‘এমন ভয় দেখাবেন না…!’ উরুতে কালশিটে দাগ, পুলিশের হাতে আটক, মুক্তি পেয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখালেন আমিরের ভাইঝি

‘এমন ভয় দেখাবেন না…!’ উরুতে কালশিটে দাগ, পুলিশের হাতে আটক, মুক্তি পেয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখালেন আমিরের ভাইঝি
‘আমাদের এমন ভয় দেখাবেন না যাতে ভয়টাই উবে যায়!’ মুম্বই পুলিশের হাতে আটক হন আমির খানের ভাইঝি জায়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখালেন আঘাতের দাগ।
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে মুম্বইয়ের আগস্ট ক্রান্তি ময়দানে আয়োজিত এক বিক্ষোভে যোগ দিতে গিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতির মুখে পড়লেন বলিউড তারকারা। গত শনিবার সিজেপি (CJP)-র আয়োজিত এই প্রতিবাদের সময় বলিপাড়ার খ্যাতনামা তারকা আমির খানের ভাইঝি জায়ন মারি, বোনপো অভিনেতা ইমরান খান এবং লেখা ওয়াশিংটনকে সাময়িকভাবে আটক করে মুম্বই পুলিশ। ঘণ্টাখানেক আটকে রাখার পর রাতে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলেও, পুরো ঘটনাটি ঘিরে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে নেটপাড়ায়।
পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি! শরীরের ক্ষতের চিহ্ন দেখালেন জায়ন:
আটক পর্ব কেটে যাওয়ার পর রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন জায়ন মারি। সেখানে নিজের হাত, আঙুল এবং পায়ে হওয়া আঘাতের একাধিক চিহ্ন অনুগামীদের দেখান তিনি। পুলিশি পদক্ষেপের দিকে আঙুল তুলে বেশ কড়া সুরেই জায়ন বলেন, ‘আমাদের এতটাও ভয় দেখাবেন না যাতে মন থেকে প্রথমত ভয় শব্দটাই চিরতরে মুছে যায়!' আর ক্যাপশনে লিখেছেন— 'ইনটারনেটে সত্যিটা প্রকাশ পাচ্ছে।’
এর আগে শনিবার পুলিশ ভ্যানে বন্দি থাকা অবস্থায় একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন জায়ন, যার ক্যাপশন ছিল ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’। অন্যদিকে লেখা ওয়াশিংটন এক ভিডিওতে আক্ষেপ করে জানান, পুলিশ তাঁদের গাড়ি বা কোনো যানবাহনে উঠতে দিচ্ছে না এবং তাঁরা রাস্তায় হেঁটে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন।
‘জেলে যাওয়ার সুযোগ এসে গেছে!’ হালকা ছলে প্রতিক্রিয়া ইমরানের:
তবে এই থমথমে পরিস্থিতির মাঝেও পুলিশ ভ্যানের ভেতর খানিক রসিকতায় মেতে ওঠেন তারকারা। জায়ন যখন হালকা চালে ইমরান খানকে জিজ্ঞেস করেন তিনি জীবনে কখনো জেলে গিয়েছেন কি না, তখন হেসে ইমরান জবাব দেন— 'যা পরিস্থিতি, তাতে এখন জেলে যাওয়ারও একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে!'
কেন এই আটক? স্পষ্ট করল মুম্বই পুলিশ:
মুম্বই পুলিশের দাবি, সিজেপির এই বিক্ষোভের জন্য আয়োজকদের তরফ থেকে আগাম কোনো আইনি অনুমতি নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আজাদ ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও এই ধরনের বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। শনিবার আগস্ট ক্রান্তি ময়দান থেকে ইমরান-জায়নদের পাশাপাশি প্রায় ৪০০ জনেরও বেশি মানুষকে আটক করেছিল পুলিশ। যদিও আন্দোলনকারীদের একাংশের দাবি, অনুমতি চেয়ে আগে থেকেই ইমেল করা হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।
ভোটার তালিকার এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বলিউড তারকাদের উপস্থিতিতে জল আরও গড়িয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More