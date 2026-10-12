১০ দিনে ৩০৯ কোটি! রবিবারও ঝড় বক্স অফিসে, বিশ্বব্যপী দৃশ্যম ৩ ছবির আয় কত হল?

১০ দিনে ৩০৯ কোটি! রবিবারও ঝড় বক্স অফিসে, বিশ্বব্যপী দৃশ্যম ৩ ছবির আয় কত হল?
বক্স অফিসে রহস্য-রোমাঞ্চের জাদু অব্যাহত ‘দৃশ্যম ৩’-এর। মুক্তির ১০ দিনেই ভারতে ৩০৯ কোটি টাকার নেট ব্যবসা করেছে অজয় দেবগন অভিনীত এই ছবি। বিশ্বজুড়ে আয় পৌঁছে গিয়েছে ৪৭৯.৮০ কোটি টাকায়। এবার ৫০০ কোটির ক্লাবে ঢোকার অপেক্ষা।
বক্স অফিসে দুর্দান্ত দৌড় অব্যাহত অজয় দেবগন অভিনীত ‘দৃশ্যম ৩’-এর। রহস্য, সাসপেন্স আর টানটান উত্তেজনায় ভরা এই ছবি মুক্তির ১০ দিন পরেও দর্শকদের মধ্যে সমান জনপ্রিয়। প্রথম সপ্তাহে দুর্দান্ত ব্যবসার পর দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেও ভালো আয় করেছে ছবিটি। ভারতে ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটি টাকার নেট কালেকশনের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে ‘দৃশ্যম ৩’। অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে ছবির আয় ৫০০ কোটির দোরগোড়ায়।
দশম দিনে কত আয় ‘দৃশ্যম ৩’-এর?
Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির দশম দিন অর্থাৎ দ্বিতীয় রবিবার ভারতীয় বক্স অফিসে ২২.৫০ কোটি টাকার নেট ব্যবসা করেছে ‘দৃশ্যম ৩’। ওই দিন ছবিটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে হাজির হয়েছিলেন ৯ লক্ষ ৩২ হাজার ১৪৭ জন দর্শক। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেও ছবির এই আয় প্রমাণ করছে, দর্শকদের মধ্যে ছবিটি নিয়ে আগ্রহ এখনও যথেষ্ট।
ভারতে ৩০৯ কোটি টাকার ব্যবসা
মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ছবিটির নেট কালেকশন ছিল ২৪৫.৫০ কোটি টাকা। এরপর দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেও বক্স অফিসে ভালো গতি ধরে রাখে ছবিটি। দ্বিতীয় শনিবার ২৬.৫০ কোটি টাকা আয়ের পর রবিবার আরও ২২.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে ‘দৃশ্যম ৩’। সব মিলিয়ে ১০ দিনে ভারতে ছবিটির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৩০৯ কোটি টাকা। পাশাপাশি ছবিটির মোট ফুটফল অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখতে আসা দর্শকের সংখ্যা ১.২৬ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে।
‘দৃশ্যম ৩’-এর দিনভিত্তিক বক্স অফিস কালেকশন
ছবিটির বক্স অফিসের হিসাব অনুযায়ী, প্রথম রবিবারই ৬১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল ‘দৃশ্যম ৩’। সপ্তাহের কর্মদিবসগুলিতে আয় কিছুটা কমলেও দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে ফের গতি পায় ছবিটি।
প্রথম দিন (শুক্রবার): ৬২ কোটি টাকা
দ্বিতীয় দিন (শনিবার): ৫৩.৫০ কোটি টাকা
তৃতীয় দিন (রবিবার): ৬১ কোটি টাকা
চতুর্থ দিন (সোমবার): ২১ কোটি টাকা
পঞ্চম দিন (মঙ্গলবার): ১৯.৫০ কোটি টাকা
ষষ্ঠ দিন (বুধবার): ১৫.৫০ কোটি টাকা
সপ্তম দিন (বৃহস্পতিবার): ১৩ কোটি টাকা
অষ্টম দিন (শুক্রবার): ১৪.৫০ কোটি টাকা
নবম দিন (শনিবার): ২৬.৫০ কোটি টাকা
দশম দিন (রবিবার): ২২.৫০ কোটি টাকা
এই হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির ১০ দিনে ছবিটির মোট ভারতীয় নেট কালেকশন ৩০৮.৫০ কোটি টাকা।
বিশ্বজুড়ে ৫০০ কোটির ক্লাবে ঢোকার অপেক্ষা
ভারতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বক্স অফিসেও ভালো ব্যবসা করছে ‘দৃশ্যম ৩’। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির বিশ্বজুড়ে মোট গ্রস কালেকশন পৌঁছেছে ৪৭৯.৮০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করতে আর মাত্র ২০.২০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে হবে ছবিটিকে।
এখন দেখার, আগামী দিনে কত দ্রুত সেই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলে অজয় দেবগনের এই ছবি। বক্স অফিসে ছবিটির সাফল্যের গতি বজায় থাকলে ৫০০ কোটির গণ্ডি পেরোনো সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন অনুরাগীরা।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More