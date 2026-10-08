বুধে আয় কমলো, তবে বক্স অফিসে অজয়ের দৃশ্যম ৩-র দাপট জারি, ৬ দিনে মোট আয় কত?

বুধে আয় কমলো, তবে বক্স অফিসে অজয়ের দৃশ্যম ৩-র দাপট জারি, ৬ দিনে মোট আয় কত?
বিজয় সালগাঁওকর, চতুর্থ শ্রেণীতে ফেল করা কেবল অপারেটর। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে নিজের মেয়েকে রক্ষা করবে সে, সেই গল্পের শেষ ভাগ দেখতে হলে উপচে পড়ছে দর্শক।
অজয় দেবগন এবং শ্রিয়া সরন অভিনীত সসপেন্স থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজির ‘দৃশ্যম ৩: দ্য কনক্লুশন’ (Drishyam 3: The Conclusion) বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে। মুক্তির আগে তৈরি হওয়া বিপুল উত্তেজনাকে সত্যি প্রমাণ করে ছবিটি একের পর এক নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে মাত্র ৬ দিনের মধ্যেই এই ব্লকবাস্টার ছবির বিশ্বব্যাপী আয় ৩৬৬.৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সাকনিল্ক (Sacnilk)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দর্শকমহলের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ওপর ভর করে দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির ১৫,৯৫৩টিরও বেশি শো চলছে।
বুধবারের আয় ও সাপ্তাহিক গতিধারা
বুধবার দেশের বক্স অফিসে আয়: ৬ষ্ঠ দিনে (বুধবার) ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটি প্রায় ১৫.৫০ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছে। মঙ্গলবার বনাম বুধবার: মঙ্গলবারের আয়ের তুলনায় বুধবারে আয় প্রায় ২০.৫% কম হলেও, কাজের দিনের স্বাভাবিক তারতম্য হিসেবে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী পারফরম্যান্স।
ওভারসিজ কালেকশন: বুধবার আন্তর্জাতিক বাজারে ছবিটি প্রায় ৬ কোটি টাকা আয় করেছে।
৬ দিনে ‘দৃশ্যম ৩’-এর মোট আয়ের হিসাব
ভারতীয় বক্স অফিসে ২৩২.৫০ কোটি আয়ের পাশাপাশি ছবিটি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৬ দিনে বিদেশের মাটিতে ৮৭.৫০ কোটি বিশ্বব্যাপী মোট আয় করেছে, যার ফলে ছবির মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬৬.৫০ কোটি টাকায়।
বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস: ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের সব ক'টি পার্ট রেকর্ড ব্যবসা করেছিল, তবে ‘দৃশ্যম ৩’ সেই সমস্ত রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক তৈরি করতে চলেছে। আগামী সপ্তাহান্তগুলিতেও (Weekends) এর আয়ের পারদ আরও ঊর্ধ্বমুখী থাকবে বলে মনে করছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More