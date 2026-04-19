Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shivaleeka Baby Girl: দীপিকা-রণবীরের ‘গুড নিউজ’-এর মাঝেই মা হলেন এই বলি নায়িকা, লক্ষ্মী এল ঘরে!

    Shivaleeka Baby Girl: দীপিকার সুখবরের রেশ কাটতে না কাটতেই এল সুখবর! অক্ষয় তৃতীয়ায় রাজকন্যার বাবা হলেন ‘দৃশ্যম’ পরিচালক।

    Apr 19, 2026, 17:41:30 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টিনসেল টাউনে আজ আনন্দের হাট। একদিকে দীপিকা-রণবীরের দ্বিতীয় সন্তান আসার খবর, আর অন্যদিকে কোল খালি করে রাজকন্যার আগমন ঘটল পরিচালক অভিষেক পাঠক এবং অভিনেত্রী শিভালিকা ওবেরয়ের ঘরে। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নেই তাঁদের জীবনে এল এক মুঠো রোদ্দুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় যৌথ পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের অভিভাবক হওয়ার এই আনন্দসংবাদ ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন দম্পতি।

    দীপিকা-রণবীরের ‘গুড নিউজ’-এর মাঝেই মা হলেন এই বলি নায়িকা, লক্ষ্মী এল ঘরে!
    দীপিকা-রণবীরের ‘গুড নিউজ’-এর মাঝেই মা হলেন এই বলি নায়িকা, লক্ষ্মী এল ঘরে!

    ‘ছোট্ট দেবী লক্ষ্মী এল ঘরে’

    রবিবার একটি অত্যন্ত মিষ্টি পোস্টের মাধ্যমে নতুন অতিথির আগমনের খবর জানান অভিষেক-শিভালিকা। তাঁরা লিখেছেন, ‘একটি শুভ দিনে আমাদের ছোট্ট দেবী লক্ষ্মী এসেছে। এটি আমাদের কাছে আশীর্বাদের শুদ্ধতম রূপ। এক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের হৃদস্পন্দন এক নতুন মানে খুঁজে পেল।’ অসীম ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের রাজকন্যাকে স্বাগত জানিয়েছেন এই তারকা দম্পতি।

    শুটিং ফ্লোর থেকে সাত পাক

    অভিষেক ও শিভালিকার প্রেমের গল্পের শুরুটা ছিল একদম সিনেমার মতো। ২০২০ সালে ‘খুদা হাফিজ’ ছবির সেটে তাঁদের প্রথম আলাপ। অভিষেক ছিলেন সেই ছবির প্রযোজক আর শিভালিকা ছিলেন কেন্দ্রীয় অভিনেত্রী। সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্ব এবং প্রেম। এরপর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গোয়ার সমুদ্রসৈকতে রাজকীয় কায়দায় সাত পাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা। বিয়ের এক বছরের মাথায় তাঁদের এই নতুন সফর শুরু হলো।

    শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছে নতুন বাবা-মা

    অভিষেকের পরিচালিত ‘দৃশ্যম ২’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। এবার বাস্তবের জীবনেও তিনি ‘সুপারহিট’ বাবা হিসেবে ইনিংস শুরু করলেন। বলিপাড়ার সহকর্মী থেকে শুরু করে অনুগামীরা— সবাই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন নতুন এই বাবা-মাকে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Shivaleeka Baby Girl: দীপিকা-রণবীরের ‘গুড নিউজ’-এর মাঝেই মা হলেন এই বলি নায়িকা, লক্ষ্মী এল ঘরে!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes