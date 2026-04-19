Shivaleeka Baby Girl: দীপিকা-রণবীরের ‘গুড নিউজ’-এর মাঝেই মা হলেন এই বলি নায়িকা, লক্ষ্মী এল ঘরে!

Shivaleeka Baby Girl: দীপিকা-রণবীরের ‘গুড নিউজ’-এর মাঝেই মা হলেন এই বলি নায়িকা, লক্ষ্মী এল ঘরে!
Shivaleeka Baby Girl: দীপিকার সুখবরের রেশ কাটতে না কাটতেই এল সুখবর! অক্ষয় তৃতীয়ায় রাজকন্যার বাবা হলেন ‘দৃশ্যম’ পরিচালক।
টিনসেল টাউনে আজ আনন্দের হাট। একদিকে দীপিকা-রণবীরের দ্বিতীয় সন্তান আসার খবর, আর অন্যদিকে কোল খালি করে রাজকন্যার আগমন ঘটল পরিচালক অভিষেক পাঠক এবং অভিনেত্রী শিভালিকা ওবেরয়ের ঘরে। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নেই তাঁদের জীবনে এল এক মুঠো রোদ্দুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় যৌথ পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের অভিভাবক হওয়ার এই আনন্দসংবাদ ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন দম্পতি।
‘ছোট্ট দেবী লক্ষ্মী এল ঘরে’
রবিবার একটি অত্যন্ত মিষ্টি পোস্টের মাধ্যমে নতুন অতিথির আগমনের খবর জানান অভিষেক-শিভালিকা। তাঁরা লিখেছেন, ‘একটি শুভ দিনে আমাদের ছোট্ট দেবী লক্ষ্মী এসেছে। এটি আমাদের কাছে আশীর্বাদের শুদ্ধতম রূপ। এক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের হৃদস্পন্দন এক নতুন মানে খুঁজে পেল।’ অসীম ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের রাজকন্যাকে স্বাগত জানিয়েছেন এই তারকা দম্পতি।
শুটিং ফ্লোর থেকে সাত পাক
অভিষেক ও শিভালিকার প্রেমের গল্পের শুরুটা ছিল একদম সিনেমার মতো। ২০২০ সালে ‘খুদা হাফিজ’ ছবির সেটে তাঁদের প্রথম আলাপ। অভিষেক ছিলেন সেই ছবির প্রযোজক আর শিভালিকা ছিলেন কেন্দ্রীয় অভিনেত্রী। সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্ব এবং প্রেম। এরপর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গোয়ার সমুদ্রসৈকতে রাজকীয় কায়দায় সাত পাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা। বিয়ের এক বছরের মাথায় তাঁদের এই নতুন সফর শুরু হলো।
শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছে নতুন বাবা-মা
অভিষেকের পরিচালিত ‘দৃশ্যম ২’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। এবার বাস্তবের জীবনেও তিনি ‘সুপারহিট’ বাবা হিসেবে ইনিংস শুরু করলেন। বলিপাড়ার সহকর্মী থেকে শুরু করে অনুগামীরা— সবাই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন নতুন এই বাবা-মাকে।
