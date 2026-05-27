রহস্য ঘনীভূত! ছাদ থেকে পড়ে প্রয়াত বাংলার খ্যাতনামা পরিচালক অনীক দত্ত, দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু, খতিয়ে দেখছে পুলিশ

রহস্য ঘনীভূত! ছাদ থেকে পড়ে প্রয়াত বাংলার খ্যাতনামা পরিচালক অনীক দত্ত, দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু, খতিয়ে দেখছে পুলিশ
দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্তান পার্ক এলাকায় নিজের আবাসনের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পর অনীক দত্তকে সঙ্গেসঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। তদন্তে পুলিশ।
বুধবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত। দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্তান পার্ক এলাকায় নিজের আবাসনের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে মৃত্যু হয়েছে পরিচালকের। পরিচালকের ঘনিষ্ঠদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছু দিন ধরে অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। বামপন্থী ভাবনার মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন পরিচালক।
স্থানীয় সূত্রে খবর, গড়িয়াহাট এলাকার বহুতল আবাসনের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু হয়। শুধু স্থানীয় থানার আধিকারিকরাই নন, গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।
কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। পরিচালক অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে—সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রমাণ সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে।
এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, বহুতলের সামনে থাকা একটি গাছের ডাল ভেঙে থাকতে দেখা গিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, নিচে পড়ার আগে সেটিতে ধাক্কা লেগে থাকতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, এবং আবাসনের সামনে স্থানীয়দের ভিড়ও লক্ষ্য করা গিয়েছে।
ভূতের ভবিষ্যৎ (২০১২), আশ্চর্য প্রদীপ (২০১৩), মেঘনাদবধ রহস্য (২০১৭), ভবিষ্যতের ভূত (২০১৯, অপরাজিত (২০২২), যত কাণ্ড কলকাতাতেই (২০২৪) সিনেমা বানিয়েছেন অনীক। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। এমনকী, ‘আর ছবি বানাব না’ এমন মন্তব্যও করেছিলেন। তবে বাঙালি দর্শকদের প্রিয় পকরিচালকের তালিকায় তিনি আছেন বরাবরই। তাঁর বানানো শেষ ছবি ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ প্রশংসিত হয়েছিল।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।