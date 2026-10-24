প্রি-ওয়েডিং ফটোশুট সারলেন ঋত্বিক-দিশা, কবে বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে?

টেলি দুনিয়ায় খুব সুপরিচিত একজন অভিনেতা হলেন ঋত্বিক মুখোপাধ্যায়। সর্বশেষ আনন্দী ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তেমনভাবে তিনি কিছু না বললেও ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ২৪ তারিখ আইনি বিয়ে সারেন অভিনেতা, যে খবর ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়।
টেলি দুনিয়ায় খুব সুপরিচিত একজন অভিনেতা হলেন ঋত্বিক মুখোপাধ্যায়। সর্বশেষ ‘আনন্দী’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তেমনভাবে তিনি কিছু না বললেও ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ২৪ তারিখ আইনি বিয়ে সারেন অভিনেতা, যে খবর ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়। জানা যায়, দীর্ঘদিনের প্রেমিকা দিশার সঙ্গে একেবারে গোপন ভাবে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন তিনি।
২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের নভেম্বর, প্রায় দু'বছর পর এবার অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ঋত্বিক এবং দিশা। খুব সম্প্রতি প্রি ওয়েডিং ফটোশুট সেরেছেন এই তারকা দম্পতি। তাজপুর সমুদ্র সৈকত থেকে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন দিশা।
দিশা যে ছবিটি পোস্ট করেছেন সেখানে তিনটি ছবি নিয়ে একটি কোলাজ তৈরি করতে দেখা যায়। তবে তিনটি ছবি ভীষণ অস্পষ্ট। ছবি দেখে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, ঋত্বিক একটি সাদা পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরে রয়েছেন আর অন্যদিকে দিশা নিজেকে সাজিয়ে তুলেছেন লাল পাড় সাদা শাড়িতে।
ঋত্বিকের হাতে সাইকেল আর দিশার হাতে খুব সম্ভবত একটি বড় পার্স। দুজনেই নিজেকে সাজিয়ে তুলেছেন একেবারে সাবেকি সাজে। ছবি পোস্ট করে দিশা লেখেন ‘নতুন পথের শুরু’। ছবিতেও দুজনের নাম লেখা। নিচে ট্যাগ করে লেখা, প্রি ওয়েডিং, লাভ ম্যারেজ। বোঝাই যাচ্ছে, শুভক্ষণের আর বেশি দেরি নেই।
তবে বিয়ের দিনক্ষণ কিছুই প্রকাশ্যে আনেননি এই তারকা দম্পতি। খুব সম্ভবত আগামী বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ঋত্বিক। দিশার এই পোস্টে তাঁদের আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন নেট পাড়ার বাসিন্দারা।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে প্রেমিকাকে প্রপোজ করেছিলেন ঋত্বিক। তার এক মাসের মধ্যেই আইনি বিয়ে সেরেছিলেন অভিনেতা। সবটাই হয় গোপনে। তবে আর এবার রাখ ঢাক না করেই বিবাহ অভিযানের বার্তা দিলেন ঋত্বিক দিশা।