Padmini Kolhapure: FWICE-এর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ পদ্মিনীর, দিলেন রণবীরের পাশে থাকার বার্তা
Padmini Kolhapure: 'ডন' ফ্রাঞ্চাইজি বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাকশন-থ্রিলার সিরিজগুলোর মধ্যে একটি। প্রথম দুটি অংশে শাহরুখ খান প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। তবে, ফারহান আখতার পরিচালিত এই সিনেমার তৃতীয় কিস্তি 'ডন ৩'-এ রণবীর সিং প্রধান চরিত্রে দেখা দেওয়ার কথা ছিল।
Padmini Kolhapure: বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং এই মুহূর্তে 'ডন ৩' বিতর্ক নিয়ে নিয়মিত শিরোনামে রয়েছেন। ফারহান আখতারের আসন্ন সিনেমা 'ডন ৩' নিয়ে বিতর্ক থামার নাম নিচ্ছে না। 'ডন ৩' ছেড়ে দেওয়ার পর, রণবীর সিংকে ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমা এমপ্লয়িজ (FWICE) দ্বারা প্রকাশিত নন-কোঅপারেশন নির্দেশিকার পাশাপাশি সমালোচনারও মুখোমুখি হতে হয়েছে।
অন্যদিকে, সিনেমা এবং টিভি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (CINTAA) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পরিচিত অভিনেত্রী পদ্মিনী কোলহাপুরী প্রকাশ্যে রণবীর সিংকে সমর্থন জানিয়েছেন। পদ্মিনী কোলহাপুরী আইএএনএস-এর সাথে কথা বলার সময় রণবীর সিং-এর জন্য তাঁর সমর্থন প্রকাশ করেছেন।
পদ্মিনী বলেছেন, 'CINTAA রণবীর সিংকে তাদের সদস্য হিসেবে পেয়ে গর্বিত। যখনই তাদের আমাদের প্রয়োজন হবে, আমরা তাদের পাশে থাকব।' পদ্মিনী আরও জানান, যেহেতু এই বিষয়ে আগে থেকেই প্রকাশ্যে আলোচনা হচ্ছে, তাই তিনি এই বিষয়ে বেশি মন্তব্য করতে চান না। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে যদি রণবীর সিং সমর্থন চান, তবে অ্যাসোসিয়েশন তাদের জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন, 'আমরা ওঁর জন্য এখানে আছি, ওঁর সাথে আছি। যদি কখনও ওঁর আমাদের প্রয়োজন হয়, তবে আমরা রণবীর সিং-এর জন্য আছি।'
উল্লেখ্য, এক দিন আগে, CINTAA প্রেসিডেন্ট পূণম ঢিল্লোঁ HTCity-এর সাথে কথা বলে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। পূণম বলেছিলেন, 'রণবীর সিং সদস্য হওয়া সত্ত্বেও CINTAA কে এই বিষয়ে বলা হয়নি।' পূণমের মতে, 'যদি তাদের আগে পরামর্শ নেওয়া হতো, তবে অ্যাসোসিয়েশন উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার এবং বিতর্ক সম্পর্কে আরও গবেষণা করার চেষ্টা করতে পারত।' অভিনেত্রী রণবীর সিং-এর সাথে 'ব্যানিং' শব্দের ব্যবহার নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
'ডন ৩' বিতর্কের বিষয়টি কী?
