Dulari: ‘দুলারি’তে এন্ট্রি খলনায়িকার, নায়িকাকে পারুলের ‘ছোট বোন’ বলে কটাক্ষ নেটপাড়ার
Dulari: আগামী ২৯ জুন থেকে প্রতিদিন বিকেল ৫:৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হবে ‘দুলারি’। ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন দেবপ্রিয়া। দেবপ্রিয়ার বিপরীতে অভিনয় করবেন নীল।
Dulari: আগামী ২৯ জুন থেকে প্রতিদিন বিকেল ৫:৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হবে ‘দুলারি’। ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন দেবপ্রিয়া। দেবপ্রিয়ার বিপরীতে অভিনয় করবেন নীল। যদিও দেবপ্রিয়া এবং নীলের একসঙ্গে কোনও মুহূর্ত ধরা পড়েনি ধারাবাহিকের কোনও প্রমোয়। তবে এবার ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে, সেখানে সামনে এলো খলনায়িকার মুখ।
‘দুলারি’ ধারাবাহিকের নতুন যে প্রোমোটি মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, খুব সাদামাটা পোশাকে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসেছে দুলারি। দুদিকে দুটো বেনি করে বিশাল বড় কলেজ ক্যাম্পাসে যখন সে প্রবেশ করে, তখন চারিপাশে মর্ডান জামা কাপড় পরা বাকিদের দেখে ভীষণ অবাক হয়ে যায় সে।
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কলেজে ঢুকেই সে ফার্স্ট ইয়ারের ঘর কোথায়, এই কথাটি যাকে জিজ্ঞাসা করে সে আর কেউ নয় ধারাবাহিকের খলনায়িকা। এই ধারাবাহিকে খলচরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে কথা চক্রবর্তীকে। আপাতত মুক্তি পাওয়া প্রমো দেখে অন্তত সেইটুকুই বোঝা যাচ্ছে।
তবে কলেজের সহপাঠীদের থেকে যতই ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য উড়ে আসুক না কেন, দুলারি নিজেও যে প্রতিবাদ করতে জানে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় প্রমো দেখে। পড়াশোনার পাশাপাশি বাস্তবজ্ঞানেও সে ভীষণ তুখোড়, কিন্তু কলেজে থাকা বৈপরীত মনোভাবের মানুষদের সঙ্গে কতটা সে পেরে উঠবে, সেটাই এখন দেখার।
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তবে ধারাবাহিকের প্রমো মুক্তি পেতেই দর্শকদের মধ্যে একাংশ দুলারিকে পারুলের ছোট বোন বলে কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু দুলারির কথার ভঙ্গি অনেকটা পারুলের মতো, তাই অনেকেই ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের সেকেন্ড পার্ট বলে ধরে নিচ্ছেন। কমেন্ট বক্স দেখলে বোঝা যাচ্ছে, ধারাবাহিকে নায়িকার কথার ধরন অনেকটাই মিলে গিয়েছে পারুলের কথা ধরনের সঙ্গে। ফলে দুজনকে একই দাঁড়িপাল্লায় মাপছেন দর্শকরা।
২৯ জুন থেকে এই ধারাবাহিকটি সম্প্রচারিত হবে, যার ফলে এত বছর ধরে চলে আসা ‘দিদি নম্বর ওয়ান’-এর স্লট পাল্টে গেল। আগামীকাল অর্থাৎ ২৯ জন থেকে ‘দিদি নম্বর ওয়ান’ সম্প্রচারিত হবে রাত ১০:১৫ থেকে। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে সঞ্চালিকা হবেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়।