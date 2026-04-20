দ্বিতীয়বার বাবা হলেন শাহরুখের জওয়ান পরিচালক অ্যাটলি! ছেলের পর মেয়ে এল কোলে

দ্বিতীয়বার বাবা হলেন শাহরুখের জওয়ান পরিচালক অ্যাটলি! ছেলের পর মেয়ে এল কোলে
সোমবার অ্যাটলি এবং তাঁর স্ত্রী প্রিয়া ইনস্টাগ্রামে একটি যৌথ পোস্টের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মা-বাবা হওয়ার সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন। ছেলে হল না মেয়ে?
দীপিকা পাড়ুকোন তাঁর দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির ঘোষণা করার একদিন পরে, চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যাটলি দিলেন গুড নিউজ। পরিচালক সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী প্রযোজক-অভিনেত্রী প্রিয়া অ্যাটলি তাদের দ্বিতীয় সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর এবারে এক কন্যা এসেছে কোলে।
অ্যাটলি এবং তার স্ত্রী প্রিয়া ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে তাদের প্রথম পুত্র মীরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নোটটি শেয়ার করে অ্যাটলি পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন, ধন্য বোধ করছি।‘’
সঙ্গে এই দম্পতি তাদের ছেলে মীরের একটি স্কেচ-সহ পোস্টারও শেয়ার করেন। যেখানে দেখা যায় খেলনা গাড়ির উপর গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে মীর। সঙ্গে লেখা, ‘কী মজা! আমার একটা বোন হয়েছে’। নীচে লেখা বড় ভাই মীরের তরফ থেকে। সঙ্গে আরও লেখা রয়েছে, ‘আমরা, প্রিয়া এবং অ্যাটলি একটি কন্যা সন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। ২০ এপ্রিল, ২০২৬।’
ঘোষণাটি দ্রুত ভক্ত এবং শিল্পের সহকর্মীদের কাছ থেকে উষ্ণ শুভেচ্ছা পেয়েছে। অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু লিখেছেন, ‘অভিনন্দন’। অনন্যা পান্ডেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল মন্তব্য করেছেন, ‘অনেক অভিনন্দন। বাবা-মা, দাদা-দাদী এবং সর্বোপরি মীরকে অনেক ভালোবাসা।’
অ্যাটলি এবং প্রিয়া প্রথম তাদের গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করেছিলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে, তাদের বিয়ের আট বছর পরে, এবং২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তাঁরা মীরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই দম্পতি কয়েক বছর ডেটিং করার পরে ২০১৪ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন।
অ্যাটলি বর্তমানে তাঁর পরবর্তী পরিচালনায় ব্যস্ত রয়েছেন, যেখানে আল্লু অর্জুন এবং দীপিকা পাড়ুকোন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নাম রাকা। সম্প্রতি প্রেগন্যান্সির ঘোষণা করা দীপিকা আপাতত শ্যুট চালিয়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ইন্ডাস্ট্রির এক অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি জানিয়েছেন, ‘গর্ভাবস্থাতেই দীপিকা পাড়ুকোন রাকার জন্য তীব্র অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শুটিং করছেন। গর্ভাবস্থায় ছবির শুটিং চালিয়ে যাবেন তিনি। রাকা পরিচালনা করেছেন অ্যাটলি এবং প্রযোজনা করেছে সান পিকচার্স। ছবিটি ২০২৭ সালে পর্দায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।’
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।