Drishyam 3 Day 3 BO: ‘দৃশ্যম ৩’-র তাণ্ডব! ৩ দিনে ২০০ কোটির দোরগোড়ায় অজয় দেবগণের ছবি, সোমে বড় পরীক্ষা

Drishyam 3 Day 3 BO: ‘দৃশ্যম ৩’-র তাণ্ডব! ৩ দিনে ২০০ কোটির দোরগোড়ায় অজয় দেবগণের ছবি, সোমে বড় পরীক্ষা
উইকএন্ডে ফাটিয়ে ব্যবসা করেছে দৃশ্য়ম ৩। অনেকের চোখেই অরিজিন্যাল ছবি (মালায়ালাম ভার্সন)-র চেয়ে ঢের ভালো অজয়ের দৃশ্যম ৩। সোমবার বড় পরীক্ষার সামনে নায়ক।
বক্স অফিসে রীতিমতো তান্ডব চালাচ্ছে অজয় দেবগন (Ajay Devgn)-এর বহুপ্রতীক্ষিত ক্রাইম থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ পর্ব ‘দৃশ্যম ৩: দ্য কনক্লুশন’ (Drishyam 3: The Conclusion)। সিনেমাটির অ্যাডভান্স বুকিং দেখেই একটি ঐতিহাসিক ওপেনিং উইকএন্ডের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। রিলিজের তৃতীয় দিনে এসে দেশীয় বক্স অফিসে প্রায় ১৭৬.৫ কোটি টাকার কালেকশন ছাড়িয়ে ২০০ কোটির দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এই ছবি।
বক্স অফিসে ৩ দিনের কামাই ও রিপোর্ট
প্রথম দিন (শুক্রবার): রিলিজের দিন ভারতে রেকর্ড ৬২ কোটি টাকার নেট কালেকশন করে ওপেনিং ডে-র তালিকায় চার নম্বরে জায়গা করে নেয় ছবিটি।
দ্বিতীয় দিন (শনিবার): সামান্য হ্রাস পেয়ে দ্বিতীয় দিনে কালেকশন দাঁড়ায় ৫৩.৫০ কোটি টাকায়, যার জেরে সহজেই ১০০ কোটির গণ্ডি পার করে এই ছবি।
তৃতীয় দিন (রবিবার): রবিবার সকাল থেকেই দর্শকদের ভিড় বাড়তে থাকে এবং রাত ১০টার মধ্যেই সিনেমাটির আয় ১৭৬.৫ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যায়।
লাইফটাইম কালেকশনে টেক্কা দিল একাধিক বড় সিনেমাকে
মাত্র এক উইকএন্ডের মাথায় অজয় দেবগনের এই থ্রিলার সিনেমাটি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বেশ কিছু বড় বড় সিনেমার লাইফটাইম কালেকশনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে:
সিকান্দার (Sikandar): ১০৭ কোটি টাকা
দ্য রাজা সাব (The Raja Saab): ১৩৮ কোটি টাকা
শয়তান (Shaitaan): ১৪৪ কোটি টাকা
আওয়ারাপান ২ (Awarapan 2): ১৫০ কোটি টাকা
বলিউডের শীর্ষ ওপেনিং উইকএন্ডের তালিকায় ‘দৃশ্যম ৩’
যদিও ‘ধুরন্ধর ২’ (৪৪৩ কোটি) কিংবা ‘জওয়ান’ (২৮৬ কোটি) ও ‘পাঠান’ (২৮০ কোটি)-এর বিশাল উইকএন্ড রেকর্ড ধরা অধরা, তাও ‘ওয়ার’ (১৬৬ কোটি)-কে ছাড়িয়ে টপ ১০ তালিকায় প্রবেশ করেছে এটি। খুব শীঘ্রই ‘সুলতান’ (১৮০ কোটি)-কে পেছনে ফেলে দেওয়া নিশ্চিত হলেও ‘অ্যানিম্যাল’ (২০২ কোটি) এবং ‘স্ত্রী ২’ (২০৪ কোটি)-র রেকর্ড ভাঙবে কিনা তা দেখার বিষয়।
সিনেমা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে অজয় দেবগন ছাড়াও পুরনো কাস্টে ফিরছেন স্থান পেয়েছেন তাব্বু, শ্রিয়া সরন, রজত কাপুর, ইশিতা দত্ত, মৃণাল যাদব ও কমলেশ সায়ন্ত। ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নতুন সংযোজন হিসেবে যুক্ত হয়েছেন জয়দীপ আহলাওয়াত ও প্রকাশ রাজ।
অভিষেক পাঠক পরিচালিত সিনেমাটি ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More