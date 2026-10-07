Drishyam 3 Box Office Day 5: পাঁচ দিনে ২০০ কোটির গন্ডি পার ‘দৃশ্যম ৩’, মঙ্গলবার কত আয় করল অজয় দেবগনের ছবি?

Drishyam 3 Box Office Day 5: পাঁচ দিনে ২০০ কোটির গন্ডি পার ‘দৃশ্যম ৩’, মঙ্গলবার কত আয় করল অজয় দেবগনের ছবি?
Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: অজয় দেবগনের ছবি ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। ২ অক্টোবর মুক্তি পাওয়া এই ছবিকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল তুমুল উন্মাদনা। এবার পাঁচ দিনে ২০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেল ছবির আয়। মঙ্গলবার কত যোগ হল ছবির ঝুলিতে?
Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: অজয় দেবগণের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ নিয়ে সর্বত্রই আলোচনা চলছে। ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় তথা শেষ পর্বটি ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির আগে থেকেই ছবিটিকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক আগ্রহ। মুক্তির পর ক্রিটিকদের পাশাপাশি দর্শকদের কাছ থেকেও মিলেছে ভালো প্রতিক্রিয়া।
ছবিতে ফের বিজয় সালগাঁওকর চরিত্রে দেখা গিয়েছে অজয় দেবগণকে। মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে রেকর্ড ব্যবসা করেছে ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’। এবার সকলের নজর ছিল মঙ্গলবার, অর্থাৎ মুক্তির পঞ্চম দিনের আয়ের দিকে।
পাঁচ দিনে বক্স অফিস কাঁপাল ‘দৃশ্যম ৩’
‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ পরিচালনা করেছেন অভিষেক পাঠক। ছবিতে অজয় দেবগণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন জয়দীপ আহলাওয়াত। দু’জনের অভিনয়ই দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ছবিতে তাঁদের মধ্যে টানটান লড়াইও নজর কেড়েছে।
বক্স অফিসের হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ‘দৃশ্যম ৩’ আয় করে ৬২ কোটি টাকা। শনিবার ছবির ঝুলিতে যোগ হয় ৫৩.৫০ কোটি টাকা। এরপর রবিবারও দুর্দান্ত ব্যবসা করে ছবিটি, ওই দিন আয় হয় ৬১ কোটি টাকা।
এবার সামনে এসেছে মঙ্গলবারের প্রাথমিক হিসাব। Sacnilk-এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পঞ্চম দিনে অর্থাৎ মঙ্গলবার ‘দৃশ্যম ৩’ এখনও পর্যন্ত ১৭.১৩ কোটি টাকা আয় করেছে। ফলে ভারতে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২১৪.৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ দিনেই ২০০ কোটির গণ্ডি পার করেছে অজয় দেবগণের ছবি।
দিন প্রতি 'দৃশ্যম ৩' এর সংগ্রহটি দেখুন-
|প্রথম দিন
|৬২ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় দিন
|৫৩.৫০ কোটি টাকা
|তৃতীয় দিন
|৬১.০০ কোটি টাকা
|চতুর্থ দিন
|২১ কোটি টাকা
|পঞ্চম দিন
|১৭.১৩ কোটি টাকা
|মোট কালেকশন
|২১৪.৬৩ কোটি টাকা
‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ সম্পর্কে
অভিষেক পাঠক পরিচালিত ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ ২ অক্টোবর, ২০২৬ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এই সাসপেন্স থ্রিলারে অজয় দেবগণের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন তব্বু, শ্রিয়া সরণ, জয়দীপ আহলাওয়াত, প্রকাশ রাজ, ইশিতা দত্ত এবং রজত কাপুর।
এর আগে পরিচালক অভিষেক পাঠক জানিয়েছিলেন, প্রথমে ছবির নাম ‘দৃশ্যম ৩’ রাখার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ‘পার্ট ৩’ বললে দর্শকদের মনে পরবর্তী পর্ব আসার প্রত্যাশা তৈরি হতে পারে। যেহেতু এই ছবির মাধ্যমেই গল্পের সমাপ্তি ঘটানো হচ্ছে, তাই নাম রাখা হয়েছে ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’। যদিও দর্শকদের একটা বড় অংশ এখনও ছবিটিকে ‘দৃশ্যম ৩’ নামেই ডাকছেন।
মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক
‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজি আসলে মোহনলাল অভিনীত মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক। ২০১৫ সালে অজয় দেবগণ অভিনীত ‘দৃশ্যম’ দিয়ে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রা শুরু হয়। এরপর ২০২২ সালে মুক্তি পায় ‘দৃশ্যম ২’।
দুটি ছবির গল্পের কেন্দ্রেই রয়েছে বিজয় নামের এক সাধারণ মানুষ, যে মেয়েকে ঘিরে ঘটে যাওয়া একটি অপরাধের পর নিজের বুদ্ধি ও উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে পুলিশকে বারবার বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More