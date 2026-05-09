    এবার রাজনীতির মঞ্চে দেখা যাবে দিলজিৎকে? 'আমার কাজ হল…', যা বললেন গায়ক-অভিনেতা

    দিলজিৎ দোসাঞ্জ ধারাবাহিক ভাবে পাঞ্জাবের প্রচার করেন এবং তাঁর রাজ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছিল যে, দিলজিৎ পাঞ্জাবের নতুন রাজনৈতিক মুখ হতে পারেন। দিলজিৎ অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন।

    May 9, 2026, 18:20:07 IST
    By Sayani Rana
    দিলজিৎ দোসাঞ্জ ধারাবাহিক ভাবে পাঞ্জাবের প্রচার করেন এবং তাঁর রাজ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। কোভিড হোক বা বন্যা, তিনি সবসময় পাঞ্জাবকে সমর্থন করে এসেছেন। যখনই তিনি কোনও জনসভায় যোগ দেন, তিনি প্রায়শই পাঞ্জাবের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সম্প্রতি এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছিল যে, দিলজিৎ পাঞ্জাবের নতুন রাজনৈতিক মুখ হতে পারেন। দিলজিৎ অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন।

    এবার রাজনীতির মঞ্চে দেখা যাবে দিলজিৎকে? 'আমার কাজ হল…', যা বললেন গায়ক-অভিনেতা

    দিলজিৎ লিখেছেন, ‘আমি কখনও... আমার কাজ হল বিনোদন দেওয়া এবং আমি আমার ক্ষেত্রে খুব খুশি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।’

    উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি কানাডায় একটি কনসার্টে কিছু বিক্ষোভকারীকে খালিস্তানের পতাকা ওড়াতে দেখে দিলজিৎ তাঁর গান থামিয়ে দিয়েছিলেন। দিলজিৎ পুনরায় বলেন যে, তাঁরা যত খুশি পতাকা ওড়াতে পারে, কিন্তু তিনি সব সময় পাঞ্জাবকে গর্বিত করবেন।

    দিলজিৎ আরও বলেন, ‘যখনই আমি ভারতে কোথাও যাই, ওঁরা বলে একজন খালিস্তানি এসেছে। যখন আমি এখানে আসি, ওঁরা অন্য কথা বলে। দুই দিক থেকেই আমাকে গালিগালাজ শুনতে হয়। আমি জানি না আমার কোথায় যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি জানি সঠিক পথ একটাই এবং আমি সেটাই অনুসরণ করব।’

    দিলজিৎ দোসাঞ্জকে সর্বশেষ পাঞ্জাবি ছবি 'সর্দারজি ৩'-তে দেখা গিয়েছিল, যেটা তিনি নিজেই প্রযোজনাও করেছিলেন। হিন্দিতে তিনি 'বর্ডার ২' ছবিতে অভিনয় করেছিল, ছবিটি সুপারহিট হয়েছিল। এই বছরের অন্যতম সফল ছবি 'বর্ডার ২'-তে আরও অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, সানি দেওল এবং আহান শেট্টি

    তাঁকে পরবর্তীতে 'পাঞ্জাব ৯৫' ছবিতে দেখা যাবে, যেখানে তিনি যশবন্ত সিং খালরার চরিত্রে অভিনয় করবেন।

