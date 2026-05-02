    Ek Din Box Office: IMDb রেটিং ভালো, প্রথম দিনে কেমন আয় করল আমির পুত্রের ‘এক দিন’?

     Ek Din Box Office: সাঁই পল্লবীর বলিউড ডেবিউ ছবি 'এক দিন' মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে আমির খানের ছেলে জুনায়েদ খান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। জেনে নিন বক্স অফিসে ছবিটির প্রথম দিন কেমন গেল।

    May 2, 2026, 13:06:03 IST
    By Swati Das Banerjee
    Ek Din Box Office: আমির খানের ছেলে জুনায়েদ খান এবং দক্ষিণী সুপারস্টার অভিনেত্রী সাঁই পল্লবীর ছবি 'এক দিন' বক্স অফিসে প্রথম দিনে তেমন কোনও চমক দেখাতে পারেনি। ছবির অ্যাডভান্স বুকিং ৪০ দিন আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, ছবিটি প্রথম দিনে মাত্র ১ কোটি টাকা আয় করতে পেরেছে। দর্শক থেকেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে ছবিটি।

    প্রথম দিনে কেমন আয় করল আমির পুত্রের ‘এক দিন’?
    প্রথম দিনে কেমন আয় করল আমির পুত্রের 'এক দিন'?

    এই ছবির জন্য বক্স অফিসে লড়াই কঠিন, কারণ এর সরাসরি মোকাবিলা হচ্ছে রিতেশ দেশমুখের ছবি 'রাজা শিবাজি'-এর সঙ্গে। 'রাজা শিবাজি' নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে এবং ছবিটি বক্স অফিসে ভালো আয় করছে।

    জুনায়েদ খানের 'এক দিন' কতটা সফল?

    জুনায়েদ খানের এটি তৃতীয় হিন্দি ছবি। এর আগে তিনি 'লাভিয়াপ্পা' এবং 'মহারাজ'-এ তাঁর অভিনয়ের জাদু দেখিয়েছেন। ছবির আয়ের সঙ্গে জুনায়েদ খানের আগের ছবিগুলোর তুলনা করলে, 'লাভিয়াপ্পা'-এর প্রথম দিনের আয় ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, সাঁই পল্লবীর ছবি 'লাভ স্টোরি' প্রথম দিনে ৯ কোটির বেশি আয় করেছিল। রোমান্টিক হিট ছবি 'সায়ারা' প্রথম দিনে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেছিল। ছবির ওপেনিং বেশ ফিকে হয়েছে, যদিও মাউথ পাবলিসিটি ভালো হলে আয়ের গ্রাফ বাড়তেও দেখা যেতে পারে।

    থাই ছবির রিমেক জুনায়েদের ছবি

    অনেকেই জানেন না, 'রামায়ণ'-এ মহিলা প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা সাঁই পল্লবীর এটি বলিউডে প্রথম ছবি। অন্যদিকে, জুনায়েদ খান এর আগে বক্স অফিসে 'লাভয়াপা'-তে খুশি কাপুর-এর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। জুনায়েদ খানের ছবি 'এক দিন' আসলে ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত থাই ছবি 'ওয়ান ডে'-এর রিমেক। প্রথমে এটি নভেম্বর ২০২৫-এ মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরে এটি মে পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

    ছবিটির পরিচালনা করেছেন সুনীল পান্ডে এবং আমির খান এর সহ-প্রযোজক। আমির খান এবং অরিজিৎ সিং-এর যে ভিডিওটি সম্প্রতি বেশ ভাইরাল হয়েছিল, সেটি এই গান রেকর্ডিং-এর ভিডিও ছিল।

    ছবিটির IMDb রেটিং কত?

    ছবির IMDb রেটিং-এর কথা বললে, এটি বেশ প্রশংসা পাচ্ছে। ছবিটি ৬.৮-এর বেশি রেটিং পেয়েছে, যা অক্ষয় কুমারের ছবি 'ভূত বাংলা'-র চেয়ে বেশি। ছবির ট্রেলার এবং এর গানগুলি বেশ ভাইরাল হয়েছিল, যদিও এটি সেই আলোচনাকে বক্স অফিস নম্বরে রূপান্তর করতে পারেনি। দেখা যাক, জুনায়েদ খানের ছবি বক্স অফিসে রিতেশ দেশমুখের ছবি 'রাজা শিবাজি'-এর সঙ্গে লড়াই করতে পারে কিনা।

