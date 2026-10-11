Drishyam 3 BO Day 9: শনিবার অজয়ের ছবির পুরো গণিত বদলে গেল, 'দৃশ্যম ৩' গত পাঁচ দিনের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, আয় কত হল?

Drishyam 3 BO Day 9: শনিবার অজয়ের ছবির পুরো গণিত বদলে গেল, 'দৃশ্যম ৩' গত পাঁচ দিনের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, আয় কত হল?
'দৃশ্যম' হল মোহনলালের মালয়ালম সিনেমার হিন্দি রিমেক। 'দৃশ্যম' ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ২০১৫ সালে অজয় দেবগনের 'দৃশ্যম' দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং ২০২২ সালে এর পরে 'দৃশ্যম ২' মুক্তি পায়।
Drawyam 3 Box Office Collection Day 9: বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'দৃশ্যম ৩' বক্স অফিসে দুর্দান্ত হিট। ছবিটি শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করছে। 'দৃশ্যম' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি ‘দৃশ্যম ৩’ প্রতিদিন বিপুল আয় করছে। ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া 'দৃশ্যম ৩' শুধু ভারতীয় ছবির সঙ্গেই নয়, হলিউড ছবির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করছে। ছবিটি সমালোচক এবং দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই দারুণ প্রশংসা পাচ্ছে। অজয় দেবগন তিনটি কিস্তিতেই তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। বিজয় সালগাঁওকরের ভূমিকায় অজয় আবারও আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ছবিটি মুক্তির নয় দিন পেরিয়ে গেলেও দর্শকরা এখনও উচ্ছ্বসিত। 'দৃশ্যম ৩' মুক্তির প্রথম দিনেই রেকর্ড-ভাঙা আয় করে এবং সপ্তাহান্তে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে, 'দৃশ্যম ৩'-এর শনিবারের সংগ্রহের হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, নবম দিনে 'দৃশ্যম ৩' কত সংগ্রহ করেছে।
শনিবার 'দৃশ্যম ৩' পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে
'দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন' ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিষেক পাঠক। প্রধান চরিত্রে অজয় দেবগনের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন জয়দীপ আহলাওয়াত। অজয় দেবগন এবং জয়দীপ আহালওয়াতের অভিনয় বেশ প্রশংসিত হচ্ছে, এবং দুজনেই একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। এবার সংগ্রহের কথা বলা যাক, 'দৃশ্যম ৩' প্রথম দিনে ৬২.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এখন, অজয় দেবগনের ছবিটির শনিবারের সংগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। স্যাকনিল্কের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত 'দৃশ্যম ৩' নবম দিনে ২৬.৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ভারতে 'দৃশ্যম ৩'-এর মোট সংগ্রহ এখন ২৮৬.৫০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
'দৃশ্যম ৩'-এর দিনভিত্তিক সংগ্রহ দেখে নিন
দিনপ্রতি 'দৃশ্যম ৩' এর সংগ্রহটি দেখুন
|প্রথম দিন
|৬২.০০ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় দিন
|৫৩.৫০ কোটি টাকা
|তৃতীয় দিন
|৬১ কোটি টাকা
|চতুর্থ দিন
|২১ কোটি টাকা
|পঞ্চম দিন
|১৯.৫০ কোটি টাকা
|ষষ্ঠ দিন
|১৫.৫০ কোটি টাকা
|সপ্তম দিন
|১৩.০০ কোটি টাকা
|অষ্টম দিন
|১৪.৫০ কোটি টাকা
|নবম দিন
|২৬.৫০ কোটি টাকা
|মোট সংগ্রহ
|২৮৬.৫০ কোটি টাকা
'দৃশ্যম ৩' সম্পর্কে
‘দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন’ পরিচালনা করেছেন অভিষেক পাঠক। ছবিটি ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। অজয় দেবগন ছাড়াও এই সাসপেন্স থ্রিলারটিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন টাবু, শ্রিয়া সরণ, জয়দীপ আহলাওয়াত, প্রকাশ রাজ, ইশিতা দত্ত এবং রজত কাপুরের মতো অভিনেতারা। এর আগে পরিচালক অভিষেক পাঠক জানিয়েছিলেন যে, তিনি প্রথমে ছবিটির নাম ‘দৃশ্যম ৩’ রাখার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু পরে মনে করেন যে ‘পার্ট ৩’ বললে আরেকটি পর্বের প্রত্যাশা তৈরি হবে। তবে, এখন গল্পের সমাপ্তি প্রয়োজন, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন’। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এখনও এটিকে ‘দৃশ্যম ৩’ বলেই ডাকছেন।
মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক
‘দৃশ্যম’ হল মোহনলালের মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক। 'দৃশ্যম' ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ২০১৫ সালে অজয় দেবগনের 'দৃশ্যম' দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং ২০২২ সালে এর পরে আসে 'দৃশ্যম ২'। দুটি ছবিরই কাহিনি বিজয় নামের একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে, যে তার মেয়েকে নিয়ে ঘটা একটি অপরাধ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পুলিশকে বোকা বানায়।
(ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত বক্স অফিসের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরে উল্লিখিত অনুমান থেকে ভিন্ন হতে পারে। )
মালায়ালাম চলচ্চিত্রের হিন্দি রিমেক আসুন জেনে রাখুন যে 'দৃশ্যম' মোহনলালের মালয়ালম চলচ্চিত্রের হিন্দি রিমেক। 'দৃশ্যম' ফ্র্যাঞ্চাইজি 2015 সালে অজয় দেবগনের 'দৃশ্যম' দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং এর পরে 2022 সালে 'দৃশ্যম 2' হয়েছিল। দুটি ছবিই বিজয় নামের একটি চরিত্র সম্পর্কে, যিনি তার মেয়ের সাথে জড়িত অপরাধের পরে পুলিশকে তার বুদ্ধি দিয়ে ছাড়িয়ে যান। (ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত বক্স অফিসের পরিসংখ্যানের বিবরণ বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং উত্সের উপর ভিত্তি করে। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরে প্রদত্ত অনুমানের থেকে আলাদা হতে পারে। লাইভ হিন্দুস্তান তাদের অফিসিয়াল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে না। )
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More