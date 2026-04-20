Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দ্বিতীয়বার বাবা হলেন শাহরুখের জওয়ান পরিচালক অ্যাটলি! ছেলের পর মেয়ে এল কোলে

    সোমবার অ্যাটলি এবং তাঁর স্ত্রী প্রিয়া ইনস্টাগ্রামে একটি যৌথ পোস্টের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মা-বাবা হওয়ার সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন। ছেলে হল না মেয়ে?

    Apr 20, 2026, 13:56:50 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দীপিকা পাড়ুকোন তাঁর দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির ঘোষণা করার একদিন পরে, চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যাটলি দিলেন গুড নিউজ। পরিচালক সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী প্রযোজক-অভিনেত্রী প্রিয়া অ্যাটলি তাদের দ্বিতীয় সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর এবারে এক কন্যা এসেছে কোলে।

    দ্বিতীয়বার বাবা-মা হলেন অ্যাটলি-প্রিয়া।

    অ্যাটলি এবং তার স্ত্রী প্রিয়া ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে তাদের প্রথম পুত্র মীরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নোটটি শেয়ার করে অ্যাটলি পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন, ধন্য বোধ করছি।‘’

    সঙ্গে এই দম্পতি তাদের ছেলে মীরের একটি স্কেচ-সহ পোস্টারও শেয়ার করেন। যেখানে দেখা যায় খেলনা গাড়ির উপর গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে মীর। সঙ্গে লেখা, ‘কী মজা! আমার একটা বোন হয়েছে’। নীচে লেখা বড় ভাই মীরের তরফ থেকে। সঙ্গে আরও লেখা রয়েছে, ‘আমরা, প্রিয়া এবং অ্যাটলি একটি কন্যা সন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। ২০ এপ্রিল, ২০২৬।’

    ঘোষণাটি দ্রুত ভক্ত এবং শিল্পের সহকর্মীদের কাছ থেকে উষ্ণ শুভেচ্ছা পেয়েছে। অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু লিখেছেন, ‘অভিনন্দন’। অনন্যা পান্ডেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল মন্তব্য করেছেন, ‘অনেক অভিনন্দন। বাবা-মা, দাদা-দাদী এবং সর্বোপরি মীরকে অনেক ভালোবাসা।’

    অ্যাটলি এবং প্রিয়া প্রথম তাদের গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করেছিলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে, তাদের বিয়ের আট বছর পরে, এবং২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তাঁরা মীরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই দম্পতি কয়েক বছর ডেটিং করার পরে ২০১৪ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন।

    অ্যাটলি বর্তমানে তাঁর পরবর্তী পরিচালনায় ব্যস্ত রয়েছেন, যেখানে আল্লু অর্জুন এবং দীপিকা পাড়ুকোন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নাম রাকা। সম্প্রতি প্রেগন্যান্সির ঘোষণা করা দীপিকা আপাতত শ্যুট চালিয়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ইন্ডাস্ট্রির এক অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি জানিয়েছেন, ‘গর্ভাবস্থাতেই দীপিকা পাড়ুকোন রাকার জন্য তীব্র অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শুটিং করছেন। গর্ভাবস্থায় ছবির শুটিং চালিয়ে যাবেন তিনি। রাকা পরিচালনা করেছেন অ্যাটলি এবং প্রযোজনা করেছে সান পিকচার্স। ছবিটি ২০২৭ সালে পর্দায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।’

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/দ্বিতীয়বার বাবা হলেন শাহরুখের জওয়ান পরিচালক অ্যাটলি! ছেলের পর মেয়ে এল কোলে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes