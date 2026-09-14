দৃশ্যম ২-এর রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে ‘দৃশ্যম ৩’? প্রথম দিনেই হতে পারে ৪০ কোটির ধামাকা

দৃশ্যম ২-এর রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে ‘দৃশ্যম ৩’? প্রথম দিনেই হতে পারে ৪০ কোটির ধামাকা
অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি ঘিরে দর্শকদের উত্তেজনা তুঙ্গে। ‘দৃশ্যম ৩’-এর গল্পে নতুন চরিত্র যোগ হয়েছে, রহস্যও আরও ঘনীভূত। রিপোর্ট বলছে, মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে বড়সড় ধামাকা করতে পারে ছবিটি।
ভারতীয় দর্শকদের কাছে ‘দৃশ্যম’ এখন শুধুমাত্র একটি ছবি নয়, বরং জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রথম দুই পর্বে খুনের রহস্যকে কেন্দ্র করে দর্শকদের শেষ পর্যন্ত পর্দায় আটকে রাখতে সফল হয়েছিল নির্মাতারা। এবার সেই গল্পই এগিয়ে নিয়ে আসছে ‘দৃশ্যম ৩’। স্যামের খুনের রহস্য এখনও অমীমাংসিত, আর তার মাঝেই গল্পে যোগ হয়েছে একাধিক নতুন চরিত্র।
২০১৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল অজয় দেবগন, তব্বু ও শ্রিয়া শরণ অভিনীত ‘দৃশ্যম’। নিশিকান্ত কামাত পরিচালিত ছবিটি প্রথম দিনেই প্রায় ৮.৫ কোটি টাকা নেট আয় করেছিল। প্রায় ৩৮-৪০ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি ছবিটির মোট আয় ৬৭ কোটিরও বেশি ছিল।
এরপর ২০২২ সালে মুক্তি পায় ‘দৃশ্যম ২’। নিশিকান্ত কামাতের মৃত্যুর পর ছবিটি পরিচালনা করেন অভিষেক পাঠক। প্রথম ছবির মতোই সাসপেন্স ও থ্রিল ধরে রাখতে সফল হয় সিক্যুয়েলটি। করোনা পরবর্তী সময়েও দর্শকদের হলমুখী করতে সক্ষম হয় ‘দৃশ্যম ২’। প্রথম দিনেই ছবিটির নেট আয় ছিল প্রায় ১৫.৩৮ কোটি টাকা। প্রায় ৫০ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি ছবিটি ভারতে ২৮০ কোটিরও বেশি ব্যবসা করে।
এবার ‘দৃশ্যম ৩’-কে ঘিরে প্রত্যাশা আরও বেশি। রিপোর্ট অনুযায়ী, অজয় দেবগনের পাশাপাশি ছবিতে বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে। ছবিটির বাজেটও আগের দুই পর্বের তুলনায় অনেকটাই বেশি—প্রায় ১০০ থেকে ১২০ কোটি টাকা বলে জানা যাচ্ছে।
একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘দৃশ্যম ৩’ মুক্তির প্রথম দিনেই ৩৫ থেকে ৪০ কোটি টাকার মধ্যে নেট ব্যবসা করতে পারে। অর্থাৎ প্রথম দুই ছবির ওপেনিংয়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি আয় দিয়ে বক্স অফিসে যাত্রা শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে অজয় দেবগনের এই ছবির।
তৃতীয় পর্বে ফের বিজয় সালগাঁওকর চরিত্রে দেখা যাবে অজয় দেবগনকে। পরিবারকে রক্ষা করতে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত এই চরিত্র। এবার তাঁর বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন জয়দীপ আহলাওয়াত। ইতিমধ্যেই ট্রেলারে তাঁর চরিত্রকে অজয়ের বিজয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা গিয়েছে।
অন্যদিকে, পুরনো চরিত্রগুলিও থাকছে। স্যামের খুনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন আইজি মীরা দেশমুখ। গায়তোন্ডের চরিত্রও দর্শকদের বিনোদন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে যে প্রশ্নের উত্তর দর্শকরা খুঁজছেন—স্যামকে আসলে কে খুন করেছিল—‘দৃশ্যম ৩’-তে তার উত্তর মিলবে কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় কৌতূহল।
অভিষেক পাঠক পরিচালিত ‘দৃশ্যম ৩’ আগামী ২ অক্টোবর ২০২৬ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা। ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ আরও বেড়েছে।
ডিসক্লেমার: বক্স অফিসের সম্ভাব্য আয়ের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট ও সূত্রের অনুমানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত আয় এই অনুমানের থেকে আলাদা হতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More