতে আয়োজকদের অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন, বাড়তি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং ক্যাব অ্যাগ্রিগেটরদের সাথে সমন্বয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রায় ২,০০০ বেসরকারী নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
উৎসবের মরসুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে দিল্লি পুলিশ শুরুতে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি। তবে পরবর্তীতে পুলিশ ও আয়োজকদের মধ্যে আলোচনার পর কনসার্টটি সবুজ সংকেত পায়। এর ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লির শো দিয়েই তাঁর 'অরা ইন্ডিয়া ট্যুর' (Aura India Tour) শুরু করার পথ সুগম হয়েছে।
কনসার্টে ২০০০ নিরাপত্তারক্ষী, গাড়ি চলাচলেও কড়াকড়ি
‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লি পুলিশের তরফে কনসার্টের নিরাপত্তায় ১৫০০ থেকে ২০০০ জন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ প্রাথমিক পরিকল্পনায় আয়োজকদের তরফে মাত্র ৪০০ জন নিরাপত্তারক্ষী রাখার কথা ছিল। প্রায় ৫৫ হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট স্টেডিয়ামে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতেই এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা।
দর্শকদের প্রবেশপথ খুঁজে পেতে সাহায্য করা, লাইনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, হেল্প ডেস্কে সহযোগিতা করা এবং স্টেডিয়ামের আশপাশে পথচারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সামলাবেন নিরাপত্তারক্ষীরা। ভিড়ের চাপে যাতে রাস্তায় যানজট তৈরি না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে আয়োজকদের। ক্যাব সংস্থা এবং নেভিগেশন প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গেও সমন্বয় করে চলতে হবে তাঁদের।
এ ছাড়া স্টেডিয়ামের চারপাশে প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ মিটার এলাকাজুড়ে গাড়ি চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপের পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। ওই এলাকায় মূলত পথচারীদের চলাচলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিল্পীকে বহনকারী গাড়ি এবং বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত যানবাহন ছাড়া অন্য গাড়ির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে।
দর্শকদের আরও কাছে পৌঁছতে কনসার্টের পারফরম্যান্স র্যাম্পের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর কথাও ভাবছেন আয়োজকেরা। তবে নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
দিল্লি পুলিশ কেন শুরুতে অনুমতি দিতে চায়নি?
ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (দক্ষিণ জেলা)-এর কার্যালয় থেকে বুকমাইশো (BookMyShow)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ৩০ অক্টোবরের শোয়ের অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে কনসার্টটি ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআই (ANI)-এর সূত্র মতে, পুলিশ কিছু ‘নির্দিষ্ট হুমকি সংক্রান্ত তথ্য এবং চলমান উৎসবের মরসুমে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্যস্ততার’ কথা উল্লেখ করেছিল। এর ফলে কনসার্ট বাতিল হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। পরে বুকমাইশো লাইভ স্পষ্ট করে জানায় যে কনসার্ট বাতিল হয়নি। আয়োজক সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানায়, ‘৩০ অক্টোবরের দিলজিৎ দোসাঞ্জের অরা ইন্ডিয়া ট্যুরের দিল্লি কনসার্ট বাতিল হওয়ার খবরটি সঠিক নয়। ইভেন্টের অনুমতি অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল, বাতিল করা হয়নি; এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।’
এরপর আয়োজকরা দিল্লি পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। টিকিট পার্টনার বুক মাই শো এই বৈঠককে ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক’ বলে বর্ণনা করেছে। এতে উত্থাপিত উদ্বেগগুলো সমাধানের জন্য একটি সংশোধিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়। আলোচনার পর পুলিশ সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করে এবং কনসার্টের অনুমতি প্রদান করে।
দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'অরা ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর পরবর্তী আপডেট
দিল্লির কনসার্টের মাধ্যমে দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'অরা ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর সূচনা হবে। এর পর তিনি ১৫ নভেম্বর ইন্দোর, ২১ নভেম্বর আহমেদাবাদ, ২৭ নভেম্বর মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর বেঙ্গালুরু এবং ৫ ডিসেম্বর লখনউতে পারফর্ম করবেন। এই সফরের তালিকায় চণ্ডীগড়ও রয়েছে, তবে তার তারিখ ও ভেন্যু এখনো ঘোষণা করা হয়নি।
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